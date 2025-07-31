https://ria.ru/20250731/kherson-2032676525.html

Сенатор рассказал о сокращении гуманитарной помощи ООН жителям Херсона

Сенатор рассказал о сокращении гуманитарной помощи ООН жителям Херсона - РИА Новости, 31.07.2025

Сенатор рассказал о сокращении гуманитарной помощи ООН жителям Херсона

Гуманитарная помощь ООН жителям подконтрольного Украине города Херсон значительно сократилась и больше напоминает бутафорию, сообщил РИА Новости сенатор Совфеда РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:32:00+03:00

2025-07-31T17:32:00+03:00

2025-07-31T17:32:00+03:00

херсон

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совет федерации рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Гуманитарная помощь ООН жителям подконтрольного Украине города Херсон значительно сократилась и больше напоминает бутафорию, сообщил РИА Новости сенатор Совфеда от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "Получил вести из Херсона. Гуманитарная помощь от ООН стала напоминать бутафорскую, говорят пенсионеры. Ее раздают в городе тем, кто старше 60 лет. По одной коробке на семью в месяц вне зависимости от того, сколько человек в семье", - сказал Кастюкевич. По его словам, "если раньше на пару банок консервов, крупах и подсолнечном масле с мукой можно было хоть как-то "протянуть" хотя бы неделю-две, говорят люди, то теперь гумпомощи хватает на несколько дней". "И до следующего месяца люди живут впроголодь. Из того, чем ООН гуманитарно снабжает херсонцев – консервированная фасоль, овсяные хлопья, паштет в баночках по 200 граммов, подсолнечное масло", - подчеркнул сенатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250709/vsu-2028242000.html

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херсон, россия, игорь кастюкевич, оон, совет федерации рф