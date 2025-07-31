https://ria.ru/20250731/sandu--2032587802.html

Санду проигнорировала живущих в России граждан Молдавии в обращении

Санду проигнорировала живущих в России граждан Молдавии в обращении - РИА Новости, 31.07.2025

Санду проигнорировала живущих в России граждан Молдавии в обращении

Президент Молдавии Майя Санду проигнорировала граждан Молдавии, проживающих в России, обращаясь к соотечественникам за рубежом в связи с предстоящими 28... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T14:04:00+03:00

2025-07-31T14:04:00+03:00

2025-07-31T14:04:00+03:00

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КИШИНЕВ, 31 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду проигнорировала граждан Молдавии, проживающих в России, обращаясь к соотечественникам за рубежом в связи с предстоящими 28 сентября парламентскими выборами, передает корреспондент РИА Новости. ЦИК Молдавии 22 июля сообщила, что МИД республики в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан республики, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью прошлого года. Тогда ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них - в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в России проживает до полумиллиона граждан Молдавии, однако на участки попадет не более 10 тысяч бюллетеней. "У нас 28 сентября важная миссия: выбираем будущий парламент Республики Молдова. Чтобы каждый гражданин мог осуществить свое право голоса, независимо от того, где он живет, призываю вас зарегистрироваться заранее до 14 августа на сайте Центральной избирательной комиссии", - обратилась Санду к соотечественникам на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Президент особо выделила граждан в Италии, Германии, Франции, Ирландии и Великобритании, подчеркнув важность их участия "для обеспечения стабильного и европейского будущего для Молдавии". В этой же публикации глава республики подчеркнула, для жителей США, Канады, Норвегии, Швеции, Финляндии, Японии, Южной Кореи, Австралии, Исландии и Новой Зеландии регистрация обязательна для голосования по почте. Россия, где также проживает большое число молдавских граждан, в перечне упомянутых стран отсутствует. Ранее экс-премьер, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев в комментарии РИА Новости отмечал, что власти Молдавии намеренно нарушают право на голосование своих граждан, которые проживают в России, поскольку делят молдаван на своих и чужих. В среду Санду после заседания высшего совета безопасности республики заявила, что Россия готовится к вмешательству в молдавские парламентские выборы, при этом она не предоставила никаких доказательств. Оппозиционные силы республики ранее критиковали власти за использование темы "внешних угроз" в политических целях, подчеркивая, что подобная риторика направлена на отвлечение внимания от внутренних государственных проблем. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250730/moldaviya-2032377623.html

https://ria.ru/20250724/moldaviya-2031277496.html

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в мире, россия, молдавия, москва, майя санду, василий тарлев, мария захарова