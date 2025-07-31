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Над Воронежем уничтожили беспилотник - РИА Новости, 31.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:13 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/pvo-2032483076.html
Над Воронежем уничтожили беспилотник
Над Воронежем уничтожили беспилотник - РИА Новости, 31.07.2025
Над Воронежем уничтожили беспилотник
Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T00:13:00+03:00
2025-07-31T00:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронеж
воронежская область
лискинский район
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале. "Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он. Губернатор отметил, что сохраняется угроза удара БПЛА в Воронеже и Лискинском районе, а также опасность атаки БПЛА на территории всего региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронеж
воронежская область
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безопасность, воронеж, воронежская область, лискинский район, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронеж, Воронежская область, Лискинский район, Александр Гусев (губернатор)
Над Воронежем уничтожили беспилотник

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем, пострадавших нет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.
"Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.
Губернатор отметил, что сохраняется угроза удара БПЛА в Воронеже и Лискинском районе, а также опасность атаки БПЛА на территории всего региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоронежВоронежская областьЛискинский районАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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