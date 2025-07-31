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Над Воронежем уничтожили беспилотник
Над Воронежем уничтожили беспилотник - РИА Новости, 31.07.2025
Над Воронежем уничтожили беспилотник
Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T00:13:00+03:00
2025-07-31T00:13:00+03:00
2025-07-31T00:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронеж
воронежская область
лискинский район
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале. "Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он. Губернатор отметил, что сохраняется угроза удара БПЛА в Воронеже и Лискинском районе, а также опасность атаки БПЛА на территории всего региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воронеж, воронежская область, лискинский район, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронеж, Воронежская область, Лискинский район, Александр Гусев (губернатор)
Над Воронежем уничтожили беспилотник
Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем, пострадавших нет