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По рекам через полстраны. Судоходные каналы России
По рекам через полстраны. Судоходные каналы России - РИА Новости, 31.07.2025
По рекам через полстраны. Судоходные каналы России
Полноводные реки — настоящее природное богатство России. Еще в Средние века путешественники и купцы отправлялись по ним в далекие края. Сегодня моря и реки центральной части страны образуют судоходную систему благодаря рукотворным каналам. Эти водные пути способны впечатлить не только масштабами, но и памятниками, расположенными на их берегах.
2025-07-31T15:10:00+03:00
2025-07-31T15:10:00+03:00
2025-07-31T15:10:00+03:00
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РИА Новости
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По рекам через полстраны. Судоходные каналы России
Полноводные реки — настоящее природное богатство России. Еще в Средние века путешественники и купцы отправлялись по ним в далекие края. Сегодня моря и реки центральной части страны образуют судоходную систему благодаря рукотворным каналам. Эти водные пути способны впечатлить не только масштабами, но и памятниками, расположенными на их берегах.