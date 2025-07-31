Рейтинг@Mail.ru
Швеция назначила нового посла в Москве - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/mid-2032599251.html
Швеция назначила нового посла в Москве
Швеция назначила нового посла в Москве - РИА Новости, 31.07.2025
Швеция назначила нового посла в Москве
МИД Швеции сообщил о назначении нового посла в Москве, им станет бывший посол королевства в Минске Кристина Юханнессон, она приступит к работе осенью. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:32:00+03:00
2025-07-31T14:32:00+03:00
в мире
москва
швеция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. МИД Швеции сообщил о назначении нового посла в Москве, им станет бывший посол королевства в Минске Кристина Юханнессон, она приступит к работе осенью. "Правительство назначило Кристину Юханнессон послом в Москве", - говорится в сообщении шведского МИД. Как уточняет ведомство, Юханнессон ранее занимала должность посла королевства в Минске, работала в генконсульстве в Санкт-Петербурге, посольстве в Москве и представительстве ЕС в Брюсселе. В настоящее время она занимается вопросами, связанными с Восточным партнерством в министерстве иностранных дел. По словам ведомства, новый посол приступит к работе осенью этого года.
https://ria.ru/20250714/shvetsija-2029007858.html
москва
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_635:470:2739:2048_1920x0_80_0_0_86a3ccc909a9ac1ba4c1d44cf3739365.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, швеция
В мире, Москва, Швеция
Швеция назначила нового посла в Москве

Новым послом Швеции в Москве назначена Кристина Юханнессон

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции
Флаг Швеции - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. МИД Швеции сообщил о назначении нового посла в Москве, им станет бывший посол королевства в Минске Кристина Юханнессон, она приступит к работе осенью.
"Правительство назначило Кристину Юханнессон послом в Москве", - говорится в сообщении шведского МИД.
Как уточняет ведомство, Юханнессон ранее занимала должность посла королевства в Минске, работала в генконсульстве в Санкт-Петербурге, посольстве в Москве и представительстве ЕС в Брюсселе. В настоящее время она занимается вопросами, связанными с Восточным партнерством в министерстве иностранных дел.
По словам ведомства, новый посол приступит к работе осенью этого года.
Шведские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
В Швеции предложили увеличить призывной возраст для бывших офицеров
14 июля, 13:42
 
В миреМоскваШвеция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала