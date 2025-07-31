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Швеция назначила нового посла в Москве
Швеция назначила нового посла в Москве - РИА Новости, 31.07.2025
Швеция назначила нового посла в Москве
МИД Швеции сообщил о назначении нового посла в Москве, им станет бывший посол королевства в Минске Кристина Юханнессон, она приступит к работе осенью. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:32:00+03:00
2025-07-31T14:32:00+03:00
2025-07-31T14:32:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. МИД Швеции сообщил о назначении нового посла в Москве, им станет бывший посол королевства в Минске Кристина Юханнессон, она приступит к работе осенью. "Правительство назначило Кристину Юханнессон послом в Москве", - говорится в сообщении шведского МИД. Как уточняет ведомство, Юханнессон ранее занимала должность посла королевства в Минске, работала в генконсульстве в Санкт-Петербурге, посольстве в Москве и представительстве ЕС в Брюсселе. В настоящее время она занимается вопросами, связанными с Восточным партнерством в министерстве иностранных дел. По словам ведомства, новый посол приступит к работе осенью этого года.
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в мире, москва, швеция
Швеция назначила нового посла в Москве
Новым послом Швеции в Москве назначена Кристина Юханнессон