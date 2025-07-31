https://ria.ru/20250731/pozhar-2032629591.html

В Дагестане вспыхнул природный пожар

В Дагестане вспыхнул природный пожар - РИА Новости, 31.07.2025

В Дагестане вспыхнул природный пожар

Возгорание сухой травы и лесной подстилки в труднодоступной горной местности на площади десяти гектаров тушат в Унцукульском районе Дагестана, в том числе и с... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T15:15:00+03:00

2025-07-31T15:15:00+03:00

2025-07-31T15:22:00+03:00

республика дагестан

унцукульский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 31 июл — РИА Новости. Возгорание сухой травы и лесной подстилки в труднодоступной горной местности на площади десяти гектаров тушат в Унцукульском районе Дагестана, в том числе и с помощью вертолета, сообщает Telegram-канал главного управления МЧС России по республике. "В Унцукульском районе продолжается тушение возгорания сухой растительности и лесной подстилки в труднодоступной горной местности. Для тушения с воздуха вертолет Ми-8 МЧС России совершил 13 сбросов воды общим объемом 39 тонн (по 3 тонны каждый).На данный момент площадь пожара составляет 10 гектаров в труднодоступной местности, из которых 6,5 гектара - на землях лесного фонда. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что к ликвидации пожара привлечено 83 человека и 10 единиц техники.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

республика дагестан

унцукульский район

россия

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республика дагестан, унцукульский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, происшествия