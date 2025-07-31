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На компенсацию затрат при тушении пожаров направят 1,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 31.07.2025
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16:38 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/pravitelstvo-2032655440.html
На компенсацию затрат при тушении пожаров направят 1,4 миллиарда рублей
На компенсацию затрат при тушении пожаров направят 1,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 31.07.2025
На компенсацию затрат при тушении пожаров направят 1,4 миллиарда рублей
Правительство РФ направит 1,4 миллиарда рублей Амурской области, Забайкальскому краю, Красноярскому краю и Бурятии на компенсацию затрат при тушении лесных... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:38:00+03:00
2025-07-31T16:38:00+03:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Правительство РФ направит 1,4 миллиарда рублей Амурской области, Забайкальскому краю, Красноярскому краю и Бурятии на компенсацию затрат при тушении лесных пожаров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Отдельно хочу сказать об одном важном вопросе, который я обсуждал с губернаторами Амурской области и Забайкальского края, – это чрезвычайные ситуации, вызванные лесными пожарами. Сейчас обстановка стабилизирована. Но борьба с огнём потребовала привлечения дополнительных сил – специалистов, тяжёлой техники, авиации. В связи с чем увеличились, конечно, расходы на необходимые мероприятия. Подготовлено распоряжение о предоставлении почти 1,4 миллиарда рублей этим регионам, а также Красноярскому краю и Республике Бурятия. Эти средства пойдут на компенсацию затрат при тушении пожаров", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ. Российский премьер отметил, что ситуацию с возгораниями и их интенсивность сложно предсказать точно. "Однако прошу руководство регионов, где такие случаи не редкость, особое внимание уделять профилактике. Не должно возникать угроз здоровью людей и их безопасности. И при этом надо, конечно, следить за эффективностью расходования бюджетных средств", - добавил он.
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происшествия, россия, михаил мишустин
Происшествия, Россия, Михаил Мишустин
На компенсацию затрат при тушении пожаров направят 1,4 миллиарда рублей

Правительство направит 1,4 млрд руб на компенсацию затрат при тушении пожаров

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Правительство РФ направит 1,4 миллиарда рублей Амурской области, Забайкальскому краю, Красноярскому краю и Бурятии на компенсацию затрат при тушении лесных пожаров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Отдельно хочу сказать об одном важном вопросе, который я обсуждал с губернаторами Амурской области и Забайкальского края, – это чрезвычайные ситуации, вызванные лесными пожарами. Сейчас обстановка стабилизирована. Но борьба с огнём потребовала привлечения дополнительных сил – специалистов, тяжёлой техники, авиации. В связи с чем увеличились, конечно, расходы на необходимые мероприятия. Подготовлено распоряжение о предоставлении почти 1,4 миллиарда рублей этим регионам, а также Красноярскому краю и Республике Бурятия. Эти средства пойдут на компенсацию затрат при тушении пожаров", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
Российский премьер отметил, что ситуацию с возгораниями и их интенсивность сложно предсказать точно.
"Однако прошу руководство регионов, где такие случаи не редкость, особое внимание уделять профилактике. Не должно возникать угроз здоровью людей и их безопасности. И при этом надо, конечно, следить за эффективностью расходования бюджетных средств", - добавил он.
Пожар - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
В России за сутки потушили 32 лесных пожара
27 июля, 08:45
 
ПроисшествияРоссияМихаил Мишустин
 
 
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