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Глава РЖД утвердил декларацию об обеспечении безопасности детей - РИА Новости, 31.07.2025
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17:54 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/rzhd-2032681586.html
Глава РЖД утвердил декларацию об обеспечении безопасности детей
Глава РЖД утвердил декларацию об обеспечении безопасности детей - РИА Новости, 31.07.2025
Глава РЖД утвердил декларацию об обеспечении безопасности детей
Глава РЖД Олег Белозеров утвердил декларацию, обеспечивающую безопасность и системное развитие благоприятной среды для несовершеннолетних на объектах... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:54:00+03:00
2025-07-31T17:54:00+03:00
транспорт
олег белозеров
ржд
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава РЖД Олег Белозеров утвердил декларацию, обеспечивающую безопасность и системное развитие благоприятной среды для несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта, сообщила компания. "Глава РЖД утвердил документ, закрепляющий обязательства компании по обеспечению безопасности и системному развитию благоприятной среды для несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении. Декларация разработана во взаимодействии с Ассоциацией "Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям", уточнила компания. "Дети - ключевой приоритет РЖД. Компания активно взаимодействует с общественными организациями, занимающимися защитой прав детей. Мы постоянно разрабатываем и реализуем инициативы, направленные на повышение безопасности их перевозки. Создание комфортных условий для маленьких пассажиров – неотъемлемая часть нашей работы", - приводятся в сообщении слова Белозерова. Декларация предусматривает специальные льготные тарифы и скидки на проезд, проведение мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности, а также профилактику поведения детей и подростков на железной дороге, создание комфортных условий для несовершеннолетних пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями на железнодорожной инфраструктуре и в поездах. Также документ направлен на повышение квалификации работников, обеспечивающих обслуживание несовершеннолетних, а также взаимодействие с волонтерами по поиску пропавших детей, отмечается в сообщении. Кроме того, РЖД будут проводить обучающие мероприятия по основам безопасности в детских лагерях и образовательных учреждениях компании. Несовершеннолетние смогут посещать детские железные дороги и технопарки "Кванториум" для знакомства с профессиями железнодорожного транспорта.
https://ria.ru/20250716/rzhd-2029368378.html
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транспорт, олег белозеров, ржд
Транспорт, Олег Белозеров, РЖД
Глава РЖД утвердил декларацию об обеспечении безопасности детей

Белозеров утвердил декларацию об обеспечении безопасности детей на ж/д объектах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОлег Белозеров
Олег Белозеров - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Олег Белозеров. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава РЖД Олег Белозеров утвердил декларацию, обеспечивающую безопасность и системное развитие благоприятной среды для несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта, сообщила компания.
"Глава РЖД утвердил документ, закрепляющий обязательства компании по обеспечению безопасности и системному развитию благоприятной среды для несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.
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Декларация разработана во взаимодействии с Ассоциацией "Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям", уточнила компания.
"Дети - ключевой приоритет РЖД. Компания активно взаимодействует с общественными организациями, занимающимися защитой прав детей. Мы постоянно разрабатываем и реализуем инициативы, направленные на повышение безопасности их перевозки. Создание комфортных условий для маленьких пассажиров – неотъемлемая часть нашей работы", - приводятся в сообщении слова Белозерова.
Декларация предусматривает специальные льготные тарифы и скидки на проезд, проведение мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности, а также профилактику поведения детей и подростков на железной дороге, создание комфортных условий для несовершеннолетних пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями на железнодорожной инфраструктуре и в поездах.
Также документ направлен на повышение квалификации работников, обеспечивающих обслуживание несовершеннолетних, а также взаимодействие с волонтерами по поиску пропавших детей, отмечается в сообщении.
Кроме того, РЖД будут проводить обучающие мероприятия по основам безопасности в детских лагерях и образовательных учреждениях компании. Несовершеннолетние смогут посещать детские железные дороги и технопарки "Кванториум" для знакомства с профессиями железнодорожного транспорта.
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ТранспортОлег БелозеровРЖД
 
 
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