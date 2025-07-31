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Ключевской вулкан выбросил пепел на высоту шесть километров - РИА Новости, 31.07.2025
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10:20 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/kamchatka-2032525924.html
Ключевской вулкан выбросил пепел на высоту шесть километров
Ключевской вулкан выбросил пепел на высоту шесть километров - РИА Новости, 31.07.2025
Ключевской вулкан выбросил пепел на высоту шесть километров
Ключевской вулкан выбросил пепел на высоту 6 километров после сильного землетрясения на Камчатке, сообщает сеть природных парков "Вулканы Камчатки" в своем... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T10:20:00+03:00
2025-07-31T10:20:00+03:00
происшествия
камчатка
усть-камчатский район
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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ЯКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Ключевской вулкан выбросил пепел на высоту 6 километров после сильного землетрясения на Камчатке, сообщает сеть природных парков "Вулканы Камчатки" в своем Telegram-канале. "На Ключевском вулкане зафиксировали в ответ на мощное землетрясение магнитудой 8,8 выброс пепла на высоту 6 километров над кромкой кратера", - говорится в сообщении. По словам директора Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексея Озерова, сейсмическая активность часто влияет на вулканы Камчатки. После землетрясения на Авачинском вулкане зафиксировали газовые выбросы на высоту 200-300 метров, в связи с чем туристам было рекомендовано воздержаться от восхождений. "Несмотря на активизацию Ключевской сопки, Ключевской природный парк остается доступен для посещения. Мы призываем путешественников строго соблюдать правила безопасности и прислушиваться к рекомендациям специалистов", - добавили в сети. Сеть природных парков "Вулканы Камчатки" временно закрыла туристические маршруты. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС. Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Его извержение началось в апреле.
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камчатка
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происшествия, камчатка, усть-камчатский район, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Усть-Камчатский район, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Ключевской вулкан выбросил пепел на высоту шесть километров

Ключевской вулкан выбросил пепел на высоту 6 км после землетрясения на Камчатке

© Фото : Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН/TelegramСход раскаленной лавы по западному склону в ходе извержения вулкана Ключевской
Сход раскаленной лавы по западному склону в ходе извержения вулкана Ключевской - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН/Telegram
Сход раскаленной лавы по западному склону в ходе извержения вулкана Ключевской
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ЯКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Ключевской вулкан выбросил пепел на высоту 6 километров после сильного землетрясения на Камчатке, сообщает сеть природных парков "Вулканы Камчатки" в своем Telegram-канале.
"На Ключевском вулкане зафиксировали в ответ на мощное землетрясение магнитудой 8,8 выброс пепла на высоту 6 километров над кромкой кратера", - говорится в сообщении.
По словам директора Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексея Озерова, сейсмическая активность часто влияет на вулканы Камчатки. После землетрясения на Авачинском вулкане зафиксировали газовые выбросы на высоту 200-300 метров, в связи с чем туристам было рекомендовано воздержаться от восхождений.
"Несмотря на активизацию Ключевской сопки, Ключевской природный парк остается доступен для посещения. Мы призываем путешественников строго соблюдать правила безопасности и прислушиваться к рекомендациям специалистов", - добавили в сети.
Сеть природных парков "Вулканы Камчатки" временно закрыла туристические маршруты.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.
Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Его извержение началось в апреле.
Сход раскаленной лавы по западному склону в ходе извержения вулкана Ключевской - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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