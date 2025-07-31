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Путин продлил на три года эксперимент по исламскому банкингу - РИА Новости, 31.07.2025
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22:38 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/putin-2032727715.html
Путин продлил на три года эксперимент по исламскому банкингу
Путин продлил на три года эксперимент по исламскому банкингу - РИА Новости, 31.07.2025
Путин продлил на три года эксперимент по исламскому банкингу
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на три года - до 1 сентября 2028 года эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T22:38:00+03:00
2025-07-31T22:38:00+03:00
россия
республика дагестан
владимир путин
анатолий аксаков
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на три года - до 1 сентября 2028 года эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) в России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Прежде предусматривалось, что этот эксперимент, стартовавший в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне с 1 сентября 2023 года завершится 1 сентября 2025 года. Новый закон продлевает срок эксперимента до 1 сентября 2028 года, одновременно совершенствуя механизмы его проведения. Как отмечал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, развитие партнерского финансирования в России поможет расширить международное экономическое сотрудничество и привлечь дополнительные инвестиции из исламских государств. Закон предусматривает разработку стандартов исламского банкинга. Этим будет заниматься специальный комитет по стандартам, создаваемый ассоциацией крупнейших кредитных организаций - участников эксперимента. Речь идет о лицах, включенных в реестр участников эксперимента по состоянию на 1 сентября 2025 года, с наибольшей совокупной стоимостью активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год. Эти стандарты не подлежат государственной регистрации, но должны быть согласованы с Банком России в части его компетенции. Данные стандарты могут предусматривать дополнительные требования к участникам эксперимента и их деятельности. Закон также дополняет перечень разрешенных участникам эксперимента операций и сделок. В него включаются: взаимное страхование обществами взаимного страхования имущественных интересов своих членов; открытие и ведение банками, имеющими лицензию ЦБ, счетов физлиц и юрлиц, а также переводы денежных средств по этим счетам по их поручению; управление ценными бумагами. Принятым законом расширяются и основания для отказа во внесении организации в реестр участников эксперимента. К ним, в частности, относятся невыполнение предписаний ЦБ об устранении выявленных нарушений и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства. Кроме того, уточняются требования к рекламе деятельности участников эксперимента. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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россия, республика дагестан, владимир путин, анатолий аксаков, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, экономика
Россия, Республика Дагестан, Владимир Путин, Анатолий Аксаков, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Экономика
Путин продлил на три года эксперимент по исламскому банкингу

Путин подписал закон о продлении эксперимента по исламскому банкингу на три года

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на три года - до 1 сентября 2028 года эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) в России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Прежде предусматривалось, что этот эксперимент, стартовавший в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне с 1 сентября 2023 года завершится 1 сентября 2025 года. Новый закон продлевает срок эксперимента до 1 сентября 2028 года, одновременно совершенствуя механизмы его проведения.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Сбербанк летом планирует открыть первый офис исламского финансирования
17 мая, 07:08
Как отмечал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, развитие партнерского финансирования в России поможет расширить международное экономическое сотрудничество и привлечь дополнительные инвестиции из исламских государств.
Закон предусматривает разработку стандартов исламского банкинга. Этим будет заниматься специальный комитет по стандартам, создаваемый ассоциацией крупнейших кредитных организаций - участников эксперимента. Речь идет о лицах, включенных в реестр участников эксперимента по состоянию на 1 сентября 2025 года, с наибольшей совокупной стоимостью активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
Эти стандарты не подлежат государственной регистрации, но должны быть согласованы с Банком России в части его компетенции. Данные стандарты могут предусматривать дополнительные требования к участникам эксперимента и их деятельности.
Закон также дополняет перечень разрешенных участникам эксперимента операций и сделок. В него включаются: взаимное страхование обществами взаимного страхования имущественных интересов своих членов; открытие и ведение банками, имеющими лицензию ЦБ, счетов физлиц и юрлиц, а также переводы денежных средств по этим счетам по их поручению; управление ценными бумагами.
Принятым законом расширяются и основания для отказа во внесении организации в реестр участников эксперимента. К ним, в частности, относятся невыполнение предписаний ЦБ об устранении выявленных нарушений и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства. Кроме того, уточняются требования к рекламе деятельности участников эксперимента.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вывеска Сбербанка - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Сбербанке прокомментировали эксперимент по развитию исламского банкинга
17 мая, 08:15
 
РоссияРеспублика ДагестанВладимир ПутинАнатолий АксаковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФЭкономика
 
 
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