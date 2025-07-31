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Потеря кольца обернулась для россиянина поножовщиной - РИА Новости, 31.07.2025
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17:29 31.07.2025 (обновлено: 17:40 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/koltso-2032675185.html
Потеря кольца обернулась для россиянина поножовщиной
Потеря кольца обернулась для россиянина поножовщиной - РИА Новости, 31.07.2025
Потеря кольца обернулась для россиянина поножовщиной
На Колтушском озере в Ленинградской области мужчина устроил резню из-за потерянного в воде кольца, сообщил Telegram-канал Mash на Мойке co ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:29:00+03:00
2025-07-31T17:40:00+03:00
происшествия
ленинградская область
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. На Колтушском озере в Ленинградской области мужчина устроил резню из-за потерянного в воде кольца, сообщил Telegram-канал Mash на Мойке co ссылкой на очевидцев.По данным источника, 25-летний молодой человек пошел окунуться в озере. Уже в воде он столкнулся с другим мужчиной, который, прыгнув в воду с моста, случайно зацепил его цепочку с обручальным кольцом. На просьбу молодого человека помочь в поисках мужчина начал вести себя агрессивно и впоследствии схватился за нож. Он нанес несколько тяжелых ударов оппоненту и его другу, который бросился на помощь. После этого нападавший скрылся.Приехавшие на место медики не смогли спасти молодого человека. Второго потерпевшего госпитализировали с обильной кровопотерей. Нападавшего ищут сотрудники полиции.
https://rsport.ria.ru/20250722/klimov-2030501681.html
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происшествия, ленинградская область
Происшествия, Ленинградская область
Потеря кольца обернулась для россиянина поножовщиной

В Ленинградской области мужчина убил отдыхающего из-за потери кольца

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКольца
Кольца - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. На Колтушском озере в Ленинградской области мужчина устроил резню из-за потерянного в воде кольца, сообщил Telegram-канал Mash на Мойке co ссылкой на очевидцев.
По данным источника, 25-летний молодой человек пошел окунуться в озере. Уже в воде он столкнулся с другим мужчиной, который, прыгнув в воду с моста, случайно зацепил его цепочку с обручальным кольцом. На просьбу молодого человека помочь в поисках мужчина начал вести себя агрессивно и впоследствии схватился за нож. Он нанес несколько тяжелых ударов оппоненту и его другу, который бросился на помощь. После этого нападавший скрылся.
Приехавшие на место медики не смогли спасти молодого человека. Второго потерпевшего госпитализировали с обильной кровопотерей. Нападавшего ищут сотрудники полиции.
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