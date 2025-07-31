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Эксперт предупредила о новых правилах открытия счетов для подростков - РИА Новости, 31.07.2025
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02:15 31.07.2025
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Эксперт предупредила о новых правилах открытия счетов для подростков
Эксперт предупредила о новых правилах открытия счетов для подростков - РИА Новости, 31.07.2025
Эксперт предупредила о новых правилах открытия счетов для подростков
С 1 августа подростки смогут открыть счет в банке только с согласия родителей, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. РИА Новости, 31.07.2025
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общество
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дети
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. С 1 августа подростки смогут открыть счет в банке только с согласия родителей, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова."Теперь финансовый институт сможет открыть банковский счет несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 18 лет только при наличии письменного разрешения от его родителей или законных представителей", — указала эксперт.Исключения составляют случаи, когда подросток состоит в браке или прошел процедуру эмансипации, вследствие чего стал полностью дееспособным.По словам Ермиловой, нововведение повысит защищенность подростков от мошенников и окажет положительное влияние на финансовую грамотность молодого поколения, поскольку финансовые вопросы будут обсуждаться внутри семьи.
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общество, рэу имени г. в. плеханова, дети, банки, россия
Общество, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Дети, Банки, Россия
Эксперт предупредила о новых правилах открытия счетов для подростков

Доцент Ермилова: подростки смогут открыть счет в банке с согласия родителей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудница банка
Сотрудница банка - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудница банка. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. С 1 августа подростки смогут открыть счет в банке только с согласия родителей, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
«
"Теперь финансовый институт сможет открыть банковский счет несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 18 лет только при наличии письменного разрешения от его родителей или законных представителей", — указала эксперт.
Исключения составляют случаи, когда подросток состоит в браке или прошел процедуру эмансипации, вследствие чего стал полностью дееспособным.
По словам Ермиловой, нововведение повысит защищенность подростков от мошенников и окажет положительное влияние на финансовую грамотность молодого поколения, поскольку финансовые вопросы будут обсуждаться внутри семьи.
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