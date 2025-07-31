Рейтинг@Mail.ru
Марочко: за Часовым Яром для ВС России открываются три направления - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:35 31.07.2025 (обновлено: 11:36 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/marochko-2032540504.html
Марочко: за Часовым Яром для ВС России открываются три направления
Марочко: за Часовым Яром для ВС России открываются три направления - РИА Новости, 31.07.2025
Марочко: за Часовым Яром для ВС России открываются три направления
После освобождения Часова Яра в ДНР для ВС РФ открываются три основных направления - Краматорск, Дружковка, Константиновка, сообщил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T11:35:00+03:00
2025-07-31T11:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
андрей марочко
россия
часов яр
краматорск
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030830249_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f88cfe53ee169d5665a9c884f0b985b.jpg
ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. После освобождения Часова Яра в ДНР для ВС РФ открываются три основных направления - Краматорск, Дружковка, Константиновка, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр. "После освобождения Часова Яра наши войска будут развивать успех в направлении населенных пунктов: Краматорск, Дружковка, Константиновка. И вот именно сейчас украинские боевики будут всячески стараться укрепить эту агломерацию, поскольку до этих населенных пунктов особо им зацепиться негде", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники. Марочко добавил, что Часов Яр находится на возвышенности и после его освобождения российские военнослужащие теперь могут двигаться в разных направлениях. "Предполагаю, что после освобождения Часова Яра довольно-таки широкие территории будут освобождены", - заключил эксперт. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250731/udary-2032512842.html
россия
часов яр
краматорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030830249_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_49f6c6f525b9fd3346c374fd448b7b67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей марочко, россия, часов яр, краматорск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Россия, Часов Яр, Краматорск, Безопасность
Марочко: за Часовым Яром для ВС России открываются три направления

После освобождения Часова Яра для ВС России открываются три направления

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО
Боевая работа расчета РСЗО - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. После освобождения Часова Яра в ДНР для ВС РФ открываются три основных направления - Краматорск, Дружковка, Константиновка, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"После освобождения Часова Яра наши войска будут развивать успех в направлении населенных пунктов: Краматорск, Дружковка, Константиновка. И вот именно сейчас украинские боевики будут всячески стараться укрепить эту агломерацию, поскольку до этих населенных пунктов особо им зацепиться негде", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники.
Марочко добавил, что Часов Яр находится на возвышенности и после его освобождения российские военнослужащие теперь могут двигаться в разных направлениях.
"Предполагаю, что после освобождения Часова Яра довольно-таки широкие территории будут освобождены", - заключил эксперт.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
ВС России нанесли удары по полевым складам ВСУ в Харьковской области
08:59
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоРоссияЧасов ЯрКраматорскБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала