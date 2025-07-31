https://ria.ru/20250731/tramp-2032585050.html

Трамп заявил, что введением пошлин оживил США

Трамп заявил, что введением пошлин оживил США - РИА Новости, 31.07.2025

Трамп заявил, что введением пошлин оживил США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты за последний год прошли путь от "мёртвой страны" до "самой горячей в мире", благодаря политике... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T13:52:00+03:00

2025-07-31T13:52:00+03:00

2025-07-31T14:04:00+03:00

в мире

сша

америка

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

реакция на пошлины сша

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ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты за последний год прошли путь от "мёртвой страны" до "самой горячей в мире", благодаря политике введения пошлин."Год назад Америка была мертвой страной, а сейчас это "самая горячая" страна в мире. Поздравляю всех!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.Он отметил, что введенные его администрацией пошлины вернули стране экономическое влияние и процветание."Пошлины снова делают Америку великой и богатой. Десятилетиями их успешно применяли против США, и вкупе с по-настоящему глупыми, жалкими и коррумпированными политиками это оказывало разрушительное влияние на будущее и даже выживание нашей страны. Сейчас всё полностью изменилось, и Америка успешно дала отпор этому натиску пошлин", - добавил американский лидер.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Евросоюз также обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.

https://ria.ru/20250730/tramp-2032438470.html

https://ria.ru/20250728/ssha-2032024536.html

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