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Путин и президент Лаоса проводят переговоры в Кремле - РИА Новости, 31.07.2025
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14:28 31.07.2025 (обновлено: 14:46 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/peregovory-2032597474.html
Путин и президент Лаоса проводят переговоры в Кремле
Путин и президент Лаоса проводят переговоры в Кремле - РИА Новости, 31.07.2025
Путин и президент Лаоса проводят переговоры в Кремле
Переговоры президентов России и Лаоса Владимира Путина и Тхонглуна Сисулита начались в Кремле, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.07.2025
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россия
владимир путин
тхонглун сисулит
в мире
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Переговоры президентов России и Лаоса Владимира Путина и Тхонглуна Сисулита начались в Кремле, сообщил корреспондент РИА Новости.Ключевые заявления российского лидера:&quot;Вы прекрасно знаете нашу страну, и мы вас хорошо знаем, считаем вас близким другом России. Вы часто бывали в России, более того, как известно, вы закончили Петербургский институт, педагогический, имени Герцена&quot;."В прошлом году вы присутствовали на параде в честь Победы. В этом году в честь 80-летия по Красной площади прошел парадный расчет лаосских вооруженных сил. Мы вам очень благодарны за такой знак внимания к этим событиям".Переговоры начались с беседы Путина и Сисулита. Позже пройдут переговоры с участием делегаций.По итогам встречи главы государств обменяются подписанными двусторонними документами и сделают заявления для СМИ.С российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минстроя, сопредседатель российско-лаосской межправкомиссии Ирек Файзуллин, замминистра обороны Александр Фомин и замглавы Минфина Алексей Сазанов.В составе лаосской делегации — заместитель премьер-министра Салэмсай Коммасит, глава МИД Тхонгсаван Фомвихан, министр обороны Кхамлианг Утхакайсон, министр финансов Сантипхан Фомвихан и глава администрации президента Кхеммани Пфолсена
https://ria.ru/20250731/laos-2032402797.html
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Путин и президент Лаоса начали переговоры в Кремле
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лаос, россия, владимир путин, тхонглун сисулит, в мире
Лаос, Россия, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит, В мире

Путин и президент Лаоса проводят переговоры в Кремле

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Переговоры президентов России и Лаоса Владимира Путина и Тхонглуна Сисулита начались в Кремле, сообщил корреспондент РИА Новости.
Ключевые заявления российского лидера:
  • Москва ждет участия премьер-министра Лаоса в Восточном экономическом форуме в сентябре.
  • Россия готова увеличить квоту для лаосских студентов.
  • Путин назвал президента Лаоса близким другом России.
«

"Вы прекрасно знаете нашу страну, и мы вас хорошо знаем, считаем вас близким другом России. Вы часто бывали в России, более того, как известно, вы закончили Петербургский институт, педагогический, имени Герцена".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Торгово-экономические отношения России и Лаоса развиваются, в первые пять месяцев 2025 года рост товарооборота составил почти 20%.
  • Поддержка Лаоса со стороны СССР стала хорошей базой для развития отношений Москвы и Вьентьяна на современном этапе
  • Путин поблагодарил лидера Лаоса за внимание к юбилейным мероприятиям, посвященным Победе.
«
"В прошлом году вы присутствовали на параде в честь Победы. В этом году в честь 80-летия по Красной площади прошел парадный расчет лаосских вооруженных сил. Мы вам очень благодарны за такой знак внимания к этим событиям".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия РФ Дмитрий Медведев и президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Вьентьяне - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Межгосударственные отношения России и Лаоса
01:26
Переговоры начались с беседы Путина и Сисулита. Позже пройдут переговоры с участием делегаций.
По итогам встречи главы государств обменяются подписанными двусторонними документами и сделают заявления для СМИ.
С российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минстроя, сопредседатель российско-лаосской межправкомиссии Ирек Файзуллин, замминистра обороны Александр Фомин и замглавы Минфина Алексей Сазанов.
В составе лаосской делегации — заместитель премьер-министра Салэмсай Коммасит, глава МИД Тхонгсаван Фомвихан, министр обороны Кхамлианг Утхакайсон, министр финансов Сантипхан Фомвихан и глава администрации президента Кхеммани Пфолсена
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. 31 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Президент Лаоса возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
11:01
 
ЛаосРоссияВладимир ПутинТхонглун СисулитВ мире
 
 
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