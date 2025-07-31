Рейтинг@Mail.ru
Сенатор рассказал о сокращении гуманитарной помощи ООН жителям Херсона - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/kherson-2032676525.html
Сенатор рассказал о сокращении гуманитарной помощи ООН жителям Херсона
Сенатор рассказал о сокращении гуманитарной помощи ООН жителям Херсона - РИА Новости, 31.07.2025
Сенатор рассказал о сокращении гуманитарной помощи ООН жителям Херсона
Гуманитарная помощь ООН жителям подконтрольного Украине города Херсон значительно сократилась и больше напоминает бутафорию, сообщил РИА Новости сенатор Совфеда РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:32:00+03:00
2025-07-31T17:32:00+03:00
херсон
россия
игорь кастюкевич
оон
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885324925_0:60:856:542_1920x0_80_0_0_62a68e3f79c71836e60910a678312196.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Гуманитарная помощь ООН жителям подконтрольного Украине города Херсон значительно сократилась и больше напоминает бутафорию, сообщил РИА Новости сенатор Совфеда от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "Получил вести из Херсона. Гуманитарная помощь от ООН стала напоминать бутафорскую, говорят пенсионеры. Ее раздают в городе тем, кто старше 60 лет. По одной коробке на семью в месяц вне зависимости от того, сколько человек в семье", - сказал Кастюкевич. По его словам, "если раньше на пару банок консервов, крупах и подсолнечном масле с мукой можно было хоть как-то "протянуть" хотя бы неделю-две, говорят люди, то теперь гумпомощи хватает на несколько дней". "И до следующего месяца люди живут впроголодь. Из того, чем ООН гуманитарно снабжает херсонцев – консервированная фасоль, овсяные хлопья, паштет в баночках по 200 граммов, подсолнечное масло", - подчеркнул сенатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250709/vsu-2028242000.html
https://ria.ru/20250719/saldo-2030172324.html
херсон
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885324925_0:0:778:583_1920x0_80_0_0_b08ff241838996da57e7c4211f4ecccf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсон, россия, игорь кастюкевич, оон, совет федерации рф
Херсон, Россия, Игорь Кастюкевич, ООН, Совет Федерации РФ
Сенатор рассказал о сокращении гуманитарной помощи ООН жителям Херсона

Кастюкевич: гуманитарная помощь ООН жителям Херсона стала напоминать бутафорию

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стела города Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Гуманитарная помощь ООН жителям подконтрольного Украине города Херсон значительно сократилась и больше напоминает бутафорию, сообщил РИА Новости сенатор Совфеда от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
"Получил вести из Херсона. Гуманитарная помощь от ООН стала напоминать бутафорскую, говорят пенсионеры. Ее раздают в городе тем, кто старше 60 лет. По одной коробке на семью в месяц вне зависимости от того, сколько человек в семье", - сказал Кастюкевич.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
В Херсоне раненым боевикам ВСУ сократили норму питания, сообщило подполье
9 июля, 23:12
По его словам, "если раньше на пару банок консервов, крупах и подсолнечном масле с мукой можно было хоть как-то "протянуть" хотя бы неделю-две, говорят люди, то теперь гумпомощи хватает на несколько дней".
"И до следующего месяца люди живут впроголодь. Из того, чем ООН гуманитарно снабжает херсонцев – консервированная фасоль, овсяные хлопья, паштет в баночках по 200 граммов, подсолнечное масло", - подчеркнул сенатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины на Украине - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
На жителей Херсона развернули чудовищную охоту, заявил Сальдо
19 июля, 17:37
 
ХерсонРоссияИгорь КастюкевичООНСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала