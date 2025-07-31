https://ria.ru/20250731/putin-2032724178.html

Путин подписал закон о регистрационных испытаниях пестицидов

Путин подписал закон о регистрационных испытаниях пестицидов - РИА Новости, 31.07.2025

Путин подписал закон о регистрационных испытаниях пестицидов

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование процедуры проведения регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов,... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T21:57:00+03:00

2025-07-31T21:57:00+03:00

2025-07-31T21:57:00+03:00

россия

владимир путин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование процедуры проведения регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно документу, Минсельхоз РФ установит порядок прекращения допуска юрлиц к проведению таких испытаний. В настоящее время к регистрационным испытаниям пестицидов и агрохимикатов допускаются юридические лица, которые имеют необходимое научное и материально-техническое обеспечение, а также специалистов соответствующего профиля и квалификации, а Минсельхоз определяет порядок такого допуска. Однако в ряде случаев специалисты и юрлица, допущенные к проведению регистрационных испытаний, со временем переставали соответствовать ранее установленным требованиям, и следовательно, должны быть лишены допуска. Порядок исключения из перечня лиц, допущенных к испытаниям, был не установлен. Это влекло за собой риски допуска на рынок пестицидов и агрохимикатов специалистов с неподтвержденной квалификацией, поясняли ранее авторы инициативы. В связи с этим новый закон дает Минсельхозу полномочия установить порядок исключения таких организаций из перечня юрлиц, допущенных к проведению регистрационных испытаний. Одновременно устраняется внутреннее противоречие, связанное с субъектным составом лиц, допущенных к таким испытаниям. Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.

https://ria.ru/20250605/rets-2021133066.html

https://ria.ru/20250603/nauka-2020490246.html

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россия, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)