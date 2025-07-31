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Петропавловск-Камчатский был готов к землетрясению, считает эксперт - РИА Новости, 31.07.2025
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16:12 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/kamchatka-2032645543.html
Петропавловск-Камчатский был готов к землетрясению, считает эксперт
Петропавловск-Камчатский был готов к землетрясению, считает эксперт - РИА Новости, 31.07.2025
Петропавловск-Камчатский был готов к землетрясению, считает эксперт
Камчатка перенесла землетрясение без серьезных разрушений из-за большой глубины залегания эпицентра подземных толчков и сейсмического запаса прочности зданий и... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:12:00+03:00
2025-07-31T16:12:00+03:00
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Камчатка перенесла землетрясение без серьезных разрушений из-за большой глубины залегания эпицентра подземных толчков и сейсмического запаса прочности зданий и сооружений, заявил РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории палеосейсмологии и палеогеодинамики Института физики Земли имени Шмидта РАН, кандидат геолого-минералогических наук Андрей Стрельников. "Благодаря тому, что очаг землетрясения залегал глубоко, сильных разрушений на поверхности и высоких волн цунами, как было в Таиланде, не было. Они (землетрясения – ред.) сформировали цунами, но не такое мощное", – сказал Стрельников. Он добавил, что Петропавловск-Камчатский строился с учетом того, что Камчатка является сейсмоопасным регионом, инфраструктура города имеет запас прочности на определённые магнитуды и интенсивности землетрясений. Поэтому можно сделать вывод, что город "был готов", считает собеседник агентства.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032290696.html
камчатка
петропавловск-камчатский
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камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Петропавловск-Камчатский был готов к землетрясению, считает эксперт

Стрельников: землетрясение не повлекло крупных разрушений из-за глубины очага

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
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Последствия землетрясения в Северо-Курильске
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Камчатка перенесла землетрясение без серьезных разрушений из-за большой глубины залегания эпицентра подземных толчков и сейсмического запаса прочности зданий и сооружений, заявил РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории палеосейсмологии и палеогеодинамики Института физики Земли имени Шмидта РАН, кандидат геолого-минералогических наук Андрей Стрельников.
"Благодаря тому, что очаг землетрясения залегал глубоко, сильных разрушений на поверхности и высоких волн цунами, как было в Таиланде, не было. Они (землетрясения – ред.) сформировали цунами, но не такое мощное", – сказал Стрельников.
Он добавил, что Петропавловск-Камчатский строился с учетом того, что Камчатка является сейсмоопасным регионом, инфраструктура города имеет запас прочности на определённые магнитуды и интенсивности землетрясений. Поэтому можно сделать вывод, что город "был готов", считает собеседник агентства.
Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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30 июля, 09:53
 
КамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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