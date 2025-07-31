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В США предупредили о крупном отступлении ВСУ - РИА Новости, 31.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:23 31.07.2025 (обновлено: 11:26 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032494943.html
В США предупредили о крупном отступлении ВСУ
В США предупредили о крупном отступлении ВСУ - РИА Новости, 31.07.2025
В США предупредили о крупном отступлении ВСУ
У ВСУ нет необходимых ресурсов для поддержания обороны в Днепропетровской области, поэтому им придется отступить на правый берег Днепра, заявил британский... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T04:23:00+03:00
2025-07-31T11:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
днепр (река)
россия
дмитрий песков
александр меркурис
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. У ВСУ нет необходимых ресурсов для поддержания обороны в Днепропетровской области, поэтому им придется отступить на правый берег Днепра, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube.“Я сомневаюсь, что у них есть материалы для этого (для организации линии обороны. — Прим. ред.). Как мне кажется, у них нет ни необходимой тяжелой техники, ни людей, которые могли бы построить систему обороны и удерживать занятые позиции”, — подчеркнул он.Помимо этого, Меркурис рассказал, куда двинутся ВСУ в дальнейшем.“Итак, я предполагаю, что в течение следующих шести месяцев кто-то, если он здравомыслящий человек, примет решение отвести украинские войска на правый берег Днепра, потому что, на мой взгляд, именно к этому и ведет ситуация на поле боя”, — отметил аналитик.Как сообщал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, наступление российских военных в Днепропетровской области связано с работой по созданию буферной зоны.
https://ria.ru/20250730/ukraina-2032148351.html
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в мире, днепропетровская область, днепр (река), россия, дмитрий песков, александр меркурис, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Днепр (река), Россия, Дмитрий Песков, Александр Меркурис, Вооруженные силы Украины
В США предупредили о крупном отступлении ВСУ

Меркурис: в течение следующих 6 месяцев ВСУ отступят на правый берег Днепра

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. У ВСУ нет необходимых ресурсов для поддержания обороны в Днепропетровской области, поэтому им придется отступить на правый берег Днепра, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube.
“Я сомневаюсь, что у них есть материалы для этого (для организации линии обороны. — Прим. ред.). Как мне кажется, у них нет ни необходимой тяжелой техники, ни людей, которые могли бы построить систему обороны и удерживать занятые позиции”, — подчеркнул он.
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Помимо этого, Меркурис рассказал, куда двинутся ВСУ в дальнейшем.
“Итак, я предполагаю, что в течение следующих шести месяцев кто-то, если он здравомыслящий человек, примет решение отвести украинские войска на правый берег Днепра, потому что, на мой взгляд, именно к этому и ведет ситуация на поле боя”, — отметил аналитик.
Как сообщал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, наступление российских военных в Днепропетровской области связано с работой по созданию буферной зоны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьДнепр (река)РоссияДмитрий ПесковАлександр МеркурисВооруженные силы Украины
 
 
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