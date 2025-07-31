https://ria.ru/20250731/pravitelstvo-2032655440.html

На компенсацию затрат при тушении пожаров направят 1,4 миллиарда рублей

На компенсацию затрат при тушении пожаров направят 1,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 31.07.2025

На компенсацию затрат при тушении пожаров направят 1,4 миллиарда рублей

Правительство РФ направит 1,4 миллиарда рублей Амурской области, Забайкальскому краю, Красноярскому краю и Бурятии на компенсацию затрат при тушении лесных... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T16:38:00+03:00

2025-07-31T16:38:00+03:00

2025-07-31T16:38:00+03:00

происшествия

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Правительство РФ направит 1,4 миллиарда рублей Амурской области, Забайкальскому краю, Красноярскому краю и Бурятии на компенсацию затрат при тушении лесных пожаров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Отдельно хочу сказать об одном важном вопросе, который я обсуждал с губернаторами Амурской области и Забайкальского края, – это чрезвычайные ситуации, вызванные лесными пожарами. Сейчас обстановка стабилизирована. Но борьба с огнём потребовала привлечения дополнительных сил – специалистов, тяжёлой техники, авиации. В связи с чем увеличились, конечно, расходы на необходимые мероприятия. Подготовлено распоряжение о предоставлении почти 1,4 миллиарда рублей этим регионам, а также Красноярскому краю и Республике Бурятия. Эти средства пойдут на компенсацию затрат при тушении пожаров", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ. Российский премьер отметил, что ситуацию с возгораниями и их интенсивность сложно предсказать точно. "Однако прошу руководство регионов, где такие случаи не редкость, особое внимание уделять профилактике. Не должно возникать угроз здоровью людей и их безопасности. И при этом надо, конечно, следить за эффективностью расходования бюджетных средств", - добавил он.

https://ria.ru/20250727/pozhar-2031697902.html

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происшествия, россия, михаил мишустин