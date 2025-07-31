Рейтинг@Mail.ru
Сирия рассчитывает на поддержку России из-за рычагов влияния на мир - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:21 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/siriya-2032731724.html
Сирия рассчитывает на поддержку России из-за рычагов влияния на мир
Сирия рассчитывает на поддержку России из-за рычагов влияния на мир - РИА Новости, 31.07.2025
Сирия рассчитывает на поддержку России из-за рычагов влияния на мир
Сирия рассчитывает на поддержку России, поскольку та имеет прочные отношения со всеми международными и региональными акторами и рычаги влияния на них, такое... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T23:21:00+03:00
2025-07-31T23:21:00+03:00
в мире
россия
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_daaa15e71ea2d6ba47f523f626922b66.jpg
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Сирия рассчитывает на поддержку России, поскольку та имеет прочные отношения со всеми международными и региональными акторами и рычаги влияния на них, такое мнение высказал политолог Гасан Юсеф в интервью РИА Новости в четверг. В четверг министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани впервые после смены власти в стране прибыл в Москву с официальным визитом, в ходе которого провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Стороны договорились провести инвентаризацию всех соглашений между странами, а также обсудили сотрудничество в сфере экономики и безопасности. "Сирия рассчитывает на помощь России, поскольку у нее прочные отношения со всеми региональными и международными сторонами", - считает Юсеф. По словам собеседника агентства, Россия может влиять на региональных и международных акторов, действующих внутри Сирии, что, в свою очередь, может способствовать налаживанию отношений сирийской стороны с иностранными коллегами и лидерами групп внутри страны. "Кроме того, Сирия ведет непрямые переговоры с Израилем. Россия может оказать положительное влияние на эти переговоры", - считает эксперт. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода. Президент РФ Владимир Путин в январе заявлял, что Россия готова продолжать оказывать сирийскому народу необходимую поддержку, исходя из того, что определять будущее в Сирии должны сами сирийцы путем инклюзивного диалога. В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Россия продолжит диалог с новыми властями Сирии по всем темам, в том числе по договоренностями об использовании базы военно-морского флота РФ в Тартусе.
https://ria.ru/20250731/siriya-2032700004.html
https://ria.ru/20250731/siriya-2032697154.html
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_77b536e73f3eae654f689658ccf690fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сирия
В мире, Россия, Сирия
Сирия рассчитывает на поддержку России из-за рычагов влияния на мир

Юсеф: Сирия рассчитывает на помощь России из-за ее прочных отношений с миром

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Флаг России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Сирия рассчитывает на поддержку России, поскольку та имеет прочные отношения со всеми международными и региональными акторами и рычаги влияния на них, такое мнение высказал политолог Гасан Юсеф в интервью РИА Новости в четверг.
В четверг министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани впервые после смены власти в стране прибыл в Москву с официальным визитом, в ходе которого провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Стороны договорились провести инвентаризацию всех соглашений между странами, а также обсудили сотрудничество в сфере экономики и безопасности.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Путин принял в Кремле министра иностранных дел Сирии
Вчера, 19:02
"Сирия рассчитывает на помощь России, поскольку у нее прочные отношения со всеми региональными и международными сторонами", - считает Юсеф.
По словам собеседника агентства, Россия может влиять на региональных и международных акторов, действующих внутри Сирии, что, в свою очередь, может способствовать налаживанию отношений сирийской стороны с иностранными коллегами и лидерами групп внутри страны.
"Кроме того, Сирия ведет непрямые переговоры с Израилем. Россия может оказать положительное влияние на эти переговоры", - считает эксперт.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Президент РФ Владимир Путин в январе заявлял, что Россия готова продолжать оказывать сирийскому народу необходимую поддержку, исходя из того, что определять будущее в Сирии должны сами сирийцы путем инклюзивного диалога.
В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Россия продолжит диалог с новыми властями Сирии по всем темам, в том числе по договоренностями об использовании базы военно-морского флота РФ в Тартусе.
Асаад аш-Шибани и Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Визит главы МИД Сирии в Москву указывает на многовекторную политику Дамаска
Вчера, 18:51
 
В миреРоссияСирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала