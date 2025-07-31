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Торговая сделка с США ограничивает суверенитет ЕС, считает эксперт - РИА Новости, 31.07.2025
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18:46 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/posol-2032695982.html
Торговая сделка с США ограничивает суверенитет ЕС, считает эксперт
Торговая сделка с США ограничивает суверенитет ЕС, считает эксперт - РИА Новости, 31.07.2025
Торговая сделка с США ограничивает суверенитет ЕС, считает эксперт
Соглашения ЕС с США ограничивают экономический суверенитет Европы, такое мнение выразил в комментарии для РИА Новости посол, доктор по теории международных... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T18:46:00+03:00
2025-07-31T18:46:00+03:00
в мире
сша
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россия
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
дмитрий песков
евросоюз
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ВЕНА, 31 июл - РИА Новости. Соглашения ЕС с США ограничивают экономический суверенитет Европы, такое мнение выразил в комментарии для РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России (2017-2021 гг.), член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. "Для Трампа было бы исторической ошибкой не воспользоваться нынешним политическим и экономическим дилетантизмом в Европе для сохранения американской гегемонии. Это соглашение не только подчиняет экономику Евросоюза и экономике США, но и является позором для капитализма, основанного на свободной конкуренции. Рыночная экономика, основанная на свободной конкуренции, не требует соглашения такого рода, которое приняла Урсула фон дер Ляйен", - отметил эксперт. Он напомнил, что ключевой принцип капиталистической рыночной экономики - это свободная конкуренция. "Возникает вопрос: почему американская экономика должна быть защищена от европейских товаров? Потому что американская продукция теряет конкурентоспособность на мировом рынке. Именно поэтому внешняя торговля США стабильно демонстрирует дефицит - как в отношении ЕС, так и Китая. Аналогичный тренд потери конкурентоспособности сегодня наблюдается и в Евросоюзе - особенно по отношению к Китаю, что стало особенно заметно после введения 18 пакетов санкций против России", - уточнил дипломат. При этом, по его словам, политики ЕС не смогут объяснить, почему странам выгодно принимать иррациональные политические решения, имеющие саморазрушительные экономические последствия. По мнению собеседника агентства, при нынешней элите Евросоюза Вашингтону удалось создать максимально благоприятные условия для закрепления Европы "в роли зависимого вассала". "Американское руководство предпринимает целенаправленные и успешные шаги по сохранению и усилению своей гегемонии над ЕС. Политика США в отношении Европы направлена на долгосрочное сдерживание и ослабление европейской экономики", - выразил уверенность эксперт. Он уточнил, что среди таких шагов является увеличение военных расходов НАТО, протекционистские торговые меры, переложение бремени финансирования конфликта на Украине на европейских партнёров, а также санкции, порой даже против собственных союзников по НАТО. Собеседник агентства напомнил, что санкции США распространяются на ограничения банковских переводов и внешней торговли по всему миру. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.
https://ria.ru/20250731/filippo-2032518495.html
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в мире, сша, европа, россия, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, дмитрий песков, евросоюз, нато, обсе, реакция на пошлины сша, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Европа, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО, ОБСЕ, Реакция на пошлины США, Введение Трампом пошлин на импорт
Торговая сделка с США ограничивает суверенитет ЕС, считает эксперт

Посол Варга: сделка с США ограничивает экономический суверенитет ЕС

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии
Президент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии
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ВЕНА, 31 июл - РИА Новости. Соглашения ЕС с США ограничивают экономический суверенитет Европы, такое мнение выразил в комментарии для РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России (2017-2021 гг.), член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Французский политик прокомментировал торговую сделку ЕС и США
Вчера, 09:36
"Для Трампа было бы исторической ошибкой не воспользоваться нынешним политическим и экономическим дилетантизмом в Европе для сохранения американской гегемонии. Это соглашение не только подчиняет экономику Евросоюза и экономике США, но и является позором для капитализма, основанного на свободной конкуренции. Рыночная экономика, основанная на свободной конкуренции, не требует соглашения такого рода, которое приняла Урсула фон дер Ляйен", - отметил эксперт.
Он напомнил, что ключевой принцип капиталистической рыночной экономики - это свободная конкуренция. "Возникает вопрос: почему американская экономика должна быть защищена от европейских товаров? Потому что американская продукция теряет конкурентоспособность на мировом рынке. Именно поэтому внешняя торговля США стабильно демонстрирует дефицит - как в отношении ЕС, так и Китая. Аналогичный тренд потери конкурентоспособности сегодня наблюдается и в Евросоюзе - особенно по отношению к Китаю, что стало особенно заметно после введения 18 пакетов санкций против России", - уточнил дипломат.
При этом, по его словам, политики ЕС не смогут объяснить, почему странам выгодно принимать иррациональные политические решения, имеющие саморазрушительные экономические последствия.
По мнению собеседника агентства, при нынешней элите Евросоюза Вашингтону удалось создать максимально благоприятные условия для закрепления Европы "в роли зависимого вассала". "Американское руководство предпринимает целенаправленные и успешные шаги по сохранению и усилению своей гегемонии над ЕС. Политика США в отношении Европы направлена на долгосрочное сдерживание и ослабление европейской экономики", - выразил уверенность эксперт.
Он уточнил, что среди таких шагов является увеличение военных расходов НАТО, протекционистские торговые меры, переложение бремени финансирования конфликта на Украине на европейских партнёров, а также санкции, порой даже против собственных союзников по НАТО. Собеседник агентства напомнил, что санкции США распространяются на ограничения банковских переводов и внешней торговли по всему миру.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Макрон раскритиковал торговую сделку ЕС и США
30 июля, 16:44
 
В миреСШАЕвропаРоссияУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампДмитрий ПесковЕвросоюзНАТООБСЕРеакция на пошлины СШАВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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