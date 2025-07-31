https://ria.ru/20250731/putin-2032718333.html
Путин подписал закон о вхождении организаций в структуру РАН
Путин подписал закон о вхождении организаций в структуру РАН - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подписал закон о вхождении организаций в структуру РАН
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому организации, обеспечивающие подписки на научные издания и базы данных, войдут в структуру Российской РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T20:51:00+03:00
2025-07-31T20:51:00+03:00
2025-07-31T20:51:00+03:00
общество
россия
владимир путин
российская академия наук
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому организации, обеспечивающие подписки на научные издания и базы данных, войдут в структуру Российской академии наук (РАН), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает внесение в федеральный закон № 253-Ф3 изменений в части установления возможности включения в структуру Академии также организаций, к основным видам деятельности которых относится обеспечение централизованной (национальной) подписки на научные издания и базы данных (в том числе зарубежные) или редакционно-издательская и полиграфическая деятельность, а также организаций культуры, осуществляющих популяризацию науки, научных знаний, достижений науки и техники. Перечень организаций, согласно закону, будет утверждаться правительством РФ. Организации будут включаться в указанный перечень на основании решения президента.
https://ria.ru/20250723/shkola-2030744397.html
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общество, россия, владимир путин, российская академия наук
Общество, Россия, Владимир Путин, Российская академия наук
Путин подписал закон о вхождении организаций в структуру РАН
Путин подписал закон об организациях, обеспечивающих подписки на научные издания