https://ria.ru/20250731/laos-2032596859.html

Путин и президент Лаоса начали переговоры в Кремле

Путин и президент Лаоса начали переговоры в Кремле - РИА Новости, 31.07.2025

Путин и президент Лаоса начали переговоры в Кремле

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T14:26:00+03:00

2025-07-31T14:26:00+03:00

2025-07-31T14:34:00+03:00

лаос

россия

владимир путин

тхонглун сисулит

сергей лавров

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032600235_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fbf253e9ecc79260ee3f9939bf83de32.jpg

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.Лидеры намерены обсудить вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки.Переговоры начались с беседы Путина и Сисулита. Позже их общение продолжится в формате российско-лаосских переговоров с участием делегаций двух стран.По итогам встречи главы государств обменяются подписанными двусторонними документами и сделают заявления для СМИ.С российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава Минстроя, сопредседатель российско-лаосской межправкомиссии Ирек Файзуллин, замминистра обороны РФ Александр Фомин и замглавы Минфина Алексей Сазанов.В составе лаосской делегации - заместитель премьер-министра Салэмсай Коммасит, глава МИД Лаоса Тхонгсаван Фомвихан, министр обороны Кхамлианг Утхакайсон и министр финансов Сантипхан Фомвихан и глава администрации президента Лаоса Кхеммани Пфолсена.

https://ria.ru/20250731/zayavlenie-2032550872.html

https://ria.ru/20250731/laos-2032402797.html

лаос

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин и президент Лаоса начали переговоры в Кремле 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-31T14:26 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лаос, россия, владимир путин, тхонглун сисулит, сергей лавров, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), в мире