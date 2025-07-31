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Алексея Красильникова назначили генконсулом России в Хайфе
Алексея Красильникова назначили генконсулом России в Хайфе - РИА Новости, 31.07.2025
Алексея Красильникова назначили генконсулом России в Хайфе
Дипломат Алексей Красильников назначен генеральным консулом России в израильском городе Хайфа, сообщили в министерстве иностранных дел РФ. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:00:00+03:00
2025-07-31T14:00:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Дипломат Алексей Красильников назначен генеральным консулом России в израильском городе Хайфа, сообщили в министерстве иностранных дел РФ. "Приказом министерства иностранных дел Российской Федерации Красильников Алексей Владимирович назначен генеральным консулом Российской Федерации в Хайфе, Государство Израиль", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Из приведенной информации следует, что новый генконсул в Хайфе находится на дипломатической работе с 2003 года, побывав за это время на различных должностях в центральном аппарате МИД и за границей. В 2014-2015 годах он был первым секретарем посольства России в Ирландии, в 2015-2025 годах – советником, начальником отдела в консульском департаменте МИД.
https://ria.ru/20250729/gonchar-2032102222.html
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россия, хайфа, ирландия, в мире
Россия, Хайфа, Ирландия, В мире
Алексея Красильникова назначили генконсулом России в Хайфе
МИД: Алексея Красильникова назначили генконсулом России в Хайфе