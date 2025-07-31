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По рекам через полстраны. Судоходные каналы России

По рекам через полстраны. Судоходные каналы России - РИА Новости, 31.07.2025

По рекам через полстраны. Судоходные каналы России

Полноводные реки — настоящее природное богатство России. Еще в Средние века путешественники и купцы отправлялись по ним в далекие края. Сегодня моря и реки центральной части страны образуют судоходную систему благодаря рукотворным каналам. Эти водные пути способны впечатлить не только масштабами, но и памятниками, расположенными на их берегах.

2025-07-31T15:10:00+03:00

2025-07-31T15:10:00+03:00

2025-07-31T15:10:00+03:00

история русского флота

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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