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Путин подвел итоги встречи с президентом Лаоса - РИА Новости, 31.07.2025
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17:22 31.07.2025 (обновлено: 18:48 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/peregovory-2032672526.html
Путин подвел итоги встречи с президентом Лаоса
Путин подвел итоги встречи с президентом Лаоса - РИА Новости, 31.07.2025
Путин подвел итоги встречи с президентом Лаоса
Президент России Владимир Путин подвел итоги переговоров со своим лаосским коллегой Тхонглуном Сисулитом. Ключевые заявления — в материале РИА Новости. РИА Новости, 31.07.2025
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владимир путин
тхонглун сисулит
в мире
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подвел итоги переговоров со своим лаосским коллегой Тхонглуном Сисулитом. Ключевые заявления — в материале РИА Новости."Не могу не отметить, что президент Лаоса окончил Ленинградский педагогический институт имени А. И. Герцена, имеет степень почетного доктора этого вуза. Это позволило нам сегодня часть переговоров, в том числе с глазу на глаз, провести на русском языке".Заявления лаосского лидера"Надеемся, что в будущем мы встретимся с господином Путиным в Лаосе".По итогам переговоров делегаций страны также подписали:Переговоры Путина и Сисулита прошли в Кремле, они продлились около 2,5 часа. Президент Лаоса в эти дни находится в России с официальным визитом.С российской стороны в переговорах приняли участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минстроя, сопредседатель Межправительственной российско-лаосской комиссии Ирек Файзуллин, замминистра обороны Александр Фомин и замглавы Минфина Алексей Сазанов.В составе лаосской делегации — заместитель премьер-министра Салэмсай Коммасит, глава МИД Тхонгсаван Фомвихан, министр обороны Кхамлианг Утхакайсон, министр финансов Сантипхан Фомвихан и глава администрации президента Кхеммани Пфолсена.
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Путин и президент Лаоса начали переговоры в Кремле
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Путин о квоте для лаосских студентов
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Путин: часть переговоров с президентом Лаоса прошла на русском языке
Путин рассказал, что часть переговоров с президентом Лаоса прошла на русском языке. Тхонглун Сисулит окончил Ленинградский педагогический институт имени Герцена.
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Президент Лаоса о слонах в качестве подарка России
Тхонглун Сисулит отметил, что слоны – символ Лаоса, а также мира и благополучия. "В хозяйстве пригодятся", - с улыбкой сказал Путин. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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лаос, россия, владимир путин, тхонглун сисулит, в мире
Лаос, Россия, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит, В мире

Путин подвел итоги встречи с президентом Лаоса

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и лидер Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и лидер Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин и лидер Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Москве
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подвел итоги переговоров со своим лаосским коллегой Тхонглуном Сисулитом. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
  • Переговоры прошли полезно и конструктивно.
  • Отношения двух стран развиваются успешно и поступательно.
  • Россия и Лаос рассматривают вопрос организации грузового железнодорожного сообщения через Китай.
  • Прорабатывается расширение морских контейнерных перевозок из Лаоса во Владивосток.
  • Сотрудничество России и Лаоса в культурно-гуманитарной области имеет важное значение, в республике регулярно проводятся фестивали российского кино и выступления творческих коллективов, жители страны интересуются изучением русского языка, его преподают в нескольких учебных заведениях.
  • У сторон есть хорошие перспективы сотрудничества в сфере энергетики.
  • Российские предприятия участвуют в разработке месторождений черных и цветных металлов на лаосской территории, а также изучают возможности освоения залежей бокситов в Лаосе.
«
"Не могу не отметить, что президент Лаоса окончил Ленинградский педагогический институт имени А. И. Герцена, имеет степень почетного доктора этого вуза. Это позволило нам сегодня часть переговоров, в том числе с глазу на глаз, провести на русском языке".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Заявления лаосского лидера
  • Встреча президента России с делегацией Лаоса прошла в атмосфере дружбы, взаимопонимания и откровенного обмена мнениями.
  • Сегодняшний визит в Москву — важная веха в укреплении сотрудничества двух стран.
  • Отношения с Россией будут строиться на основе доверия и взаимопонимания.
  • Сисулит поблагодарил Москву за помощь в разминировании ряда территорий страны.
  • Россия и Лаос договорились развивать сотрудничество во многих сферах.
«
"Надеемся, что в будущем мы встретимся с господином Путиным в Лаосе".
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит
Тхонглун Сисулит
президент Лаоса
По итогам переговоров делегаций страны также подписали:
  • договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам;
  • дорожную карту о сотрудничестве в сфере использования мирного атома;
  • соглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
  • меморандум о взаимопонимании в области охраны природных ресурсов;
  • меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области образования.
Переговоры Путина и Сисулита прошли в Кремле, они продлились около 2,5 часа. Президент Лаоса в эти дни находится в России с официальным визитом.
С российской стороны в переговорах приняли участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минстроя, сопредседатель Межправительственной российско-лаосской комиссии Ирек Файзуллин, замминистра обороны Александр Фомин и замглавы Минфина Алексей Сазанов.
В составе лаосской делегации — заместитель премьер-министра Салэмсай Коммасит, глава МИД Тхонгсаван Фомвихан, министр обороны Кхамлианг Утхакайсон, министр финансов Сантипхан Фомвихан и глава администрации президента Кхеммани Пфолсена.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия РФ Дмитрий Медведев и президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Вьентьяне - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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Вчера, 01:26
 
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