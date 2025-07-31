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Трамп заявил, что введением пошлин оживил США - РИА Новости, 31.07.2025
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13:52 31.07.2025 (обновлено: 14:04 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/tramp-2032585050.html
Трамп заявил, что введением пошлин оживил США
Трамп заявил, что введением пошлин оживил США - РИА Новости, 31.07.2025
Трамп заявил, что введением пошлин оживил США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты за последний год прошли путь от "мёртвой страны" до "самой горячей в мире", благодаря политике... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T13:52:00+03:00
2025-07-31T14:04:00+03:00
в мире
сша
америка
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
реакция на пошлины сша
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ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты за последний год прошли путь от "мёртвой страны" до "самой горячей в мире", благодаря политике введения пошлин."Год назад Америка была мертвой страной, а сейчас это "самая горячая" страна в мире. Поздравляю всех!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.Он отметил, что введенные его администрацией пошлины вернули стране экономическое влияние и процветание."Пошлины снова делают Америку великой и богатой. Десятилетиями их успешно применяли против США, и вкупе с по-настоящему глупыми, жалкими и коррумпированными политиками это оказывало разрушительное влияние на будущее и даже выживание нашей страны. Сейчас всё полностью изменилось, и Америка успешно дала отпор этому натиску пошлин", - добавил американский лидер.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Евросоюз также обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
https://ria.ru/20250730/tramp-2032438470.html
https://ria.ru/20250728/ssha-2032024536.html
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в мире, сша, америка, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, реакция на пошлины сша, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Реакция на пошлины США, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп заявил, что введением пошлин оживил США

Трамп: США прошли путь от мертвой до самой горячей страны из-за введения пошлин

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты за последний год прошли путь от "мёртвой страны" до "самой горячей в мире", благодаря политике введения пошлин.
"Год назад Америка была мертвой страной, а сейчас это "самая горячая" страна в мире. Поздравляю всех!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Грэм* рассказал, почему Трамп хочет ввести импортные пошлины
Вчера, 18:13
Он отметил, что введенные его администрацией пошлины вернули стране экономическое влияние и процветание.
"Пошлины снова делают Америку великой и богатой. Десятилетиями их успешно применяли против США, и вкупе с по-настоящему глупыми, жалкими и коррумпированными политиками это оказывало разрушительное влияние на будущее и даже выживание нашей страны. Сейчас всё полностью изменилось, и Америка успешно дала отпор этому натиску пошлин", - добавил американский лидер.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Евросоюз также обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Мерц прокомментировал введение 15-ти процентной пошлины США на экспорт
28 июля, 20:21
 
В миреСШААмерикаДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзРеакция на пошлины СШАВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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