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Мишустин подвел итоги рабочей поездки по Дальнему Востоку и Сибири - РИА Новости, 31.07.2025
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16:58 31.07.2025 (обновлено: 17:10 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/mishustin-2032662317.html
Мишустин подвел итоги рабочей поездки по Дальнему Востоку и Сибири
Мишустин подвел итоги рабочей поездки по Дальнему Востоку и Сибири - РИА Новости, 31.07.2025
Мишустин подвел итоги рабочей поездки по Дальнему Востоку и Сибири
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подвел итоги рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:58:00+03:00
2025-07-31T17:10:00+03:00
общество
михаил мишустин
россия
дальний восток
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подвел итоги рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. "Прежде чем мы перейдём к сегодняшней повестке заседания правительства, хочу сказать о результатах поездки в Омскую область, которая стала завершающим пунктом нашей большой рабочей поездки по Дальневосточному и Сибирскому федеральным округам", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг. Премьер-министр сообщил, что в ходе поездки в Амурскую область осмотрел, как ведется реконструкция аэровокзального комплекса, расширение автодороги, которая ведет к аэропорту, посетил таможенно-логистический терминал и пункт пропуска на границе с Китаем – Кани-Курган. В Забайкальском крае председатель правительства провел совещание по вопросам развития экспорта зерна, осмотрел перинатальный центр в Чите, обсудил вопросы капремонта и строительства новых медучреждений. Также вопросам совершенствования инфраструктуры здравоохранения было уделено внимание в ходе рабочей поездки в Республику Алтай. Мишустин отметил, что обсудил вопросы социально-экономического развития региона, а также реализацию проектов, направленных на укрепление транспортной связанности. Вопросы транспортной доступности также были затронуты в ходе поездки Мишустина в Алтайский край.
https://ria.ru/20250728/rossiya-2031939433.html
https://ria.ru/20250731/mishustin-2032652760.html
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общество, михаил мишустин, россия, дальний восток
Общество, Михаил Мишустин, Россия, Дальний Восток
Мишустин подвел итоги рабочей поездки по Дальнему Востоку и Сибири

Мишустин подвел итоги рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 31 июля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 31 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 31 июля 2025
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подвел итоги рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири.
"Прежде чем мы перейдём к сегодняшней повестке заседания правительства, хочу сказать о результатах поездки в Омскую область, которая стала завершающим пунктом нашей большой рабочей поездки по Дальневосточному и Сибирскому федеральным округам", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
Председатель правительства РФ Михаил Мишусти - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Мишустин призвал привносить лучшее в образовательный процесс
28 июля, 14:27
Премьер-министр сообщил, что в ходе поездки в Амурскую область осмотрел, как ведется реконструкция аэровокзального комплекса, расширение автодороги, которая ведет к аэропорту, посетил таможенно-логистический терминал и пункт пропуска на границе с Китаем – Кани-Курган.
В Забайкальском крае председатель правительства провел совещание по вопросам развития экспорта зерна, осмотрел перинатальный центр в Чите, обсудил вопросы капремонта и строительства новых медучреждений. Также вопросам совершенствования инфраструктуры здравоохранения было уделено внимание в ходе рабочей поездки в Республику Алтай. Мишустин отметил, что обсудил вопросы социально-экономического развития региона, а также реализацию проектов, направленных на укрепление транспортной связанности. Вопросы транспортной доступности также были затронуты в ходе поездки Мишустина в Алтайский край.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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Вчера, 16:32
 
ОбществоМихаил МишустинРоссияДальний Восток
 
 
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