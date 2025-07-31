https://ria.ru/20250731/putin-2032682023.html

Путин поздравил финалистов конкурса "Большая перемена"

Путин поздравил финалистов конкурса "Большая перемена" - РИА Новости, 01.08.2025

Путин поздравил финалистов конкурса "Большая перемена"

Президент России Владимир Путин направил приветствие финалистам конкурса "Большая перемена" среди школьников 5-7-х классов и участников международного трека,... РИА Новости, 01.08.2025

2025-07-31T17:56:00+03:00

2025-07-31T17:56:00+03:00

2025-08-01T13:34:00+03:00

россия

владимир путин

сергей кириенко

артек

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

общество

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АРТЕК (Крым), 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие финалистам конкурса "Большая перемена" среди школьников 5-7-х классов и участников международного трека, его на "Артек-арене" зачитал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. "Легендарный "Артек" вновь становится центром притяжения для одарённых, деятельных, щедрых на неординарные идеи ребят из разных регионов нашей страны и зарубежных государств. На всех этапах соревнований вы в полной мере проявили свои таланты и способности, научились работать в команде, обрели верных друзей. И сегодня в честной борьбе с достойными соперниками стремитесь стать лидерами "Большой перемены", – говорится в приветствии. Путин отметил, что в этом году в конкурсных заданиях особое внимание уделено темам, посвящённым 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества, и выразил слова благодарности наставникам и близким участников конкурса. "В этой связи хочу искренне поблагодарить ваших родителей, педагогов, старших товарищей – всех, кто помогает вам не только изучать историю Родины, гордиться ратными свершениями наших предков, но и идти вперёд, добиваться намеченных целей", – говорится в приветствии. С 27 по 31 июля в МДЦ "Артек" проходили заключительные этапы конкурса, участие в которых приняли 700 российских школьников из 67 регионов страны и более 200 старшеклассников из порядка 30 стран мира. Всероссийский конкурс "Большая перемена" – флагманский проект "Движения первых". Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Минпросвещения России и Минобрнауки России. С 2025 года "Большая перемена" стала частью национального проекта "Молодёжь и дети". К проекту "Большая перемена" за все сезоны уже присоединились более 7 миллионов человек, из которых почти 2 миллиона – ученики 5-7-х классов.

https://ria.ru/20250616/artek-2023178786.html

https://ria.ru/20241117/konkurs-1984263725.html

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россия, владимир путин, сергей кириенко, артек, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество