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По рекам через полстраны. Судоходные каналы России - РИА Новости, 31.07.2025
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История русского судоходства хедер - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
История русского флота
 
15:10 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/kanalyrossii-2032582964.html
По рекам через полстраны. Судоходные каналы России
По рекам через полстраны. Судоходные каналы России - РИА Новости, 31.07.2025
По рекам через полстраны. Судоходные каналы России
Полноводные реки — настоящее природное богатство России. Еще в Средние века путешественники и купцы отправлялись по ним в далекие края. Сегодня моря и реки центральной части страны образуют судоходную систему благодаря рукотворным каналам. Эти водные пути способны впечатлить не только масштабами, но и памятниками, расположенными на их берегах.
2025-07-31T15:10:00+03:00
2025-07-31T15:10:00+03:00
история русского флота
волга
дон
санкт-петербург
москва
дубна
астрахань
рыбинск
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5
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волга, дон, санкт-петербург, москва, дубна, астрахань, рыбинск, белое море, азовское море, балтийское море, каспийское море, канал имени москвы, беломорско-балтийский канал, инфографика, россия, судоходство
История русского флота, Волга, Дон, Санкт-Петербург, Москва, Дубна, Астрахань, Рыбинск, Белое море, Азовское море, Балтийское море, Каспийское море, Канал имени Москвы, Беломорско-Балтийский канал, Россия, судоходство

По рекам через полстраны. Судоходные каналы России

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Полноводные реки — настоящее природное богатство России. Еще в Средние века путешественники и купцы отправлялись по ним в далекие края. Сегодня моря и реки центральной части страны образуют судоходную систему благодаря рукотворным каналам. Эти водные пути способны впечатлить не только масштабами, но и памятниками, расположенными на их берегах.
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.
Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneTRyKgDoYb
 
История русского флотаВолгаДонСанкт-ПетербургМоскваДубнаАстраханьРыбинскБелое мореАзовское мореБалтийское мореКаспийское мореКанал имени МосквыБеломорско-Балтийский каналРоссиясудоходство
 
 
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