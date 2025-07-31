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Путин пошутил про слонов, которых пообещал подарить лидер Лаоса - РИА Новости, 31.07.2025
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15:14 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/putin-2032629422.html
Путин пошутил про слонов, которых пообещал подарить лидер Лаоса
Путин пошутил про слонов, которых пообещал подарить лидер Лаоса - РИА Новости, 31.07.2025
Путин пошутил про слонов, которых пообещал подарить лидер Лаоса
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита за планы подарить России слонов, пошутив, что животные пригодятся в хозяйстве. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:14:00+03:00
2025-07-31T15:14:00+03:00
россия
лаос
санкт-петербург
владимир путин
тхонглун сисулит
в мире
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита за планы подарить России слонов, пошутив, что животные пригодятся в хозяйстве. Президент Лаоса приехал в Кремль на переговоры с Путиным. Сисулит в ходе встречи заявил, что по случаю годовщины установления дипломатических отношений между странами намерен подарить России пару слонов. "В хозяйстве пригодятся, спасибо", - отреагировал российский лидер. Лидер Лаоса отметил, что слоны будут жить в зоопарке Санкт-Петербурга, где он когда-то учился.
https://ria.ru/20250731/laos-2032402797.html
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Президент Лаоса о слонах в качестве подарка России
Тхонглун Сисулит отметил, что слоны – символ Лаоса, а также мира и благополучия. "В хозяйстве пригодятся", - с улыбкой сказал Путин. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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россия, лаос, санкт-петербург, владимир путин, тхонглун сисулит, в мире
Россия, Лаос, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит, В мире
Путин пошутил про слонов, которых пообещал подарить лидер Лаоса

Путин заявил, что слоны от лидера Лаоса Сисулита пригодятся в хозяйстве

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита за планы подарить России слонов, пошутив, что животные пригодятся в хозяйстве.
Президент Лаоса приехал в Кремль на переговоры с Путиным. Сисулит в ходе встречи заявил, что по случаю годовщины установления дипломатических отношений между странами намерен подарить России пару слонов.
"В хозяйстве пригодятся, спасибо", - отреагировал российский лидер.
Лидер Лаоса отметил, что слоны будут жить в зоопарке Санкт-Петербурга, где он когда-то учился.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия РФ Дмитрий Медведев и президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Вьентьяне - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Межгосударственные отношения России и Лаоса
Вчера, 01:26
 
РоссияЛаосСанкт-ПетербургВладимир ПутинТхонглун СисулитВ мире
 
 
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