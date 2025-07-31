https://ria.ru/20250731/putin-2032726480.html

Путин подписал закон о фермерских хозяйствах

Путин подписал закон о фермерских хозяйствах - РИА Новости, 31.07.2025

Путин подписал закон о фермерских хозяйствах

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий фермерским хозяйствам осуществлять свою деятельность как без образования юрлица, так и в форме... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T22:23:00+03:00

2025-07-31T22:23:00+03:00

2025-07-31T22:23:00+03:00

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий фермерским хозяйствам осуществлять свою деятельность как без образования юрлица, так и в форме юрлица, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных ранее пояснял, что фермерское хозяйство будет считаться созданным "со дня внесения сведений в ЕГРЮЛ о фермерском хозяйстве - юридическим лице". Также федеральным законом уточняется состав имущества фермерского хозяйства. Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20250731/putin-2032724356.html

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россия, владимир путин, экономика