https://ria.ru/20250731/marochko-2032540504.html
Марочко: за Часовым Яром для ВС России открываются три направления
Марочко: за Часовым Яром для ВС России открываются три направления - РИА Новости, 31.07.2025
Марочко: за Часовым Яром для ВС России открываются три направления
После освобождения Часова Яра в ДНР для ВС РФ открываются три основных направления - Краматорск, Дружковка, Константиновка, сообщил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T11:35:00+03:00
2025-07-31T11:35:00+03:00
2025-07-31T11:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
андрей марочко
россия
часов яр
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безопасность
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. После освобождения Часова Яра в ДНР для ВС РФ открываются три основных направления - Краматорск, Дружковка, Константиновка, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр. "После освобождения Часова Яра наши войска будут развивать успех в направлении населенных пунктов: Краматорск, Дружковка, Константиновка. И вот именно сейчас украинские боевики будут всячески стараться укрепить эту агломерацию, поскольку до этих населенных пунктов особо им зацепиться негде", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники. Марочко добавил, что Часов Яр находится на возвышенности и после его освобождения российские военнослужащие теперь могут двигаться в разных направлениях. "Предполагаю, что после освобождения Часова Яра довольно-таки широкие территории будут освобождены", - заключил эксперт. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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андрей марочко, россия, часов яр, краматорск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Россия, Часов Яр, Краматорск, Безопасность
Марочко: за Часовым Яром для ВС России открываются три направления
После освобождения Часова Яра для ВС России открываются три направления