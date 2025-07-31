Рейтинг@Mail.ru
Колумбия экстрадирует в Россию похитителя ювелирных украшений - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:08 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/kolumbija-2032488089.html
Колумбия экстрадирует в Россию похитителя ювелирных украшений
Колумбия экстрадирует в Россию похитителя ювелирных украшений - РИА Новости, 31.07.2025
Колумбия экстрадирует в Россию похитителя ювелирных украшений
Колумбия экстрадирует в Россию Фреди Андреса Патиньо Авила, участника международной преступной группы, похитившей у прибывших на выставку в Санкт-Петербург... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T02:08:00+03:00
2025-07-31T02:08:00+03:00
колумбия
россия
санкт-петербург
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
интерпол
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_5d32258eb04fd6d9d0bd00c10ce09cba.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Колумбия экстрадирует в Россию Фреди Андреса Патиньо Авила, участника международной преступной группы, похитившей у прибывших на выставку в Санкт-Петербург ювелирные украшения на сумму более 30 миллионов рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Колумбии экстрадируют Фреди Андреса Патиньо Авила для привлечения к уголовной ответственности по пунктам "а", "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении ведомства на сайте. Отмечается, что уроженец Колумбии Патиньо, действуя в составе международной организованной преступной группы, прибыл в феврале 2012 года на выставку ювелирных изделий в Санкт-Петербург. В помещении выставочного комплекса "Ленэкспо" он и другие соучастники выбрали подходящих потенциальных жертв ограбления из числа посетителей и сотрудников компаний, передвижения которых они в последующем отслеживали. "Участники дезориентировали потерпевших в аэропорту и на вокзале, тайно похитили у них багаж, в котором находились ювелирные изделия на общую сумму более 30 миллионов рублей", - добавили в ведомстве. Уточняется, что после совершения преступлений Патиньо скрылся с места происшествия, в то время как остальные соучастники были задержаны на территории Российской Федерации во время попытки вывоза похищенных ювелирных изделий в Колумбию. В январе 2014 года Московский районный суд Санкт-Петербурга заочно избрал Патиньо меру пресечения в виде заключения под стражу, а также объявил его в международный розыск. После обнаружения местонахождения Патиньо в Колумбии были предприняты совместные меры с сотрудниками посольства Российской Федерации в этой стране, направленные на его задержание. Как добавляет Генеральная прокуратура России, в мае 2025 года российской стороной в генеральную прокуратуру Колумбии был направлен запрос, после которого удалось добиться положительного решения о выдаче Патиньо. В сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола МВД России он будет доставлен транзитом через Турцию в Москву.
https://ria.ru/20241122/venesuela-1985283107.html
https://ria.ru/20250703/rossiya-2027069943.html
колумбия
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ff6f11913202149084d4a95cbb6de87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
колумбия, россия, санкт-петербург, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), интерпол, в мире
Колумбия, Россия, Санкт-Петербург, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Интерпол, В мире
Колумбия экстрадирует в Россию похитителя ювелирных украшений

Колумбия экстрадирует в Россию участника ОПГ Фреди Андреса Патиньо Авила

© Sputnik / Табылды КадырбековАрест
Арест - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Арест. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Колумбия экстрадирует в Россию Фреди Андреса Патиньо Авила, участника международной преступной группы, похитившей у прибывших на выставку в Санкт-Петербург ювелирные украшения на сумму более 30 миллионов рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Колумбии экстрадируют Фреди Андреса Патиньо Авила для привлечения к уголовной ответственности по пунктам "а", "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении ведомства на сайте.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Из Венесуэлы экстрадировали россиянина, разыскивавшегося восемь лет
22 ноября 2024, 20:48
Отмечается, что уроженец Колумбии Патиньо, действуя в составе международной организованной преступной группы, прибыл в феврале 2012 года на выставку ювелирных изделий в Санкт-Петербург. В помещении выставочного комплекса "Ленэкспо" он и другие соучастники выбрали подходящих потенциальных жертв ограбления из числа посетителей и сотрудников компаний, передвижения которых они в последующем отслеживали.
«
"Участники дезориентировали потерпевших в аэропорту и на вокзале, тайно похитили у них багаж, в котором находились ювелирные изделия на общую сумму более 30 миллионов рублей", - добавили в ведомстве.
Уточняется, что после совершения преступлений Патиньо скрылся с места происшествия, в то время как остальные соучастники были задержаны на территории Российской Федерации во время попытки вывоза похищенных ювелирных изделий в Колумбию. В январе 2014 года Московский районный суд Санкт-Петербурга заочно избрал Патиньо меру пресечения в виде заключения под стражу, а также объявил его в международный розыск. После обнаружения местонахождения Патиньо в Колумбии были предприняты совместные меры с сотрудниками посольства Российской Федерации в этой стране, направленные на его задержание.
Как добавляет Генеральная прокуратура России, в мае 2025 года российской стороной в генеральную прокуратуру Колумбии был направлен запрос, после которого удалось добиться положительного решения о выдаче Патиньо. В сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола МВД России он будет доставлен транзитом через Турцию в Москву.
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Крупного наркоторговца экстрадируют из Колумбии в Россию
3 июля, 23:48
 
КолумбияРоссияСанкт-ПетербургФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ИнтерполВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала