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Рада рассмотрит законопроект о независимости НАБУ и САП - РИА Новости, 31.07.2025
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https://ria.ru/20250731/rada-2032483701.html
Рада рассмотрит законопроект о независимости НАБУ и САП
Рада рассмотрит законопроект о независимости НАБУ и САП - РИА Новости, 31.07.2025
Рада рассмотрит законопроект о независимости НАБУ и САП
Украинский парламент в четверг рассмотрит законопроект о возвращении независимости Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и специализированной... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T00:24:00+03:00
2025-07-31T00:24:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
андрей ермак
руслан стефанчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Украинский парламент в четверг рассмотрит законопроект о возвращении независимости Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) после того, как Запад обрушился с критикой на Владимира Зеленского из-за инициативы его партии об отмене независимости антикоррупционных органов. Инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость НАБУ и САП, Рада приняла 22 июля. Зеленский подписал его в этот же день. Сразу же по всей стране вспыхнули акции протеста, после чего Зеленский вынужден был сдать назад - внести противоположный по смыслу проект, который якобы укрепит независимость НАБУ и САП. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что Рада рассмотрит эту инициативу уже 31 июля. Законопроект о лишении независимости НАБУ и САП был внесен на рассмотрение парламентом, принят и подписан в рекордные сроки - за один день, в то время как некоторые проекты законов ожидают подписи Зеленского месяцами. Украинские и западные СМИ писали, что попытка зачистить антикоррупционные ведомства связана с имеющимся у НАБУ и САП компроматом на Зеленского и его окружение. Бывший руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что Киев начал препятствовать деятельности НАБУ, как только оно стало "неудобным" для высокопоставленных чиновников. Колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион связал действия против антикоррупционных ведомств с предъявлением обвинений в злоупотреблении властью экс-вице-премьеру Алексею Чернышову и информацией о подготовке правоохранителями производства по совладельцу студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Издание "Украинская правда" писало, что большинство детективов НАБУ, в отношении которых СБУ и госбюро расследований накануне принятия закона вели следствие, расследовали дела, фигурантами которых являются высокопоставленные чиновники из окружения Зеленского. В частности, задержанный СБУ детектив Руслан Магамедрасулов документировал деятельность Миндича. Принятие закона, лишающего независимости антикоррупционные органы, всколыхнуло волну протестов по всей стране. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что растущее число демонстраций против Зеленского и коррумпированности режима на Украине ведут к революции. Закон подвергся критике и на Западе. В ЕС выразили обеспокоенность и напомнили, что выделяют Киеву большую финансовую помощь при условии проведения реформ и "демократического управления". Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос призвала Зеленского отказаться от закона об ограничении полномочий украинских антикоррупционных ведомств. Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского совета Антониу Кошта призвали Киев пересмотреть меры в отношении антикоррупционных органов. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что решение Киева об отмене независимости антикоррупционных ведомств "затрудняет" путь Украины в ЕС. А американские сенаторы Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Джинн Шахин напомнили, что процветавшая на Украине коррупция - один из основных аргументов в пользу приостановки американской помощи. Украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в политических кругах страны, сообщало, что Евросоюз приостановил выделение всей финансовой помощи Украине из-за принятия закона об ограничении полномочий НАБУ и САП. Издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что принятие закона, направленного против НАБУ и САП, стало для Владимира Зеленского худшим политическим скандалом с февраля 2022 года. Уже через два дня после подписания закона Зеленский сделал разворот на 180 градусов - заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость антикоррупционных ведомств. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, а теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, добавил экс-депутат. По мнению Килинкарова, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом". Законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП уже поддержали антикоррупционный и правоохранительный комитет Верховной рады. Агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что голосов в украинском парламенте за законопроект, возвращающий независимость антикоррупционным органам, уже хватает для его принятия. При этом лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее политсила не поддержит новый законопроект и подаст на рассмотрение альтернативный. В нем предложат создать Национальную ассамблею из героев Украины, которые будут избирать руководство антикоррупционных органов. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак координирует срыв голосования по законопроекту о так называемом усилении полномочий НАБУ и САП. По его словам, Ермак поручил руководителям оппозиционных партий в парламенте не голосовать за законопроекту о восстановлении независимости НАБУ и САП.
https://ria.ru/20250730/nabu-2032471074.html
https://ria.ru/20250730/nabu-2032437188.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, андрей ермак, руслан стефанчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, служба безопасности украины, протесты на украине из-за закона о набу
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Руслан Стефанчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины, Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
Рада рассмотрит законопроект о независимости НАБУ и САП

Рада рассмотрит законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Украинский парламент в четверг рассмотрит законопроект о возвращении независимости Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) после того, как Запад обрушился с критикой на Владимира Зеленского из-за инициативы его партии об отмене независимости антикоррупционных органов.
Инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость НАБУ и САП, Рада приняла 22 июля. Зеленский подписал его в этот же день. Сразу же по всей стране вспыхнули акции протеста, после чего Зеленский вынужден был сдать назад - внести противоположный по смыслу проект, который якобы укрепит независимость НАБУ и САП. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что Рада рассмотрит эту инициативу уже 31 июля.
Митинг против ограничения полномочий антикоррупционных ведомств на Украине - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Жители шести городов Украины вышли на протесты против ограничения прав НАБУ
Вчера, 21:30
Законопроект о лишении независимости НАБУ и САП был внесен на рассмотрение парламентом, принят и подписан в рекордные сроки - за один день, в то время как некоторые проекты законов ожидают подписи Зеленского месяцами. Украинские и западные СМИ писали, что попытка зачистить антикоррупционные ведомства связана с имеющимся у НАБУ и САП компроматом на Зеленского и его окружение.
Бывший руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что Киев начал препятствовать деятельности НАБУ, как только оно стало "неудобным" для высокопоставленных чиновников. Колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион связал действия против антикоррупционных ведомств с предъявлением обвинений в злоупотреблении властью экс-вице-премьеру Алексею Чернышову и информацией о подготовке правоохранителями производства по совладельцу студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу.
Издание "Украинская правда" писало, что большинство детективов НАБУ, в отношении которых СБУ и госбюро расследований накануне принятия закона вели следствие, расследовали дела, фигурантами которых являются высокопоставленные чиновники из окружения Зеленского. В частности, задержанный СБУ детектив Руслан Магамедрасулов документировал деятельность Миндича.
Принятие закона, лишающего независимости антикоррупционные органы, всколыхнуло волну протестов по всей стране. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что растущее число демонстраций против Зеленского и коррумпированности режима на Украине ведут к революции.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
СМИ: власти Украины возьмут под контроль НАБУ, когда Европа отвлечется
Вчера, 18:07
Закон подвергся критике и на Западе. В ЕС выразили обеспокоенность и напомнили, что выделяют Киеву большую финансовую помощь при условии проведения реформ и "демократического управления". Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос призвала Зеленского отказаться от закона об ограничении полномочий украинских антикоррупционных ведомств. Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского совета Антониу Кошта призвали Киев пересмотреть меры в отношении антикоррупционных органов. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что решение Киева об отмене независимости антикоррупционных ведомств "затрудняет" путь Украины в ЕС. А американские сенаторы Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Джинн Шахин напомнили, что процветавшая на Украине коррупция - один из основных аргументов в пользу приостановки американской помощи.
Украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в политических кругах страны, сообщало, что Евросоюз приостановил выделение всей финансовой помощи Украине из-за принятия закона об ограничении полномочий НАБУ и САП. Издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что принятие закона, направленного против НАБУ и САП, стало для Владимира Зеленского худшим политическим скандалом с февраля 2022 года.
Уже через два дня после подписания закона Зеленский сделал разворот на 180 градусов - заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость антикоррупционных ведомств.
Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, а теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, добавил экс-депутат. По мнению Килинкарова, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".
Законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП уже поддержали антикоррупционный и правоохранительный комитет Верховной рады. Агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что голосов в украинском парламенте за законопроект, возвращающий независимость антикоррупционным органам, уже хватает для его принятия.
При этом лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее политсила не поддержит новый законопроект и подаст на рассмотрение альтернативный. В нем предложат создать Национальную ассамблею из героев Украины, которые будут избирать руководство антикоррупционных органов.
Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак координирует срыв голосования по законопроекту о так называемом усилении полномочий НАБУ и САП. По его словам, Ермак поручил руководителям оппозиционных партий в парламенте не голосовать за законопроекту о восстановлении независимости НАБУ и САП.
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Сотрудники НАБУ напуганы возможными задержаниями, заявил глава САП
Вчера, 15:53
 
В миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакРуслан СтефанчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныПротесты на Украине из-за закона о НАБУ
 
 
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