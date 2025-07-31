https://ria.ru/20250731/priemka-2031937644.html

Трамплин для успешной жизни. Почему абитуриенты выбирают Сахалин

Трамплин для успешной жизни. Почему абитуриенты выбирают Сахалин - РИА Новости, 31.07.2025

Трамплин для успешной жизни. Почему абитуриенты выбирают Сахалин

Приемная кампания в Сахалинском государственном университете (СахГУ) в этом году привлекла рекордное количество абитуриентов из большинства регионов России... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T09:00:00+03:00

2025-07-31T09:00:00+03:00

2025-07-31T09:00:00+03:00

общество

сахалин

россия

сахалинская область

сахалинский государственный университет (сахгу)

снг

социальный навигатор

сн_образование

приемная кампания в вузы

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Приемная кампания в Сахалинском государственном университете (СахГУ) в этом году привлекла рекордное количество абитуриентов из большинства регионов России. Какие направления подготовки вызывают наибольший интерес у будущих специалистов? Какие карьерные перспективы ждут выпускников в регионе? Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал ректор Сахалинского государственного университета Александр Самардак.– Александр Сергеевич, как проходит приемная кампания в Сахалинском государственном университете?– Приемная кампания в этом году стартовала очень активно и бьет все предыдущие рекорды. На сегодняшний день мы уже приняли более восьми тысяч заявлений от абитуриентов из 61 региона России. Треть от всех поступающих – это ребята из-за пределов Сахалинской области.Этот значительный рост интереса абитуриентов охватывает широкий спектр направлений: от востребованных технических специальностей до языковых программ (корейский, китайский, английский языки) и педагогических направлений. Мы видим повышенный интерес к вузу, и это очень воодушевляет.Отмечу, что поступающие в 2025 году войдут в историю. Они станут первыми студентами суперсовременного кампуса "СахалинТех", который создается по национальному проекту "Молодежь и дети".– Какие направления подготовки стали наиболее востребованными у абитуриентов в этом году?– Государственное и муниципальное управление – самое популярное направления в этом году, 20 заявлений на место. Нефтегазовое дело на втором месте. В приоритете остаются языковые направления. Особенно высокий конкурс традиционно на "Лингвистику" и программы изучения восточных языков – корейского и японского.Параллельно мы наблюдаем значительный рост спроса на инженерно-технические специальности. Абитуриенты активно выбирают "Строительство", перспективную "Водородную энергетику", а также "Эксплуатацию транспортно-технологических машин и комплексов". Это отражает запросы региона и глобальные технологические тренды.– Много ли иностранцев и из каких стран приезжают в ваш университет?– Международное сотрудничество – важное направление для СахГУ. У нас стабильно учатся студенты из разных стран мира, причем как на очной, так и на заочной формах обучения. Традиционно сильные позиции занимают студенты из стран СНГ. Это Армения, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Казахстан. По программам академических обменов приезжают студенты из Китая и Кореи. Их выбор СахГУ говорит о растущей международной узнаваемости нашего университета и привлекательности образовательных программ.– Как вы считаете, почему абитуриентам из других регионов стоит приезжать учиться на Сахалин?– Молодые люди здесь могут рассчитывать на работу в крупных компаниях – мировых лидерах в энергетике, логистике, транспорте, рыбной отрасли, которые участвуют в совместных проектах с азиатскими партнерами. Выпускников ждут высокий доход и социальные гарантии: на сегодняшний день зарплаты в ключевых отраслях, таких как транспорт, энергетика и IT, конкурентоспособны.Действуют программы поддержки, такие как ипотека, подъемные, соцвыплаты для молодых специалистов и переселенцев. Существует возможность работать с передовыми технологиями по направлениям "беспилотники в логистике и ТЭК", "цифровизация портов", "возобновляемая энергетика" и ""зеленые" технологии", включая водород. Здесь, на Сахалине, уже сегодня создают транспорт и энергетику будущего.Острая потребность в кадрах означает ускоренный карьерный лифт для способных выпускников. Молодой специалист здесь быстрее получит реальную ответственность и руководящую должность, чем в перенасыщенном кадрами центре. Он будет иметь возможность влиять на развитие стратегически важного для страны региона, видеть результат своего труда.В регионе созданы условия для активного отдыха и творческого развития. Достаточно отметить современную спортивную инфраструктуру, горнолыжный курорт "Горный воздух", близость к океану и Курильским островам, театры и музеи. Сахалин предлагает молодым людям не просто работу, а трамплин для успешной карьеры и интересной жизни.

https://realty.ria.ru/20250730/universitet-2032328381.html

https://ria.ru/20250707/sahalin-2027571346.html

сахалин

россия

сахалинская область

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общество, сахалин, россия, сахалинская область, сахалинский государственный университет (сахгу), снг, социальный навигатор, сн_образование, приемная кампания в вузы, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области