https://ria.ru/20250731/kolumbija-2032488089.html

Колумбия экстрадирует в Россию похитителя ювелирных украшений

Колумбия экстрадирует в Россию похитителя ювелирных украшений - РИА Новости, 31.07.2025

Колумбия экстрадирует в Россию похитителя ювелирных украшений

Колумбия экстрадирует в Россию Фреди Андреса Патиньо Авила, участника международной преступной группы, похитившей у прибывших на выставку в Санкт-Петербург... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T02:08:00+03:00

2025-07-31T02:08:00+03:00

2025-07-31T02:08:00+03:00

колумбия

россия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Колумбия экстрадирует в Россию Фреди Андреса Патиньо Авила, участника международной преступной группы, похитившей у прибывших на выставку в Санкт-Петербург ювелирные украшения на сумму более 30 миллионов рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Колумбии экстрадируют Фреди Андреса Патиньо Авила для привлечения к уголовной ответственности по пунктам "а", "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении ведомства на сайте. Отмечается, что уроженец Колумбии Патиньо, действуя в составе международной организованной преступной группы, прибыл в феврале 2012 года на выставку ювелирных изделий в Санкт-Петербург. В помещении выставочного комплекса "Ленэкспо" он и другие соучастники выбрали подходящих потенциальных жертв ограбления из числа посетителей и сотрудников компаний, передвижения которых они в последующем отслеживали. "Участники дезориентировали потерпевших в аэропорту и на вокзале, тайно похитили у них багаж, в котором находились ювелирные изделия на общую сумму более 30 миллионов рублей", - добавили в ведомстве. Уточняется, что после совершения преступлений Патиньо скрылся с места происшествия, в то время как остальные соучастники были задержаны на территории Российской Федерации во время попытки вывоза похищенных ювелирных изделий в Колумбию. В январе 2014 года Московский районный суд Санкт-Петербурга заочно избрал Патиньо меру пресечения в виде заключения под стражу, а также объявил его в международный розыск. После обнаружения местонахождения Патиньо в Колумбии были предприняты совместные меры с сотрудниками посольства Российской Федерации в этой стране, направленные на его задержание. Как добавляет Генеральная прокуратура России, в мае 2025 года российской стороной в генеральную прокуратуру Колумбии был направлен запрос, после которого удалось добиться положительного решения о выдаче Патиньо. В сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола МВД России он будет доставлен транзитом через Турцию в Москву.

https://ria.ru/20241122/venesuela-1985283107.html

https://ria.ru/20250703/rossiya-2027069943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

колумбия, россия, санкт-петербург, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), интерпол, в мире