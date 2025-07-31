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Путин поздравил финалистов конкурса "Большая перемена" - РИА Новости, 01.08.2025
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17:56 31.07.2025 (обновлено: 13:34 01.08.2025)
https://ria.ru/20250731/putin-2032682023.html
Путин поздравил финалистов конкурса "Большая перемена"
Путин поздравил финалистов конкурса "Большая перемена" - РИА Новости, 01.08.2025
Путин поздравил финалистов конкурса "Большая перемена"
Президент России Владимир Путин направил приветствие финалистам конкурса "Большая перемена" среди школьников 5-7-х классов и участников международного трека,... РИА Новости, 01.08.2025
2025-07-31T17:56:00+03:00
2025-08-01T13:34:00+03:00
россия
владимир путин
сергей кириенко
артек
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
общество
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АРТЕК (Крым), 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие финалистам конкурса "Большая перемена" среди школьников 5-7-х классов и участников международного трека, его на "Артек-арене" зачитал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. "Легендарный "Артек" вновь становится центром притяжения для одарённых, деятельных, щедрых на неординарные идеи ребят из разных регионов нашей страны и зарубежных государств. На всех этапах соревнований вы в полной мере проявили свои таланты и способности, научились работать в команде, обрели верных друзей. И сегодня в честной борьбе с достойными соперниками стремитесь стать лидерами "Большой перемены", – говорится в приветствии. Путин отметил, что в этом году в конкурсных заданиях особое внимание уделено темам, посвящённым 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества, и выразил слова благодарности наставникам и близким участников конкурса. "В этой связи хочу искренне поблагодарить ваших родителей, педагогов, старших товарищей – всех, кто помогает вам не только изучать историю Родины, гордиться ратными свершениями наших предков, но и идти вперёд, добиваться намеченных целей", – говорится в приветствии. С 27 по 31 июля в МДЦ "Артек" проходили заключительные этапы конкурса, участие в которых приняли 700 российских школьников из 67 регионов страны и более 200 старшеклассников из порядка 30 стран мира. Всероссийский конкурс "Большая перемена" – флагманский проект "Движения первых". Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Минпросвещения России и Минобрнауки России. С 2025 года "Большая перемена" стала частью национального проекта "Молодёжь и дети". К проекту "Большая перемена" за все сезоны уже присоединились более 7 миллионов человек, из которых почти 2 миллиона – ученики 5-7-х классов.
https://ria.ru/20250616/artek-2023178786.html
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россия, владимир путин, сергей кириенко, артек, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество
Россия, Владимир Путин, Сергей Кириенко, Артек, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Общество
Путин поздравил финалистов конкурса "Большая перемена"

Путин направил приветствие финалистам конкурса "Большая перемена" в "Артеке"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУчастники финала Всероссийского конкурса "Большая перемена" в Артеке. 31 июля 2025
Участники финала Всероссийского конкурса Большая перемена в Артеке. 31 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Участники финала Всероссийского конкурса "Большая перемена" в Артеке. 31 июля 2025
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АРТЕК (Крым), 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие финалистам конкурса "Большая перемена" среди школьников 5-7-х классов и участников международного трека, его на "Артек-арене" зачитал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
"Легендарный "Артек" вновь становится центром притяжения для одарённых, деятельных, щедрых на неординарные идеи ребят из разных регионов нашей страны и зарубежных государств. На всех этапах соревнований вы в полной мере проявили свои таланты и способности, научились работать в команде, обрели верных друзей. И сегодня в честной борьбе с достойными соперниками стремитесь стать лидерами "Большой перемены", – говорится в приветствии.
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Путин отметил, что в этом году в конкурсных заданиях особое внимание уделено темам, посвящённым 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества, и выразил слова благодарности наставникам и близким участников конкурса.
"В этой связи хочу искренне поблагодарить ваших родителей, педагогов, старших товарищей – всех, кто помогает вам не только изучать историю Родины, гордиться ратными свершениями наших предков, но и идти вперёд, добиваться намеченных целей", – говорится в приветствии.
С 27 по 31 июля в МДЦ "Артек" проходили заключительные этапы конкурса, участие в которых приняли 700 российских школьников из 67 регионов страны и более 200 старшеклассников из порядка 30 стран мира.
Всероссийский конкурс "Большая перемена" – флагманский проект "Движения первых". Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Минпросвещения России и Минобрнауки России. С 2025 года "Большая перемена" стала частью национального проекта "Молодёжь и дети". К проекту "Большая перемена" за все сезоны уже присоединились более 7 миллионов человек, из которых почти 2 миллиона – ученики 5-7-х классов.
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