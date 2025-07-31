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Путин поручил проработать использование средств ФНБ на строительство ВСМ - РИА Новости, 31.07.2025
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17:11 31.07.2025 (обновлено: 17:18 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/putin-2032666647.html
Путин поручил проработать использование средств ФНБ на строительство ВСМ
Путин поручил проработать использование средств ФНБ на строительство ВСМ - РИА Новости, 31.07.2025
Путин поручил проработать использование средств ФНБ на строительство ВСМ
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Сбербанку до 1 октября проработать вопрос использования средств ФНБ в объеме 300 миллиардов рублей для... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:11:00+03:00
2025-07-31T17:18:00+03:00
сбербанк россии
владимир путин
михаил мишустин
россия
санкт-петербург
москва
экономика
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Сбербанку до 1 октября проработать вопрос использования средств ФНБ в объеме 300 миллиардов рублей для строительства высокоскоростной магистрали в Санкт-Петербурге.Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 2 июля 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ при участии публичного акционерного общества "Сбербанк России" проработать вопрос использования в первоочередном порядке предоставляемых для целей строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург средств Фонда национального благосостояния в объеме 300 миллиардов рублей для финансирования данного проекта с целью минимизации процентной нагрузки для концессионера", - говорится в документе.Доклад необходимо представить до 1 октября 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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сбербанк россии, владимир путин, михаил мишустин, россия, санкт-петербург, москва, экономика
Сбербанк России, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия, Санкт-Петербург, Москва, Экономика
Путин поручил проработать использование средств ФНБ на строительство ВСМ

Путин поручил изучить использование 300 млрд рублей из ФНБ для строительства ВСМ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Сбербанку до 1 октября проработать вопрос использования средств ФНБ в объеме 300 миллиардов рублей для строительства высокоскоростной магистрали в Санкт-Петербурге.
Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 2 июля 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ при участии публичного акционерного общества "Сбербанк России" проработать вопрос использования в первоочередном порядке предоставляемых для целей строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали МоскваСанкт-Петербург средств Фонда национального благосостояния в объеме 300 миллиардов рублей для финансирования данного проекта с целью минимизации процентной нагрузки для концессионера", - говорится в документе.
Доклад необходимо представить до 1 октября 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Сбербанк РоссииВладимир ПутинМихаил МишустинРоссияСанкт-ПетербургМоскваЭкономика
 
 
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