https://ria.ru/20250731/putin-2032726480.html
Путин подписал закон о фермерских хозяйствах
Путин подписал закон о фермерских хозяйствах - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон о фермерских хозяйствах
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий фермерским хозяйствам осуществлять свою деятельность как без образования юрлица, так и в форме... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T22:23:00+03:00
2025-07-31T22:23:00+03:00
2025-07-31T22:23:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий фермерским хозяйствам осуществлять свою деятельность как без образования юрлица, так и в форме юрлица, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных ранее пояснял, что фермерское хозяйство будет считаться созданным "со дня внесения сведений в ЕГРЮЛ о фермерском хозяйстве - юридическим лице". Также федеральным законом уточняется состав имущества фермерского хозяйства. Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20250731/putin-2032724356.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин подписал закон о фермерских хозяйствах
Путин подписал закон, разрешающий фермерским хозяйствам работать без юрлица