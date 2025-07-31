https://ria.ru/20250731/scheta-2032486215.html

Эксперт предупредила о новых правилах открытия счетов для подростков

Эксперт предупредила о новых правилах открытия счетов для подростков - РИА Новости, 31.07.2025

Эксперт предупредила о новых правилах открытия счетов для подростков

С 1 августа подростки смогут открыть счет в банке только с согласия родителей, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T02:15:00+03:00

2025-07-31T02:15:00+03:00

2025-07-31T02:15:00+03:00

общество

рэу имени г. в. плеханова

дети

банки

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. С 1 августа подростки смогут открыть счет в банке только с согласия родителей, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова."Теперь финансовый институт сможет открыть банковский счет несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 18 лет только при наличии письменного разрешения от его родителей или законных представителей", — указала эксперт.Исключения составляют случаи, когда подросток состоит в браке или прошел процедуру эмансипации, вследствие чего стал полностью дееспособным.По словам Ермиловой, нововведение повысит защищенность подростков от мошенников и окажет положительное влияние на финансовую грамотность молодого поколения, поскольку финансовые вопросы будут обсуждаться внутри семьи.

https://ria.ru/20250729/stavka-2032051953.html

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общество, рэу имени г. в. плеханова, дети, банки, россия