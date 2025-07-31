https://ria.ru/20250731/mishustin-2032662317.html

Мишустин подвел итоги рабочей поездки по Дальнему Востоку и Сибири

Мишустин подвел итоги рабочей поездки по Дальнему Востоку и Сибири - РИА Новости, 31.07.2025

Мишустин подвел итоги рабочей поездки по Дальнему Востоку и Сибири

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подвел итоги рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T16:58:00+03:00

2025-07-31T16:58:00+03:00

2025-07-31T17:10:00+03:00

общество

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дальний восток

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подвел итоги рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. "Прежде чем мы перейдём к сегодняшней повестке заседания правительства, хочу сказать о результатах поездки в Омскую область, которая стала завершающим пунктом нашей большой рабочей поездки по Дальневосточному и Сибирскому федеральным округам", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг. Премьер-министр сообщил, что в ходе поездки в Амурскую область осмотрел, как ведется реконструкция аэровокзального комплекса, расширение автодороги, которая ведет к аэропорту, посетил таможенно-логистический терминал и пункт пропуска на границе с Китаем – Кани-Курган. В Забайкальском крае председатель правительства провел совещание по вопросам развития экспорта зерна, осмотрел перинатальный центр в Чите, обсудил вопросы капремонта и строительства новых медучреждений. Также вопросам совершенствования инфраструктуры здравоохранения было уделено внимание в ходе рабочей поездки в Республику Алтай. Мишустин отметил, что обсудил вопросы социально-экономического развития региона, а также реализацию проектов, направленных на укрепление транспортной связанности. Вопросы транспортной доступности также были затронуты в ходе поездки Мишустина в Алтайский край.

https://ria.ru/20250728/rossiya-2031939433.html

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общество, михаил мишустин, россия, дальний восток