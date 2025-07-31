https://ria.ru/20250731/putin-2032721231.html
Путин подписал закон об ограничении рекламы VPN и процедур банкротства
Путин подписал закон об ограничении рекламы VPN и процедур банкротства - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон об ограничении рекламы VPN и процедур банкротства
Президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает рекламу услуг, связанных с процедурой банкротства граждан, а также запрещает рекламу VPN и... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T21:25:00+03:00
2025-07-31T21:25:00+03:00
2025-07-31T21:25:00+03:00
общество
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает рекламу услуг, связанных с процедурой банкротства граждан, а также запрещает рекламу VPN и других средств, дающих доступ к запрещенным в РФ интернет-ресурсам, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Реклама услуг, связанных с банкротством граждан, не должна будет гарантировать, обещать и даже упоминать возможность освобождения от исполнения денежных обязательств и уплаты обязательных платежей; призывать к неисполнению таких обязательств. В ней также не должно быть утверждений о создании государственной системы для освобождения граждан от исполнения денежных обязательств. В то же время такая реклама должна предупреждать, что банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и невозможность повторного банкротства в течение пяти лет. Она также должна предлагать гражданам предварительно обратиться к своему кредитору и в МФЦ. В рекламе, распространяемой в радио- и телепрограммах, при кино- и видеообслуживании, продолжительность такой информации должна составлять не менее трех секунд. При этом такая информация должна занимать не менее 7% площади экрана или рекламной площади (пространства). Ограничения коснутся так называемых "раздолжнителей", которые за вознаграждение обещают якобы полное освобождение от долгов, говорил ранее один из авторов инициативы, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Зачастую такие организации ведут агрессивные рекламные кампании и предоставляют неполную или недостоверную информацию об условиях и последствиях своих услуг. За нарушение требований нового закона рекламодатели и распространители рекламы будут нести ответственность. Закон должен вступить в силу 1 января 2026 года, за исключением ряда положений. Так, новый закон уже с 1 сентября 2025 года запрещает "распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством РФ". Ранее запрет на популяризацию способов и методов доступа к запрещенным в России информационным ресурсам и сетям, например с помощью VPN, был прописан только в законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". При этом также запрещалась именно популяризация средств обхода блокировок, а не сами VPN-сервисы.
https://ria.ru/20250731/ispolzovanie-2032650816.html
https://ria.ru/20250731/putin-2032701781.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон об ограничении рекламы VPN и процедур банкротства
Путин подписал закон о запрете рекламы VPN и услуг процедуры банкротства
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает рекламу услуг, связанных с процедурой банкротства граждан, а также запрещает рекламу VPN и других средств, дающих доступ к запрещенным в РФ интернет-ресурсам, соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Реклама услуг, связанных с банкротством граждан, не должна будет гарантировать, обещать и даже упоминать возможность освобождения от исполнения денежных обязательств и уплаты обязательных платежей; призывать к неисполнению таких обязательств. В ней также не должно быть утверждений о создании государственной системы для освобождения граждан от исполнения денежных обязательств.
В то же время такая реклама должна предупреждать, что банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и невозможность повторного банкротства в течение пяти лет. Она также должна предлагать гражданам предварительно обратиться к своему кредитору и в МФЦ.
В рекламе, распространяемой в радио- и телепрограммах, при кино- и видеообслуживании, продолжительность такой информации должна составлять не менее трех секунд. При этом такая информация должна занимать не менее 7% площади экрана или рекламной площади (пространства).
Ограничения коснутся так называемых "раздолжнителей", которые за вознаграждение обещают якобы полное освобождение от долгов, говорил ранее один из авторов инициативы, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев
. Зачастую такие организации ведут агрессивные рекламные кампании и предоставляют неполную или недостоверную информацию об условиях и последствиях своих услуг.
За нарушение требований нового закона рекламодатели и распространители рекламы будут нести ответственность. Закон должен вступить в силу 1 января 2026 года, за исключением ряда положений.
Так, новый закон уже с 1 сентября 2025 года запрещает "распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством РФ".
Ранее запрет на популяризацию способов и методов доступа к запрещенным в России
информационным ресурсам и сетям, например с помощью VPN, был прописан только в законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". При этом также запрещалась именно популяризация средств обхода блокировок, а не сами VPN-сервисы.