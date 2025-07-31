Путин подвел итоги встречи с президентом Лаоса
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и лидер Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и лидер Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подвел итоги переговоров со своим лаосским коллегой Тхонглуном Сисулитом. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
- Переговоры прошли полезно и конструктивно.
- Отношения двух стран развиваются успешно и поступательно.
- Россия и Лаос рассматривают вопрос организации грузового железнодорожного сообщения через Китай.
- Прорабатывается расширение морских контейнерных перевозок из Лаоса во Владивосток.
- Сотрудничество России и Лаоса в культурно-гуманитарной области имеет важное значение, в республике регулярно проводятся фестивали российского кино и выступления творческих коллективов, жители страны интересуются изучением русского языка, его преподают в нескольких учебных заведениях.
- У сторон есть хорошие перспективы сотрудничества в сфере энергетики.
- Российские предприятия участвуют в разработке месторождений черных и цветных металлов на лаосской территории, а также изучают возможности освоения залежей бокситов в Лаосе.
«
"Не могу не отметить, что президент Лаоса окончил Ленинградский педагогический институт имени А. И. Герцена, имеет степень почетного доктора этого вуза. Это позволило нам сегодня часть переговоров, в том числе с глазу на глаз, провести на русском языке".
Заявления лаосского лидера
- Встреча президента России с делегацией Лаоса прошла в атмосфере дружбы, взаимопонимания и откровенного обмена мнениями.
- Сегодняшний визит в Москву — важная веха в укреплении сотрудничества двух стран.
- Отношения с Россией будут строиться на основе доверия и взаимопонимания.
- Сисулит поблагодарил Москву за помощь в разминировании ряда территорий страны.
- Россия и Лаос договорились развивать сотрудничество во многих сферах.
«
"Надеемся, что в будущем мы встретимся с господином Путиным в Лаосе".
По итогам переговоров делегаций страны также подписали:
- договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам;
- дорожную карту о сотрудничестве в сфере использования мирного атома;
- соглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- меморандум о взаимопонимании в области охраны природных ресурсов;
- меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области образования.
Переговоры Путина и Сисулита прошли в Кремле, они продлились около 2,5 часа. Президент Лаоса в эти дни находится в России с официальным визитом.
С российской стороны в переговорах приняли участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минстроя, сопредседатель Межправительственной российско-лаосской комиссии Ирек Файзуллин, замминистра обороны Александр Фомин и замглавы Минфина Алексей Сазанов.
В составе лаосской делегации — заместитель премьер-министра Салэмсай Коммасит, глава МИД Тхонгсаван Фомвихан, министр обороны Кхамлианг Утхакайсон, министр финансов Сантипхан Фомвихан и глава администрации президента Кхеммани Пфолсена.
Межгосударственные отношения России и Лаоса
Вчера, 01:26