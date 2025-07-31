Путин продлил на три года эксперимент по исламскому банкингу
Путин подписал закон о продлении эксперимента по исламскому банкингу на три года
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на три года - до 1 сентября 2028 года эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) в России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Прежде предусматривалось, что этот эксперимент, стартовавший в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне с 1 сентября 2023 года завершится 1 сентября 2025 года. Новый закон продлевает срок эксперимента до 1 сентября 2028 года, одновременно совершенствуя механизмы его проведения.
Как отмечал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, развитие партнерского финансирования в России поможет расширить международное экономическое сотрудничество и привлечь дополнительные инвестиции из исламских государств.
Закон предусматривает разработку стандартов исламского банкинга. Этим будет заниматься специальный комитет по стандартам, создаваемый ассоциацией крупнейших кредитных организаций - участников эксперимента. Речь идет о лицах, включенных в реестр участников эксперимента по состоянию на 1 сентября 2025 года, с наибольшей совокупной стоимостью активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
Эти стандарты не подлежат государственной регистрации, но должны быть согласованы с Банком России в части его компетенции. Данные стандарты могут предусматривать дополнительные требования к участникам эксперимента и их деятельности.
Закон также дополняет перечень разрешенных участникам эксперимента операций и сделок. В него включаются: взаимное страхование обществами взаимного страхования имущественных интересов своих членов; открытие и ведение банками, имеющими лицензию ЦБ, счетов физлиц и юрлиц, а также переводы денежных средств по этим счетам по их поручению; управление ценными бумагами.
Принятым законом расширяются и основания для отказа во внесении организации в реестр участников эксперимента. К ним, в частности, относятся невыполнение предписаний ЦБ об устранении выявленных нарушений и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства. Кроме того, уточняются требования к рекламе деятельности участников эксперимента.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.