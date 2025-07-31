Путин поздравил финалистов конкурса "Большая перемена"
Путин направил приветствие финалистам конкурса "Большая перемена" в "Артеке"
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУчастники финала Всероссийского конкурса "Большая перемена" в Артеке. 31 июля 2025
Участники финала Всероссийского конкурса "Большая перемена" в Артеке. 31 июля 2025
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АРТЕК (Крым), 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие финалистам конкурса "Большая перемена" среди школьников 5-7-х классов и участников международного трека, его на "Артек-арене" зачитал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
"Легендарный "Артек" вновь становится центром притяжения для одарённых, деятельных, щедрых на неординарные идеи ребят из разных регионов нашей страны и зарубежных государств. На всех этапах соревнований вы в полной мере проявили свои таланты и способности, научились работать в команде, обрели верных друзей. И сегодня в честной борьбе с достойными соперниками стремитесь стать лидерами "Большой перемены", – говорится в приветствии.
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Путин отметил, что в этом году в конкурсных заданиях особое внимание уделено темам, посвящённым 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества, и выразил слова благодарности наставникам и близким участников конкурса.
"В этой связи хочу искренне поблагодарить ваших родителей, педагогов, старших товарищей – всех, кто помогает вам не только изучать историю Родины, гордиться ратными свершениями наших предков, но и идти вперёд, добиваться намеченных целей", – говорится в приветствии.
С 27 по 31 июля в МДЦ "Артек" проходили заключительные этапы конкурса, участие в которых приняли 700 российских школьников из 67 регионов страны и более 200 старшеклассников из порядка 30 стран мира.
Всероссийский конкурс "Большая перемена" – флагманский проект "Движения первых". Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Минпросвещения России и Минобрнауки России. С 2025 года "Большая перемена" стала частью национального проекта "Молодёжь и дети". К проекту "Большая перемена" за все сезоны уже присоединились более 7 миллионов человек, из которых почти 2 миллиона – ученики 5-7-х классов.
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