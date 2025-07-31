https://ria.ru/20250731/putin-2032666647.html

Путин поручил проработать использование средств ФНБ на строительство ВСМ

Путин поручил проработать использование средств ФНБ на строительство ВСМ - РИА Новости, 31.07.2025

Путин поручил проработать использование средств ФНБ на строительство ВСМ

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Сбербанку до 1 октября проработать вопрос использования средств ФНБ в объеме 300 миллиардов рублей для... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:11:00+03:00

2025-07-31T17:11:00+03:00

2025-07-31T17:18:00+03:00

сбербанк россии

владимир путин

михаил мишустин

россия

санкт-петербург

москва

экономика

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Сбербанку до 1 октября проработать вопрос использования средств ФНБ в объеме 300 миллиардов рублей для строительства высокоскоростной магистрали в Санкт-Петербурге.Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 2 июля 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ при участии публичного акционерного общества "Сбербанк России" проработать вопрос использования в первоочередном порядке предоставляемых для целей строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург средств Фонда национального благосостояния в объеме 300 миллиардов рублей для финансирования данного проекта с целью минимизации процентной нагрузки для концессионера", - говорится в документе.Доклад необходимо представить до 1 октября 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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сбербанк россии, владимир путин, михаил мишустин, россия, санкт-петербург, москва, экономика