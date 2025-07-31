https://ria.ru/20250731/novgorod-2032656801.html

В Новгороде нашли редкий саркофаг домонгольского времени

В Новгороде нашли редкий саркофаг домонгольского времени - РИА Новости, 31.07.2025

В Новгороде нашли редкий саркофаг домонгольского времени

Археологи нашли редкий саркофаг домонгольского времени у церкви Петра и Павла на Синичьей горе в Великом Новгороде, сообщается на сайте Института археологии... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T16:41:00+03:00

2025-07-31T16:41:00+03:00

2025-07-31T16:41:00+03:00

наука

великий новгород

российская академия наук

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Археологи нашли редкий саркофаг домонгольского времени у церкви Петра и Павла на Синичьей горе в Великом Новгороде, сообщается на сайте Института археологии РАН. Уточняется, что у церкви Петра и Павла на Сильнище (на Синичьей горе) завершаются археологические работы, которые идут второй год. В 2024 году команда новгородского архитектурно-археологического отряда, сформированная на базе лаборатории Института археологии РАН, работала внутри храма. В полевом сезоне этого года исследования проводились уже снаружи, возле стен. Это единственный храм второй половины XII столетия, сохранившийся полностью, почти без перестроек и утрат после Великой Отечественной войны. "У западной стены храма необходимое реставраторам понижение и специальные шурфы позволили открыть сделанный из камня древний саркофаг, относящийся к домонгольскому времени, к концу XII – началу XIII века. Это очень редкая находка… В таких саркофагах хоронили важных персон своего времени. К сожалению, саркофаг… был нарушен поздними захоронениями на этом месте, так что первоначальное погребение до нас не дошло, а часть стенок была повреждена", - говорится в сообщении. Уточняется, что погребальная конструкция первоначально состояла из шести обработанных каменных блоков. У стен храма археологи также нашли несколько более простых погребений средневекового времени, причем в нескольких из них были найдены нательные кресты – это редкость для того времени. Отмечается, что в ходе работ выяснилось, что храм с севера, востока и юга окружен более поздними кирпичными склепами, могильными сооружениями XVIII–XIX веков, среди которых часть напоминает ящики со сводами. Всего найдено семь склепов. Кроме того, с востока открыт большой прямоугольный склеп с остатками свода: такие склепы появились позже и предназначались для семейного погребения. Раскопки показали, что в средневековый период погребения были в основном монашеские и женские, а позднее храм окружило городское кладбище.

https://ria.ru/20250731/avstralija-2032578807.html

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великий новгород, российская академия наук