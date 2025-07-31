https://ria.ru/20250731/pvo-2032483076.html

Над Воронежем уничтожили беспилотник

Над Воронежем уничтожили беспилотник - РИА Новости, 31.07.2025

Над Воронежем уничтожили беспилотник

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T00:13:00+03:00

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2025-07-31T00:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

воронеж

воронежская область

лискинский район

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале. "Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он. Губернатор отметил, что сохраняется угроза удара БПЛА в Воронеже и Лискинском районе, а также опасность атаки БПЛА на территории всего региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронеж

воронежская область

лискинский район

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Дарья Буймова

безопасность, воронеж, воронежская область, лискинский район, александр гусев (губернатор)