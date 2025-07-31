https://ria.ru/20250731/peregovory-2032597474.html

Путин и президент Лаоса проводят переговоры в Кремле

Путин и президент Лаоса проводят переговоры в Кремле - РИА Новости, 31.07.2025

Путин и президент Лаоса проводят переговоры в Кремле

Переговоры президентов России и Лаоса Владимира Путина и Тхонглуна Сисулита начались в Кремле, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T14:28:00+03:00

2025-07-31T14:28:00+03:00

2025-07-31T14:46:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Переговоры президентов России и Лаоса Владимира Путина и Тхонглуна Сисулита начались в Кремле, сообщил корреспондент РИА Новости.Ключевые заявления российского лидера:"Вы прекрасно знаете нашу страну, и мы вас хорошо знаем, считаем вас близким другом России. Вы часто бывали в России, более того, как известно, вы закончили Петербургский институт, педагогический, имени Герцена"."В прошлом году вы присутствовали на параде в честь Победы. В этом году в честь 80-летия по Красной площади прошел парадный расчет лаосских вооруженных сил. Мы вам очень благодарны за такой знак внимания к этим событиям".Переговоры начались с беседы Путина и Сисулита. Позже пройдут переговоры с участием делегаций.По итогам встречи главы государств обменяются подписанными двусторонними документами и сделают заявления для СМИ.С российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минстроя, сопредседатель российско-лаосской межправкомиссии Ирек Файзуллин, замминистра обороны Александр Фомин и замглавы Минфина Алексей Сазанов.В составе лаосской делегации — заместитель премьер-министра Салэмсай Коммасит, глава МИД Тхонгсаван Фомвихан, министр обороны Кхамлианг Утхакайсон, министр финансов Сантипхан Фомвихан и глава администрации президента Кхеммани Пфолсена

https://ria.ru/20250731/laos-2032402797.html

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Путин и президент Лаоса начали переговоры в Кремле 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-31T14:28 true PT0M34S

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лаос, россия, владимир путин, тхонглун сисулит, в мире