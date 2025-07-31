https://ria.ru/20250731/siriya-2032731724.html

Сирия рассчитывает на поддержку России из-за рычагов влияния на мир

Сирия рассчитывает на поддержку России из-за рычагов влияния на мир - РИА Новости, 31.07.2025

Сирия рассчитывает на поддержку России из-за рычагов влияния на мир

Сирия рассчитывает на поддержку России, поскольку та имеет прочные отношения со всеми международными и региональными акторами и рычаги влияния на них, такое... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T23:21:00+03:00

2025-07-31T23:21:00+03:00

2025-07-31T23:21:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Сирия рассчитывает на поддержку России, поскольку та имеет прочные отношения со всеми международными и региональными акторами и рычаги влияния на них, такое мнение высказал политолог Гасан Юсеф в интервью РИА Новости в четверг. В четверг министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани впервые после смены власти в стране прибыл в Москву с официальным визитом, в ходе которого провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Стороны договорились провести инвентаризацию всех соглашений между странами, а также обсудили сотрудничество в сфере экономики и безопасности. "Сирия рассчитывает на помощь России, поскольку у нее прочные отношения со всеми региональными и международными сторонами", - считает Юсеф. По словам собеседника агентства, Россия может влиять на региональных и международных акторов, действующих внутри Сирии, что, в свою очередь, может способствовать налаживанию отношений сирийской стороны с иностранными коллегами и лидерами групп внутри страны. "Кроме того, Сирия ведет непрямые переговоры с Израилем. Россия может оказать положительное влияние на эти переговоры", - считает эксперт. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода. Президент РФ Владимир Путин в январе заявлял, что Россия готова продолжать оказывать сирийскому народу необходимую поддержку, исходя из того, что определять будущее в Сирии должны сами сирийцы путем инклюзивного диалога. В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Россия продолжит диалог с новыми властями Сирии по всем темам, в том числе по договоренностями об использовании базы военно-морского флота РФ в Тартусе.

https://ria.ru/20250731/siriya-2032700004.html

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