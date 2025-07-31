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Врачи назвали три продукта, улучшающих качество сна
Врачи назвали три продукта, улучшающих качество сна - РИА Новости, 31.07.2025
Врачи назвали три продукта, улучшающих качество сна
Еда играет важную роль в формировании здорового сна, есть как полезные, так и неблагоприятные для отдыха продукты, заявил врач Хосе Мануэль Фелисес в интервью... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T06:40:00+03:00
2025-07-31T06:40:00+03:00
2025-07-31T10:16:00+03:00
здоровье - общество
сон
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Еда играет важную роль в формировании здорового сна, есть как полезные, так и неблагоприятные для отдыха продукты, заявил врач Хосе Мануэль Фелисес в интервью испанской газете La Razón."Фисташки, один из продуктов с самым высоким природным содержанием мелатонина, гормона сна, а также магния. <…> Еще одна полезная пища — бананы, богатые триптофаном, магнием и калием, которые способствуют выработке серотонина и мелатонина, двух основных нейротрансмиттеров в регуляции цикла сна. Не стоит забывать и о куриной грудке, которая станет отличным ужином за счет низкой жирности", — сказал он.Врач также рассказал и про продукты, которые могут помешать хорошему сну. В этот список вошел ананас из-за высокой кислотности, арбуз и дыня из-за мочегонного свойства, и авокадо. В последнем, по словам врача, содержится тирозин — аминокислота, которая активизирует работу нервной системы."Речь идет не об отказе от здоровой пищи, а об адаптации ее к биологическому ритму человека. Многие из этих продуктов обладают выдающимися преимуществами при употреблении в течение дня, но ночью они могут изменить качество сна, если их не выбирать тщательно", — заключил Фелисес.Ранее врач-невролог Владимир Мартынов рассказал РИА Новости, что перед сном крайне важна психологическая разгрузка: стоит заняться простой вечерней рутиной, принять теплый душ, сделать дыхательные практики или помедитировать. По словам специалиста, худшим решением может быть курение, употребление алкоголя или лежание с телефоном в кровати перед сном.
https://ria.ru/20250731/progulka-2032489637.html
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здоровье - общество, сон, еда, медицина, бананы, здоровье
Здоровье - Общество, Сон, Еда, Медицина, Бананы, Здоровье
Врачи назвали три продукта, улучшающих качество сна
Врач Фелисес: фисташки содержат гормон сна, а бананы помогают заснуть
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости
. Еда играет важную роль в формировании здорового сна, есть как полезные, так и неблагоприятные для отдыха продукты, заявил врач Хосе Мануэль Фелисес в интервью испанской газете La Razón
.
"Фисташки, один из продуктов с самым высоким природным содержанием мелатонина, гормона сна, а также магния. <…> Еще одна полезная пища — бананы, богатые триптофаном, магнием и калием, которые способствуют выработке серотонина и мелатонина, двух основных нейротрансмиттеров в регуляции цикла сна. Не стоит забывать и о куриной грудке, которая станет отличным ужином за счет низкой жирности", — сказал он.
Врач также рассказал и про продукты, которые могут помешать хорошему сну. В этот список вошел ананас из-за высокой кислотности, арбуз и дыня из-за мочегонного свойства, и авокадо. В последнем, по словам врача, содержится тирозин — аминокислота, которая активизирует работу нервной системы.
"Речь идет не об отказе от здоровой пищи, а об адаптации ее к биологическому ритму человека. Многие из этих продуктов обладают выдающимися преимуществами при употреблении в течение дня, но ночью они могут изменить качество сна, если их не выбирать тщательно", — заключил Фелисес.
Ранее врач-невролог Владимир Мартынов рассказал РИА Новости, что перед сном крайне важна психологическая разгрузка: стоит заняться простой вечерней рутиной, принять теплый душ, сделать дыхательные практики или помедитировать. По словам специалиста, худшим решением может быть курение, употребление алкоголя или лежание с телефоном в кровати перед сном.