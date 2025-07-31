https://ria.ru/20250731/siriya-2032697154.html

Визит главы МИД Сирии в Москву указывает на многовекторную политику Дамаска

Визит главы МИД Сирии в Москву указывает на многовекторную политику Дамаска - РИА Новости, 31.07.2025

Визит главы МИД Сирии в Москву указывает на многовекторную политику Дамаска

Визит главы МИД Сирии Асаада аш-Шибани в Россию свидетельствует о движении страны в сторону многовекторной внешней политики после отстранения от власти Башара... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T18:51:00+03:00

2025-07-31T18:51:00+03:00

2025-07-31T18:51:00+03:00

россия

сирия

сергей лавров

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Визит главы МИД Сирии Асаада аш-Шибани в Россию свидетельствует о движении страны в сторону многовекторной внешней политики после отстранения от власти Башара Асада, выразила мнение в беседе с РИА Новости политолог-востоковед Елена Супонина, отметив, что Москва и новые власти в Дамаске готовы перевернуть "страницу старых конфликтов". В четверг министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани впервые после смены власти в стране прибыл в Москву с официальным визитом, в ходе которого провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Стороны договорились провести инвентаризацию всех соглашений между странами, а также обсудили сотрудничество в сфере экономики и безопасности. "В Сирии сейчас сложная ситуация, стабильность может вернуться только в результате проведения многовекторной внешней политики, и в этом вопросе Дамаск зависит от Москвы. Однако у новых властей пока не хватает опыта для того, чтобы отстоять выбранную линию на фоне внешних вмешательств", - сказала она. По мнению Супониной, для преодоления возможных конфликтных вопросов, связанных с поддержкой Россией сирийской армии при правлении бывшего президента страны Башара Асада, необходим определенный период времени поиска новых точек соприкосновения. При этом не стоит ожидать от Дамаска резкого отказа от выдвинутых ранее требований, согласно информации СМИ, о передаче свергнутого лидера новым властям в Сирии и выплате компенсаций, добавила она. "Для того, чтобы перевернуть страницу прошлого, понадобится еще по меньшей мере несколько раундов переговоров, которые будут сложными. Просто так сирийские власти от своих требований не откажутся. В то же время визит министра иностранных Асаада аш-Шибани хоть и демонстрирует стремление Дамаска преодолеть разногласия, тем не менее, спорные вопросы остаются", - полагает Супонина. Кроме того, намерение новых властей в Дамаске восстановить военный потенциал страны предполагает участие России в строительстве сирийской армии. "Власти Сирии, безусловно, желают участия России в восстановлении военного потенциала, поскольку большая часть вооружения сирийской армии – советского или российского производства. Более того, многие сирийские военные проходили подготовку в нашей стране, именно на эти кадры будут опираться в Дамаске. Осознание этой необходимости имеется, и теперь остается только ожидать решимости с сирийской стороны, чтобы следовать намеченной многогранной политике", - заключила Елена Супонина. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода. Президент РФ Владимир Путин в январе заявлял, что Россия готова продолжать оказывать сирийскому народу необходимую поддержку, исходя из того, что определять будущее в Сирии должны сами сирийцы путем инклюзивного диалога. В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Россия продолжит диалог с новыми властями Сирии по всем темам, в том числе по договоренностями об использовании базы военно-морского флота РФ в Тартусе.

https://ria.ru/20250731/glava-2032577349.html

https://ria.ru/20250731/sirija-2032576517.html

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россия, сирия, сергей лавров