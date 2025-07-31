https://ria.ru/20250731/koreya-2032535525.html

Власти Южной Кореи отменили ограничения на контакты с гражданами КНДР

Власти Южной Кореи отменили ограничения на контакты с гражданами КНДР - РИА Новости, 31.07.2025

Власти Южной Кореи отменили ограничения на контакты с гражданами КНДР

Министерство объединения Республики Корея отменило указ, ограничивавший контакты граждан Южной Кореи с гражданами КНДР, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T11:16:00+03:00

2025-07-31T11:16:00+03:00

2025-07-31T11:17:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министерство объединения Республики Корея отменило указ, ограничивавший контакты граждан Южной Кореи с гражданами КНДР, передает агентство Рёнхап. "Вчера я подписал распоряжение об отмене указа, регулирующего уведомления о контактах с гражданами Северной Кореи", - приводит агентство заявление министра объединения Чон Дон Ёна, сделанное им перед журналистами в четверг. Эта внутрення инструкция министерства объединения включала в себя критерии отказа в случаях, когда южнокорейские граждане заранее уведомляли ведомство о своих контактах с Севером, пояснил Рёнхап. Таким образом, гражданам фактически требовалось получить от министерства разрешение на контакт, а представители власти могли ответить отказом, если "существовали подозрения, что собеседник мог быть представителем северокорейских спецслужб". "Теперь контакты на частном уровне полностью разрешены. Свободные контакты между простыми гражданами позволят лучше понимать друг друга, что может поспособствовать мирному сосуществованию", - цитирует агентство слова Чон Дон Ёна. Однако, по данным Рёнхап, южнокорейским гражданам все еще необходимо предварительно сообщать о своих контактах министерству объединения. Это может быть обусловлено тем, что Республика Корея и КНДР до сих пор формально находятся в состоянии войны, предположили в агентстве. На данный момент существует только соглашение о перемирии, подписанное по окончании Корейской войны в 1953 году. Ранее сообщалось, что Чон Дон Ён заявил, что возобновление прямого диалога с КНДР является для него одной из приоритетных задач. Предыдущие три года новый министр назвал "худшими в истории межкорейских отношений", однако отметил, что недавнее прекращение вещания военной пропаганды обеими сторонами стало "первым звонком" к восстановлению доверия между государствами. Северная сторона раскритиковала предложения нового правительства. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что отношения между Северной и Южной Кореей прошли точку невозврата и больше не могут рассматриваться в рамках концепции "одного народа" и объединения. Она подчеркнула, что Пхеньяну неинтересны предложения Сеула, и нет ни причин, ни намерений садиться с Южной Кореей за стол переговоров. При этом южнокорейское минобъединения отмечало, что заявление Ким Ё Чжон свидетельствует о том, что северокорейские власти "внимательно следят" за направлением политики администрации Ли Чжэ Мёна в отношении КНДР.

https://ria.ru/20250728/koreja-2031828013.html

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в мире, кндр (северная корея), южная корея, ким е чжон, ли чжэ мен