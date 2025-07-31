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На Солнце произошло два выброса протуберанца - РИА Новости, 31.07.2025
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22:54 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/solntse-2032728877.html
На Солнце произошло два выброса протуберанца
На Солнце произошло два выброса протуберанца - РИА Новости, 31.07.2025
На Солнце произошло два выброса протуберанца
Солнце с разницей в час выбросило два практически одинаковых протуберанца размерами около миллиона километров, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T22:54:00+03:00
2025-07-31T22:54:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Солнце с разницей в час выбросило два практически одинаковых протуберанца размерами около миллиона километров, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Согласно поступившим данным, с северно-восточного края Солнца сегодня, в последний день июля, были выброшены в космос два подряд гигантских протуберанца, размер которых в момент окончания наблюдения составлял около миллиона километров", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории. Отмечается, что первый выброс был особенно впечатляющим - плазменный жгут под действием магнитных сил скрутился в фигуру, напоминавшую цифру восемь. "Вместе с тем и размеры, и место формирования протуберанцев оказались столь похожи, что, если не смотреть на счетчик времени, можно принять их за повтор одного и того же события. Фактически между окончанием первого события и началом второго прошло около часа", - добавили в Лаборатории. Уточняется, что оба события произошли на краю Солнца, поэтому почти не имеют шансов достичь Земли. Плазма должна уйти вбок под углом около 90 градусов и пройти на удалении в десятки или даже сотни миллионов километров от планеты. Всего за последний месяц с Солнца было выброшено около пяти гигантских протуберанцев, ни один из которых Землю в итоге не задел, напомнили ученые. "Последнее событие, после которого гигантское плазменное волокно прилетело к Земле, произошло 31 мая этого года, вызвав через сутки крупнейшую магнитную бурю года уровня G4. С тех пор все солнечные выбросы летят мимо планеты", - рассказали в Лаборатории.
https://ria.ru/20250728/solntse-2031933324.html
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наука, земля, российская академия наук, космос
Наука, Земля, Российская академия наук, Космос
На Солнце произошло два выброса протуберанца

РАН: на Солнце с разницей в час произошло два одинаковых выброса протуберанца

© Космическая погода — XRAS.RU/TelegramВыброс протуберанца на Солнце
Выброс протуберанца на Солнце - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Космическая погода — XRAS.RU/Telegram
Выброс протуберанца на Солнце. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Солнце с разницей в час выбросило два практически одинаковых протуберанца размерами около миллиона километров, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Согласно поступившим данным, с северно-восточного края Солнца сегодня, в последний день июля, были выброшены в космос два подряд гигантских протуберанца, размер которых в момент окончания наблюдения составлял около миллиона километров", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
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Отмечается, что первый выброс был особенно впечатляющим - плазменный жгут под действием магнитных сил скрутился в фигуру, напоминавшую цифру восемь.
"Вместе с тем и размеры, и место формирования протуберанцев оказались столь похожи, что, если не смотреть на счетчик времени, можно принять их за повтор одного и того же события. Фактически между окончанием первого события и началом второго прошло около часа", - добавили в Лаборатории.
Уточняется, что оба события произошли на краю Солнца, поэтому почти не имеют шансов достичь Земли. Плазма должна уйти вбок под углом около 90 градусов и пройти на удалении в десятки или даже сотни миллионов километров от планеты. Всего за последний месяц с Солнца было выброшено около пяти гигантских протуберанцев, ни один из которых Землю в итоге не задел, напомнили ученые.
"Последнее событие, после которого гигантское плазменное волокно прилетело к Земле, произошло 31 мая этого года, вызвав через сутки крупнейшую магнитную бурю года уровня G4. С тех пор все солнечные выбросы летят мимо планеты", - рассказали в Лаборатории.
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