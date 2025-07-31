Рейтинг@Mail.ru
Власти Южной Кореи отменили ограничения на контакты с гражданами КНДР - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 31.07.2025 (обновлено: 11:17 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/koreya-2032535525.html
Власти Южной Кореи отменили ограничения на контакты с гражданами КНДР
Власти Южной Кореи отменили ограничения на контакты с гражданами КНДР - РИА Новости, 31.07.2025
Власти Южной Кореи отменили ограничения на контакты с гражданами КНДР
Министерство объединения Республики Корея отменило указ, ограничивавший контакты граждан Южной Кореи с гражданами КНДР, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T11:16:00+03:00
2025-07-31T11:17:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
ким е чжон
ли чжэ мен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983128913_0:113:3239:1935_1920x0_80_0_0_ec32435597ab060d4b37e6195908e30e.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министерство объединения Республики Корея отменило указ, ограничивавший контакты граждан Южной Кореи с гражданами КНДР, передает агентство Рёнхап. "Вчера я подписал распоряжение об отмене указа, регулирующего уведомления о контактах с гражданами Северной Кореи", - приводит агентство заявление министра объединения Чон Дон Ёна, сделанное им перед журналистами в четверг. Эта внутрення инструкция министерства объединения включала в себя критерии отказа в случаях, когда южнокорейские граждане заранее уведомляли ведомство о своих контактах с Севером, пояснил Рёнхап. Таким образом, гражданам фактически требовалось получить от министерства разрешение на контакт, а представители власти могли ответить отказом, если "существовали подозрения, что собеседник мог быть представителем северокорейских спецслужб". "Теперь контакты на частном уровне полностью разрешены. Свободные контакты между простыми гражданами позволят лучше понимать друг друга, что может поспособствовать мирному сосуществованию", - цитирует агентство слова Чон Дон Ёна. Однако, по данным Рёнхап, южнокорейским гражданам все еще необходимо предварительно сообщать о своих контактах министерству объединения. Это может быть обусловлено тем, что Республика Корея и КНДР до сих пор формально находятся в состоянии войны, предположили в агентстве. На данный момент существует только соглашение о перемирии, подписанное по окончании Корейской войны в 1953 году. Ранее сообщалось, что Чон Дон Ён заявил, что возобновление прямого диалога с КНДР является для него одной из приоритетных задач. Предыдущие три года новый министр назвал "худшими в истории межкорейских отношений", однако отметил, что недавнее прекращение вещания военной пропаганды обеими сторонами стало "первым звонком" к восстановлению доверия между государствами. Северная сторона раскритиковала предложения нового правительства. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что отношения между Северной и Южной Кореей прошли точку невозврата и больше не могут рассматриваться в рамках концепции "одного народа" и объединения. Она подчеркнула, что Пхеньяну неинтересны предложения Сеула, и нет ни причин, ни намерений садиться с Южной Кореей за стол переговоров. При этом южнокорейское минобъединения отмечало, что заявление Ким Ё Чжон свидетельствует о том, что северокорейские власти "внимательно следят" за направлением политики администрации Ли Чжэ Мёна в отношении КНДР.
https://ria.ru/20250728/koreja-2031828013.html
https://ria.ru/20250721/koreja-2030395218.html
кндр (северная корея)
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983128913_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_dfe5d82cc4c6b42e53d1f7e8bd757600.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр (северная корея), южная корея, ким е чжон, ли чжэ мен
В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Ким Е Чжон, Ли Чжэ Мен
Власти Южной Кореи отменили ограничения на контакты с гражданами КНДР

Гражданам Южной Кореи разрешили контакты с жителями КНДР

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Южной Кореи
Флаг Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг Южной Кореи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министерство объединения Республики Корея отменило указ, ограничивавший контакты граждан Южной Кореи с гражданами КНДР, передает агентство Рёнхап.
"Вчера я подписал распоряжение об отмене указа, регулирующего уведомления о контактах с гражданами Северной Кореи", - приводит агентство заявление министра объединения Чон Дон Ёна, сделанное им перед журналистами в четверг.
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Южная Корея продолжит прилагать усилия по примирению с КНДР
28 июля, 07:16
Эта внутрення инструкция министерства объединения включала в себя критерии отказа в случаях, когда южнокорейские граждане заранее уведомляли ведомство о своих контактах с Севером, пояснил Рёнхап. Таким образом, гражданам фактически требовалось получить от министерства разрешение на контакт, а представители власти могли ответить отказом, если "существовали подозрения, что собеседник мог быть представителем северокорейских спецслужб".
"Теперь контакты на частном уровне полностью разрешены. Свободные контакты между простыми гражданами позволят лучше понимать друг друга, что может поспособствовать мирному сосуществованию", - цитирует агентство слова Чон Дон Ёна.
Однако, по данным Рёнхап, южнокорейским гражданам все еще необходимо предварительно сообщать о своих контактах министерству объединения. Это может быть обусловлено тем, что Республика Корея и КНДР до сих пор формально находятся в состоянии войны, предположили в агентстве. На данный момент существует только соглашение о перемирии, подписанное по окончании Корейской войны в 1953 году.
Ранее сообщалось, что Чон Дон Ён заявил, что возобновление прямого диалога с КНДР является для него одной из приоритетных задач. Предыдущие три года новый министр назвал "худшими в истории межкорейских отношений", однако отметил, что недавнее прекращение вещания военной пропаганды обеими сторонами стало "первым звонком" к восстановлению доверия между государствами.
Северная сторона раскритиковала предложения нового правительства. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что отношения между Северной и Южной Кореей прошли точку невозврата и больше не могут рассматриваться в рамках концепции "одного народа" и объединения. Она подчеркнула, что Пхеньяну неинтересны предложения Сеула, и нет ни причин, ни намерений садиться с Южной Кореей за стол переговоров.
При этом южнокорейское минобъединения отмечало, что заявление Ким Ё Чжон свидетельствует о том, что северокорейские власти "внимательно следят" за направлением политики администрации Ли Чжэ Мёна в отношении КНДР.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
СМИ: Южная Корея прекратила вещание пропагандистских программ против КНДР
21 июля, 12:58
 
В миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяКим Е ЧжонЛи Чжэ Мен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала