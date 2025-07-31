Мишустин подвел итоги рабочей поездки по Дальнему Востоку и Сибири
Мишустин подвел итоги рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 31 июля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 31 июля 2025
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подвел итоги рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири.
"Прежде чем мы перейдём к сегодняшней повестке заседания правительства, хочу сказать о результатах поездки в Омскую область, которая стала завершающим пунктом нашей большой рабочей поездки по Дальневосточному и Сибирскому федеральным округам", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
Премьер-министр сообщил, что в ходе поездки в Амурскую область осмотрел, как ведется реконструкция аэровокзального комплекса, расширение автодороги, которая ведет к аэропорту, посетил таможенно-логистический терминал и пункт пропуска на границе с Китаем – Кани-Курган.
В Забайкальском крае председатель правительства провел совещание по вопросам развития экспорта зерна, осмотрел перинатальный центр в Чите, обсудил вопросы капремонта и строительства новых медучреждений. Также вопросам совершенствования инфраструктуры здравоохранения было уделено внимание в ходе рабочей поездки в Республику Алтай. Мишустин отметил, что обсудил вопросы социально-экономического развития региона, а также реализацию проектов, направленных на укрепление транспортной связанности. Вопросы транспортной доступности также были затронуты в ходе поездки Мишустина в Алтайский край.
Мишустин рассказал о поддержке участников СВО
Вчера, 16:32