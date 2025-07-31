Путин и президент Лаоса проводят переговоры в Кремле
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Переговоры президентов России и Лаоса Владимира Путина и Тхонглуна Сисулита начались в Кремле, сообщил корреспондент РИА Новости.
Ключевые заявления российского лидера:
- Москва ждет участия премьер-министра Лаоса в Восточном экономическом форуме в сентябре.
- Россия готова увеличить квоту для лаосских студентов.
- Путин назвал президента Лаоса близким другом России.
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"Вы прекрасно знаете нашу страну, и мы вас хорошо знаем, считаем вас близким другом России. Вы часто бывали в России, более того, как известно, вы закончили Петербургский институт, педагогический, имени Герцена".
- Торгово-экономические отношения России и Лаоса развиваются, в первые пять месяцев 2025 года рост товарооборота составил почти 20%.
- Поддержка Лаоса со стороны СССР стала хорошей базой для развития отношений Москвы и Вьентьяна на современном этапе
- Путин поблагодарил лидера Лаоса за внимание к юбилейным мероприятиям, посвященным Победе.
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"В прошлом году вы присутствовали на параде в честь Победы. В этом году в честь 80-летия по Красной площади прошел парадный расчет лаосских вооруженных сил. Мы вам очень благодарны за такой знак внимания к этим событиям".
По итогам встречи главы государств обменяются подписанными двусторонними документами и сделают заявления для СМИ.
С российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минстроя, сопредседатель российско-лаосской межправкомиссии Ирек Файзуллин, замминистра обороны Александр Фомин и замглавы Минфина Алексей Сазанов.
В составе лаосской делегации — заместитель премьер-министра Салэмсай Коммасит, глава МИД Тхонгсаван Фомвихан, министр обороны Кхамлианг Утхакайсон, министр финансов Сантипхан Фомвихан и глава администрации президента Кхеммани Пфолсена