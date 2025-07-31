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В Дагестане вспыхнул природный пожар
В Дагестане вспыхнул природный пожар - РИА Новости, 31.07.2025
В Дагестане вспыхнул природный пожар
Возгорание сухой травы и лесной подстилки в труднодоступной горной местности на площади десяти гектаров тушат в Унцукульском районе Дагестана, в том числе и с... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:15:00+03:00
2025-07-31T15:15:00+03:00
2025-07-31T15:22:00+03:00
республика дагестан
унцукульский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 31 июл — РИА Новости. Возгорание сухой травы и лесной подстилки в труднодоступной горной местности на площади десяти гектаров тушат в Унцукульском районе Дагестана, в том числе и с помощью вертолета, сообщает Telegram-канал главного управления МЧС России по республике. "В Унцукульском районе продолжается тушение возгорания сухой растительности и лесной подстилки в труднодоступной горной местности. Для тушения с воздуха вертолет Ми-8 МЧС России совершил 13 сбросов воды общим объемом 39 тонн (по 3 тонны каждый).На данный момент площадь пожара составляет 10 гектаров в труднодоступной местности, из которых 6,5 гектара - на землях лесного фонда. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что к ликвидации пожара привлечено 83 человека и 10 единиц техники.
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республика дагестан
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республика дагестан, унцукульский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, происшествия
Республика Дагестан, Унцукульский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Происшествия
В Дагестане вспыхнул природный пожар
Природный пожар на площади 10 га тушат в Дагестане с помощью вертолета