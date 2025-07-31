https://ria.ru/20250731/telegram-2032485959.html
Дуров раскрыл функцию Telegram, давшую мужчине возможность разбогатеть
Дуров раскрыл функцию Telegram, давшую мужчине возможность разбогатеть - РИА Новости, 31.07.2025
Дуров раскрыл функцию Telegram, давшую мужчине возможность разбогатеть
заявил создатель мессенджера Павел Дуров в своем канале. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T01:15:00+03:00
2025-07-31T01:15:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Пользователю Telegram поступило предложение о продаже его уникального никнейма за 25 миллионов долларов, заявил создатель мессенджера Павел Дуров в своем канале."Один из первых пользователей TON купил никнейм @crypto в Telegram за 350 тысяч долларов 2,5 года назад — и недавно получил предложение продать его за 25 миллионов долларов", — написал он.Сам же владелец уникального имени заявил о готовности и дальше покупать подобные никнеймы."Если их нельзя у меня отнять, я хочу их все", — отметил пользователь.Ранее в марте этого года Дуров заявил, что Telegram достиг статуса второго в мире мессенджера с одним миллиардом активных пользователей ежемесячно, продемонстрировав рекордную вовлеченность (41 минута в день) и прибыль в 547 миллионов долларов.
https://ria.ru/20250724/gosduma-2031159123.html
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технологии, павел дуров, telegram
Технологии, Павел Дуров, Telegram
Дуров раскрыл функцию Telegram, давшую мужчине возможность разбогатеть
Дуров: пользователь Telegram мог продать свой ник за $25 млн