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В Дагестане вспыхнул природный пожар - РИА Новости, 31.07.2025
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15:15 31.07.2025 (обновлено: 15:22 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/pozhar-2032629591.html
В Дагестане вспыхнул природный пожар
В Дагестане вспыхнул природный пожар - РИА Новости, 31.07.2025
В Дагестане вспыхнул природный пожар
Возгорание сухой травы и лесной подстилки в труднодоступной горной местности на площади десяти гектаров тушат в Унцукульском районе Дагестана, в том числе и с... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:15:00+03:00
2025-07-31T15:22:00+03:00
республика дагестан
унцукульский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 31 июл — РИА Новости. Возгорание сухой травы и лесной подстилки в труднодоступной горной местности на площади десяти гектаров тушат в Унцукульском районе Дагестана, в том числе и с помощью вертолета, сообщает Telegram-канал главного управления МЧС России по республике. "В Унцукульском районе продолжается тушение возгорания сухой растительности и лесной подстилки в труднодоступной горной местности. Для тушения с воздуха вертолет Ми-8 МЧС России совершил 13 сбросов воды общим объемом 39 тонн (по 3 тонны каждый).На данный момент площадь пожара составляет 10 гектаров в труднодоступной местности, из которых 6,5 гектара - на землях лесного фонда. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что к ликвидации пожара привлечено 83 человека и 10 единиц техники.
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
республика дагестан
унцукульский район
россия
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республика дагестан, унцукульский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, происшествия
Республика Дагестан, Унцукульский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Происшествия
В Дагестане вспыхнул природный пожар

Природный пожар на площади 10 га тушат в Дагестане с помощью вертолета

© Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/TelegramВозгорание сухой травы и лесной подстилки в Унцукульском районе Дагестана
Возгорание сухой травы и лесной подстилки в Унцукульском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/Telegram
Возгорание сухой травы и лесной подстилки в Унцукульском районе Дагестана
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МАХАЧКАЛА, 31 июл — РИА Новости. Возгорание сухой травы и лесной подстилки в труднодоступной горной местности на площади десяти гектаров тушат в Унцукульском районе Дагестана, в том числе и с помощью вертолета, сообщает Telegram-канал главного управления МЧС России по республике.
Унцукульском районе продолжается тушение возгорания сухой растительности и лесной подстилки в труднодоступной горной местности. Для тушения с воздуха вертолет Ми-8 МЧС России совершил 13 сбросов воды общим объемом 39 тонн (по 3 тонны каждый).На данный момент площадь пожара составляет 10 гектаров в труднодоступной местности, из которых 6,5 гектара - на землях лесного фонда. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к ликвидации пожара привлечено 83 человека и 10 единиц техники.
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Республика ДагестанУнцукульский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШПроисшествия
 
 
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