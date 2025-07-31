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Гросси принял приглашение на Всемирную атомную неделю в Москве - РИА Новости, 31.07.2025
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17:52 31.07.2025 (обновлено: 18:33 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/magate-2032680692.html
Гросси принял приглашение на Всемирную атомную неделю в Москве
Гросси принял приглашение на Всемирную атомную неделю в Москве - РИА Новости, 31.07.2025
Гросси принял приглашение на Всемирную атомную неделю в Москве
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, предварительно, принял приглашение поучаствовать в мероприятиях Всемирной атомной недели в Москве, она пройдет ориентировочно 25-27 РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:52:00+03:00
2025-07-31T18:33:00+03:00
москва
рафаэль гросси
алексей лихачев
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, предварительно, принял приглашение поучаствовать в мероприятиях Всемирной атомной недели в Москве, она пройдет ориентировочно 25-27 сентября, сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Конечно же, МАГАТЭ поддерживает это мероприятие, будет в нем активно участвовать. Ну и ответил господин Гросси согласием на наше приглашение ему поучаствовать и в беседах лидеров, и, естественно, во всей программе Всемирной атомной недели... Ориентировочно это 25-27 числа сентября. Предварительное согласие получено", - сообщил Лихачев журналистам, отвечая на вопрос о предстоящем визите Гросси в Москву.В 2025 году российская атомная отрасль отмечает свое 80-летие. В связи с празднованием юбилея в Москве на ВДНХ будет проведена "Мировая атомная неделя" (World Atomic Week). Планируется, что форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков ученых и бизнесменов.Отечественная атомная отрасль ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать организационные структуры, необходимые для реализации советского атомного проекта. 28 сентября в России отмечается День работника атомной промышленности.
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москва, рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Москва, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Гросси принял приглашение на Всемирную атомную неделю в Москве

Лихачев: Гросси примет участие в мероприятиях Всемирной атомной недели в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, предварительно, принял приглашение поучаствовать в мероприятиях Всемирной атомной недели в Москве, она пройдет ориентировочно 25-27 сентября, сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Конечно же, МАГАТЭ поддерживает это мероприятие, будет в нем активно участвовать. Ну и ответил господин Гросси согласием на наше приглашение ему поучаствовать и в беседах лидеров, и, естественно, во всей программе Всемирной атомной недели... Ориентировочно это 25-27 числа сентября. Предварительное согласие получено", - сообщил Лихачев журналистам, отвечая на вопрос о предстоящем визите Гросси в Москву.
В 2025 году российская атомная отрасль отмечает свое 80-летие. В связи с празднованием юбилея в Москве на ВДНХ будет проведена "Мировая атомная неделя" (World Atomic Week). Планируется, что форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков ученых и бизнесменов.
Отечественная атомная отрасль ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать организационные структуры, необходимые для реализации советского атомного проекта. 28 сентября в России отмечается День работника атомной промышленности.
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МоскваРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
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