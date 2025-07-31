https://ria.ru/20250731/putin-2032727715.html

Путин продлил на три года эксперимент по исламскому банкингу

Путин продлил на три года эксперимент по исламскому банкингу - РИА Новости, 31.07.2025

Путин продлил на три года эксперимент по исламскому банкингу

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на три года - до 1 сентября 2028 года эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T22:38:00+03:00

2025-07-31T22:38:00+03:00

2025-07-31T22:38:00+03:00

россия

республика дагестан

владимир путин

анатолий аксаков

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на три года - до 1 сентября 2028 года эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) в России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Прежде предусматривалось, что этот эксперимент, стартовавший в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне с 1 сентября 2023 года завершится 1 сентября 2025 года. Новый закон продлевает срок эксперимента до 1 сентября 2028 года, одновременно совершенствуя механизмы его проведения. Как отмечал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, развитие партнерского финансирования в России поможет расширить международное экономическое сотрудничество и привлечь дополнительные инвестиции из исламских государств. Закон предусматривает разработку стандартов исламского банкинга. Этим будет заниматься специальный комитет по стандартам, создаваемый ассоциацией крупнейших кредитных организаций - участников эксперимента. Речь идет о лицах, включенных в реестр участников эксперимента по состоянию на 1 сентября 2025 года, с наибольшей совокупной стоимостью активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год. Эти стандарты не подлежат государственной регистрации, но должны быть согласованы с Банком России в части его компетенции. Данные стандарты могут предусматривать дополнительные требования к участникам эксперимента и их деятельности. Закон также дополняет перечень разрешенных участникам эксперимента операций и сделок. В него включаются: взаимное страхование обществами взаимного страхования имущественных интересов своих членов; открытие и ведение банками, имеющими лицензию ЦБ, счетов физлиц и юрлиц, а также переводы денежных средств по этим счетам по их поручению; управление ценными бумагами. Принятым законом расширяются и основания для отказа во внесении организации в реестр участников эксперимента. К ним, в частности, относятся невыполнение предписаний ЦБ об устранении выявленных нарушений и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства. Кроме того, уточняются требования к рекламе деятельности участников эксперимента. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

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россия, республика дагестан, владимир путин, анатолий аксаков, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, экономика