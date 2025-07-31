https://ria.ru/20250731/peregovory-2032672526.html

Путин подвел итоги встречи с президентом Лаоса

Путин подвел итоги встречи с президентом Лаоса - РИА Новости, 31.07.2025

Путин подвел итоги встречи с президентом Лаоса

Президент России Владимир Путин подвел итоги переговоров со своим лаосским коллегой Тхонглуном Сисулитом. Ключевые заявления — в материале РИА Новости. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:22:00+03:00

2025-07-31T17:22:00+03:00

2025-07-31T18:48:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подвел итоги переговоров со своим лаосским коллегой Тхонглуном Сисулитом. Ключевые заявления — в материале РИА Новости."Не могу не отметить, что президент Лаоса окончил Ленинградский педагогический институт имени А. И. Герцена, имеет степень почетного доктора этого вуза. Это позволило нам сегодня часть переговоров, в том числе с глазу на глаз, провести на русском языке".Заявления лаосского лидера"Надеемся, что в будущем мы встретимся с господином Путиным в Лаосе".По итогам переговоров делегаций страны также подписали:Переговоры Путина и Сисулита прошли в Кремле, они продлились около 2,5 часа. Президент Лаоса в эти дни находится в России с официальным визитом.С российской стороны в переговорах приняли участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минстроя, сопредседатель Межправительственной российско-лаосской комиссии Ирек Файзуллин, замминистра обороны Александр Фомин и замглавы Минфина Алексей Сазанов.В составе лаосской делегации — заместитель премьер-министра Салэмсай Коммасит, глава МИД Тхонгсаван Фомвихан, министр обороны Кхамлианг Утхакайсон, министр финансов Сантипхан Фомвихан и глава администрации президента Кхеммани Пфолсена.

https://ria.ru/20250731/laos-2032402797.html

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Путин о квоте для лаосских студентов 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-31T17:22 true PT0M47S

Путин: часть переговоров с президентом Лаоса прошла на русском языке Путин рассказал, что часть переговоров с президентом Лаоса прошла на русском языке. Тхонглун Сисулит окончил Ленинградский педагогический институт имени Герцена. 2025-07-31T17:22 true PT1M21S

Президент Лаоса о слонах в качестве подарка России Тхонглун Сисулит отметил, что слоны – символ Лаоса, а также мира и благополучия. "В хозяйстве пригодятся", - с улыбкой сказал Путин. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-31T17:22 true PT0M26S

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лаос, россия, владимир путин, тхонглун сисулит, в мире