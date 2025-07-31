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Путин наградил трех россиян орденом "Родительская слава" - РИА Новости, 31.07.2025
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18:18 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/putin-2032687602.html
Путин наградил трех россиян орденом "Родительская слава"
Путин наградил трех россиян орденом "Родительская слава" - РИА Новости, 31.07.2025
Путин наградил трех россиян орденом "Родительская слава"
Президент РФ Владимир Путин наградил россиян из Ульяновской, Кировской и Воронежской областей орденом "Родительская слава", соответствующий указ был опубликован РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T18:18:00+03:00
2025-07-31T18:18:00+03:00
общество
россия
воронежская область
ульяновская область
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил россиян из Ульяновской, Кировской и Воронежской областей орденом "Родительская слава", соответствующий указ был опубликован в четверг. "За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить орденом "Родительская слава" Герасимова Дмитрия Николаевича, Ульяновская область, Никитину Лидию Викторовну, Ульяновская область, Тырыкина Анатолия Васильевича, Кировская область, Тырыкину Алевтину Михайловну, Кировская область, Шишкина Евгения Анатольевича, Воронежская область, Шишкину Светлану Сталинславовну, Воронежская область", - сообщается в указе. Кроме того, президент РФ наградил медалью ордена "Родительская слава" семьи Бурганутдиновых (Свердловская область), Бурлаковых (Саратовская область), Ибрагимовых (Дагестан) и Якуповых (Башкортостан).
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россия
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общество, россия, воронежская область, ульяновская область, владимир путин
Общество, Россия, Воронежская область, Ульяновская область, Владимир Путин
Путин наградил трех россиян орденом "Родительская слава"

Путин наградил россиян из трех регионов орденами "Родительская слава"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил россиян из Ульяновской, Кировской и Воронежской областей орденом "Родительская слава", соответствующий указ был опубликован в четверг.
"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить орденом "Родительская слава" Герасимова Дмитрия Николаевича, Ульяновская область, Никитину Лидию Викторовну, Ульяновская область, Тырыкина Анатолия Васильевича, Кировская область, Тырыкину Алевтину Михайловну, Кировская область, Шишкина Евгения Анатольевича, Воронежская область, Шишкину Светлану Сталинславовну, Воронежская область", - сообщается в указе.
Кроме того, президент РФ наградил медалью ордена "Родительская слава" семьи Бурганутдиновых (Свердловская область), Бурлаковых (Саратовская область), Ибрагимовых (Дагестан) и Якуповых (Башкортостан).
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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ОбществоРоссияВоронежская областьУльяновская областьВладимир Путин
 
 
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