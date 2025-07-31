https://ria.ru/20250731/putin-2032687602.html

Путин наградил трех россиян орденом "Родительская слава"

Путин наградил трех россиян орденом "Родительская слава" - РИА Новости, 31.07.2025

Путин наградил трех россиян орденом "Родительская слава"

Президент РФ Владимир Путин наградил россиян из Ульяновской, Кировской и Воронежской областей орденом "Родительская слава", соответствующий указ был опубликован РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T18:18:00+03:00

2025-07-31T18:18:00+03:00

2025-07-31T18:18:00+03:00

общество

россия

воронежская область

ульяновская область

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил россиян из Ульяновской, Кировской и Воронежской областей орденом "Родительская слава", соответствующий указ был опубликован в четверг. "За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить орденом "Родительская слава" Герасимова Дмитрия Николаевича, Ульяновская область, Никитину Лидию Викторовну, Ульяновская область, Тырыкина Анатолия Васильевича, Кировская область, Тырыкину Алевтину Михайловну, Кировская область, Шишкина Евгения Анатольевича, Воронежская область, Шишкину Светлану Сталинславовну, Воронежская область", - сообщается в указе. Кроме того, президент РФ наградил медалью ордена "Родительская слава" семьи Бурганутдиновых (Свердловская область), Бурлаковых (Саратовская область), Ибрагимовых (Дагестан) и Якуповых (Башкортостан).

https://ria.ru/20250203/putin-1997158221.html

россия

воронежская область

ульяновская область

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общество, россия, воронежская область, ульяновская область, владимир путин