https://ria.ru/20250731/laos-2032596859.html
Путин и президент Лаоса начали переговоры в Кремле
Путин и президент Лаоса начали переговоры в Кремле - РИА Новости, 31.07.2025
Путин и президент Лаоса начали переговоры в Кремле
Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:26:00+03:00
2025-07-31T14:26:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.Лидеры намерены обсудить вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки.Переговоры начались с беседы Путина и Сисулита. Позже их общение продолжится в формате российско-лаосских переговоров с участием делегаций двух стран.По итогам встречи главы государств обменяются подписанными двусторонними документами и сделают заявления для СМИ.С российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава Минстроя, сопредседатель российско-лаосской межправкомиссии Ирек Файзуллин, замминистра обороны РФ Александр Фомин и замглавы Минфина Алексей Сазанов.В составе лаосской делегации - заместитель премьер-министра Салэмсай Коммасит, глава МИД Лаоса Тхонгсаван Фомвихан, министр обороны Кхамлианг Утхакайсон и министр финансов Сантипхан Фомвихан и глава администрации президента Лаоса Кхеммани Пфолсена.
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Путин и президент Лаоса начали переговоры в Кремле
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лаос, россия, владимир путин, тхонглун сисулит, сергей лавров, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), в мире
Лаос, Россия, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит, Сергей Лавров, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), В мире
Путин и президент Лаоса начали переговоры в Кремле
Путин и президент Лаоса Сисулит начали переговоры в Кремле