https://ria.ru/20250731/rzhd-2032681586.html

Глава РЖД утвердил декларацию об обеспечении безопасности детей

Глава РЖД утвердил декларацию об обеспечении безопасности детей - РИА Новости, 31.07.2025

Глава РЖД утвердил декларацию об обеспечении безопасности детей

Глава РЖД Олег Белозеров утвердил декларацию, обеспечивающую безопасность и системное развитие благоприятной среды для несовершеннолетних на объектах... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:54:00+03:00

2025-07-31T17:54:00+03:00

2025-07-31T17:54:00+03:00

транспорт

олег белозеров

ржд

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава РЖД Олег Белозеров утвердил декларацию, обеспечивающую безопасность и системное развитие благоприятной среды для несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта, сообщила компания. "Глава РЖД утвердил документ, закрепляющий обязательства компании по обеспечению безопасности и системному развитию благоприятной среды для несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении. Декларация разработана во взаимодействии с Ассоциацией "Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям", уточнила компания. "Дети - ключевой приоритет РЖД. Компания активно взаимодействует с общественными организациями, занимающимися защитой прав детей. Мы постоянно разрабатываем и реализуем инициативы, направленные на повышение безопасности их перевозки. Создание комфортных условий для маленьких пассажиров – неотъемлемая часть нашей работы", - приводятся в сообщении слова Белозерова. Декларация предусматривает специальные льготные тарифы и скидки на проезд, проведение мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности, а также профилактику поведения детей и подростков на железной дороге, создание комфортных условий для несовершеннолетних пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями на железнодорожной инфраструктуре и в поездах. Также документ направлен на повышение квалификации работников, обеспечивающих обслуживание несовершеннолетних, а также взаимодействие с волонтерами по поиску пропавших детей, отмечается в сообщении. Кроме того, РЖД будут проводить обучающие мероприятия по основам безопасности в детских лагерях и образовательных учреждениях компании. Несовершеннолетние смогут посещать детские железные дороги и технопарки "Кванториум" для знакомства с профессиями железнодорожного транспорта.

https://ria.ru/20250716/rzhd-2029368378.html

https://ria.ru/20250716/rzhd-2029574534.html

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транспорт, олег белозеров, ржд