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В ВТБ дали прогноз по ключевой ставке до конца 2025 года - РИА Новости, 31.07.2025
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12:53 31.07.2025 (обновлено: 14:34 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/stavka-2032568554.html
В ВТБ дали прогноз по ключевой ставке до конца 2025 года
В ВТБ дали прогноз по ключевой ставке до конца 2025 года - РИА Новости, 31.07.2025
В ВТБ дали прогноз по ключевой ставке до конца 2025 года
ВТБ ожидает, что Центробанк еще несколько раз снизит ключевую ставку и в среднем за год она составит 19,1 процента, сообщил журналистам первый заместитель... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:53:00+03:00
2025-07-31T14:34:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. ВТБ ожидает, что Центробанк еще несколько раз снизит ключевую ставку и в среднем за год она составит 19,1 процента, сообщил журналистам первый заместитель председателя банка Дмитрий Пьянов. "Если раньше мы планировали, что весь год сохранится ставка в 21 процент, то сейчас &lt;…&gt; мы предполагаем еще несколько уменьшений и закладываем в прогноз 31 июля среднюю ключевую ставку 19,1 процента", — сказал он. Пьянов добавил, что банк замедлил свои амбиции по динамике кредитного портфеля. Согласно новому прогнозу, показатель роста кредитов юридических лиц будет однозначным, а не двузначным. А что касается кредитов для физических лиц, то здесь ожидается сокращение, так как банк намерен ускорить процесс их погашения. В целом по итогам года кредитный портфель российских банков вырастет примерно на шесть процентов, тогда как в феврале ВТБ прогнозировал рост на семь-девять процентов. Кредиты юридических лиц вырастут более чем на семь процентов, физических — на четыре (в февральском прогнозе — десять и пять процентов соответственно). &quot;Не надо видеть в скромной динамике кредитного портфеля какое-то зло. На самом деле, у меня есть четкая теория, которая гласит, что и для группы ВТБ, и для банковского сектора, чем медленнее мы растем по кредитному портфелю в период увеличения требований по капиталу, тем, по сути, равномернее, сбалансированнее и гармоничнее развивается наш организм&quot;, — отметил Пьянов.По его словам, это положительно влияет на маржу и соблюдение нормативов капитала и ликвидности, а также дает возможность более эффективно управлять стоимостью привлечения средств.По итогам года чистая процентная маржа ВТБ ожидается на уровне 1,5 процента вместо ранее заявленного одного процента. Чистые комиссионные доходы вырастут почти на десять процентов, а рентабельность капитала достигнет 17 процентов вместо 15, как прогнозировалось в феврале. Двадцать пятого июля ЦБ снизил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 18 процентов годовых. При этом регулятор уточнил "нейтральный сигнал" относительно дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
https://ria.ru/20250730/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
В ВТБ дали прогноз по ключевой ставке до конца 2025 года

ВТБ ожидает среднюю ключевую ставку на уровне 19,1% в 2025 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. ВТБ ожидает, что Центробанк еще несколько раз снизит ключевую ставку и в среднем за год она составит 19,1 процента, сообщил журналистам первый заместитель председателя банка Дмитрий Пьянов.
"Если раньше мы планировали, что весь год сохранится ставка в 21 процент, то сейчас <…> мы предполагаем еще несколько уменьшений и закладываем в прогноз 31 июля среднюю ключевую ставку 19,1 процента", — сказал он.
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Пьянов добавил, что банк замедлил свои амбиции по динамике кредитного портфеля. Согласно новому прогнозу, показатель роста кредитов юридических лиц будет однозначным, а не двузначным. А что касается кредитов для физических лиц, то здесь ожидается сокращение, так как банк намерен ускорить процесс их погашения.
В целом по итогам года кредитный портфель российских банков вырастет примерно на шесть процентов, тогда как в феврале ВТБ прогнозировал рост на семь-девять процентов. Кредиты юридических лиц вырастут более чем на семь процентов, физических — на четыре (в февральском прогнозе — десять и пять процентов соответственно).
«

"Не надо видеть в скромной динамике кредитного портфеля какое-то зло. На самом деле, у меня есть четкая теория, которая гласит, что и для группы ВТБ, и для банковского сектора, чем медленнее мы растем по кредитному портфелю в период увеличения требований по капиталу, тем, по сути, равномернее, сбалансированнее и гармоничнее развивается наш организм", — отметил Пьянов.

По его словам, это положительно влияет на маржу и соблюдение нормативов капитала и ликвидности, а также дает возможность более эффективно управлять стоимостью привлечения средств.
По итогам года чистая процентная маржа ВТБ ожидается на уровне 1,5 процента вместо ранее заявленного одного процента. Чистые комиссионные доходы вырастут почти на десять процентов, а рентабельность капитала достигнет 17 процентов вместо 15, как прогнозировалось в феврале.
Двадцать пятого июля ЦБ снизил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 18 процентов годовых. При этом регулятор уточнил "нейтральный сигнал" относительно дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который регулятор выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Повышение ставки способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цена растет медленнее. При понижении ставки кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.

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