https://ria.ru/20250731/kamchatka-2032645543.html

Петропавловск-Камчатский был готов к землетрясению, считает эксперт

Петропавловск-Камчатский был готов к землетрясению, считает эксперт - РИА Новости, 31.07.2025

Петропавловск-Камчатский был готов к землетрясению, считает эксперт

Камчатка перенесла землетрясение без серьезных разрушений из-за большой глубины залегания эпицентра подземных толчков и сейсмического запаса прочности зданий и... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T16:12:00+03:00

2025-07-31T16:12:00+03:00

2025-07-31T16:12:00+03:00

камчатка

петропавловск-камчатский

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Камчатка перенесла землетрясение без серьезных разрушений из-за большой глубины залегания эпицентра подземных толчков и сейсмического запаса прочности зданий и сооружений, заявил РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории палеосейсмологии и палеогеодинамики Института физики Земли имени Шмидта РАН, кандидат геолого-минералогических наук Андрей Стрельников. "Благодаря тому, что очаг землетрясения залегал глубоко, сильных разрушений на поверхности и высоких волн цунами, как было в Таиланде, не было. Они (землетрясения – ред.) сформировали цунами, но не такое мощное", – сказал Стрельников. Он добавил, что Петропавловск-Камчатский строился с учетом того, что Камчатка является сейсмоопасным регионом, инфраструктура города имеет запас прочности на определённые магнитуды и интенсивности землетрясений. Поэтому можно сделать вывод, что город "был готов", считает собеседник агентства.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032290696.html

камчатка

петропавловск-камчатский

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камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области