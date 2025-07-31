https://ria.ru/20250731/it-2032667855.html
Проект о налогообложении зарубежных IT-гигантов направлен на отзыв кабмина
Проект о налогообложении зарубежных IT-гигантов направлен на отзыв кабмина - РИА Новости, 31.07.2025
Проект о налогообложении зарубежных IT-гигантов направлен на отзыв кабмина
Законопроект о налогообложении в РФ иностранных IT-гигантов направлен на отзыв в кабмин, ставка налога может составить 3% для компаний, чей доход от... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:13:00+03:00
2025-07-31T17:13:00+03:00
2025-07-31T17:13:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Законопроект о налогообложении в РФ иностранных IT-гигантов направлен на отзыв в кабмин, ставка налога может составить 3% для компаний, чей доход от налогооблагаемых услуг за предшествующий год превышает 20 миллиардов евро, сообщил РИА Новости автор документа, первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. Соответствующее письмо направлено на имя вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Прошу.. дать указание подготовить и направить в Совет Федерации заключение правительства РФ на данный законопроект, после чего он будет внесен в Государственную Думу", - говорится в документе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости. Шендерюк-Жидков полагает, что проект "будет внесен в Госдуму до конца года". "Законопроект дополняет статью 13 части первой Налогового кодекса РФ новым пунктом, включающим налог на доходы цифровых компаний в перечень федеральных налогов и сборов. В часть вторую НК РФ вводится новая глава 27, регулирующая порядок исчисления и уплаты данного налога. Налогоплательщиками признаются организации (включая иностранные), предоставляющие услуги через интернет, если их доход от налогооблагаемых услуг за предшествующий год превышает 20 миллиардов евро, что соответствует проекту Pillar 1", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, документ также есть в распоряжении РИА Новости. Pillar-1 касается распределения прибыли транснациональных гигантов между странами их присутствия. Они должны платить налоги не только в стране фактического нахождения офисов и производств, но и там, где потреблялись их продукты или услуги. "Предусматривается налоговая ставка в размере 3% с совокупного дохода от налогооблагаемых услуг, рассчитанного либо на основе прямых доходов от российских пользователей, либо как доля глобальной выручки, пропорциональная числу российских пользователей. Применяется большая из двух рассчитанных баз", - отмечается в документе При этом объектом налогообложения являются доходы от услуг агрегаторов информации о товарах и услугах, услуг социальных сетей, интернет-рекламы, включая таргетированную рекламу на основе пользовательских данных, а также использования пользовательских данных, собранных в результате взаимодействия с информационным ресурсом. "Исключение составляют услуги платежных систем, межбанковские расчеты, инвестиционное консультирование и операции с цифровыми финансовыми активами", - говорится в пояснительной записке. Сенатор отмечает, что проект федерального закона разработан во исполнение Послания президента РФ Федеральному Собранию от 29 февраля 2024 года в части модернизации фискальной системы Российской Федерации, а также на основании поручения председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В соответствии с проектом, налоговым периодом является календарный год. Налоговая декларация подается в электронной форме не позднее 25-го числа пятого месяца, следующего за налоговым периодом, а уплата налога – не позднее 28-го числа того же месяца. Иностранные компании могут уплачивать налог через налоговых агентов, зарегистрированных в России. По текущим оценкам, введение цифрового налога (DST) для международных IT-компаний, соответствующих критериям Pillar 1 (глобальная выручка свыше 20 миллиардов евро), при установлении ставки в размере 3% от выручки, полученной от деятельности на территории РФ, может обеспечить дополнительные поступления в федеральный бюджет на сумму от 20 до 50 миллиардов рублей ежегодно, подчеркивает законодатель. По его словам, указанная оценка базируется на анализе финансовых показателей восьми крупнейших цифровых компаний (Alphabet, Microsoft, Meta*, Alibaba, Tencent, Apple, ByteDance, SAP), совокупная выручка которых в 2024 году достигла 1,535 триллиона долларов США. Сенатор напомнил, что на сегодняшний день налоги на доходы цифровых компаний (Digital Services Taxes, DST) введены и успешно применяются в ряде стран, включая Францию, Великобританию, Италию, Испанию, Австрию, Венгрию и Турцию. В большинстве этих государств ставка налога находится в диапазоне от 3% до 7,5%, а пороговые значения для налогообложения учитывают как глобальную выручку компаний, так и локальный доход, что позволяет сконцентрировать налоговое бремя на крупных цифровых игроках с существенным присутствием на внутреннем рынке. "Практика показывает, что цифровой налог приносит стабильные дополнительные доходы в бюджеты стран. Например, Франция собрала порядка 700 миллионов евро за 2023 год, что подтверждает возможность эффективного администрирования такого инструмента в современных условиях", - отмечает Шендерюк-Жидков.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250729/kabmin-2032229831.html
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экономика, россия, совет федерации рф
Экономика, Россия, Совет Федерации РФ
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Законопроект о налогообложении в РФ иностранных IT-гигантов направлен на отзыв в кабмин, ставка налога может составить 3% для компаний, чей доход от налогооблагаемых услуг за предшествующий год превышает 20 миллиардов евро, сообщил РИА Новости автор документа, первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.
Соответствующее письмо направлено на имя вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Прошу.. дать указание подготовить и направить в Совет Федерации заключение правительства РФ на данный законопроект, после чего он будет внесен в Государственную Думу", - говорится в документе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
Шендерюк-Жидков полагает, что проект "будет внесен в Госдуму до конца года".
"Законопроект дополняет статью 13 части первой Налогового кодекса РФ новым пунктом, включающим налог на доходы цифровых компаний в перечень федеральных налогов и сборов. В часть вторую НК РФ вводится новая глава 27, регулирующая порядок исчисления и уплаты данного налога. Налогоплательщиками признаются организации (включая иностранные), предоставляющие услуги через интернет, если их доход от налогооблагаемых услуг за предшествующий год превышает 20 миллиардов евро, что соответствует проекту Pillar 1", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, документ также есть в распоряжении РИА Новости.
Pillar-1 касается распределения прибыли транснациональных гигантов между странами их присутствия. Они должны платить налоги не только в стране фактического нахождения офисов и производств, но и там, где потреблялись их продукты или услуги.
"Предусматривается налоговая ставка в размере 3% с совокупного дохода от налогооблагаемых услуг, рассчитанного либо на основе прямых доходов от российских пользователей, либо как доля глобальной выручки, пропорциональная числу российских пользователей. Применяется большая из двух рассчитанных баз", - отмечается в документе
При этом объектом налогообложения являются доходы от услуг агрегаторов информации о товарах и услугах, услуг социальных сетей, интернет-рекламы, включая таргетированную рекламу на основе пользовательских данных, а также использования пользовательских данных, собранных в результате взаимодействия с информационным ресурсом.
"Исключение составляют услуги платежных систем, межбанковские расчеты, инвестиционное консультирование и операции с цифровыми финансовыми активами", - говорится в пояснительной записке.
Сенатор отмечает, что проект федерального закона разработан во исполнение Послания президента РФ
Федеральному Собранию от 29 февраля 2024 года в части модернизации фискальной системы Российской Федерации, а также на основании поручения председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко
.
В соответствии с проектом, налоговым периодом является календарный год. Налоговая декларация подается в электронной форме не позднее 25-го числа пятого месяца, следующего за налоговым периодом, а уплата налога – не позднее 28-го числа того же месяца. Иностранные компании могут уплачивать налог через налоговых агентов, зарегистрированных в России.
По текущим оценкам, введение цифрового налога (DST) для международных IT-компаний, соответствующих критериям Pillar 1 (глобальная выручка свыше 20 миллиардов евро), при установлении ставки в размере 3% от выручки, полученной от деятельности на территории РФ, может обеспечить дополнительные поступления в федеральный бюджет на сумму от 20 до 50 миллиардов рублей ежегодно, подчеркивает законодатель.
По его словам, указанная оценка базируется на анализе финансовых показателей восьми крупнейших цифровых компаний (Alphabet, Microsoft
, Meta*, Alibaba, Tencent, Apple, ByteDance, SAP
), совокупная выручка которых в 2024 году достигла 1,535 триллиона долларов США
.
Сенатор напомнил, что на сегодняшний день налоги на доходы цифровых компаний (Digital Services Taxes, DST) введены и успешно применяются в ряде стран, включая Францию
, Великобританию
, Италию
, Испанию
, Австрию
, Венгрию
и Турцию
. В большинстве этих государств ставка налога находится в диапазоне от 3% до 7,5%, а пороговые значения для налогообложения учитывают как глобальную выручку компаний, так и локальный доход, что позволяет сконцентрировать налоговое бремя на крупных цифровых игроках с существенным присутствием на внутреннем рынке.
"Практика показывает, что цифровой налог приносит стабильные дополнительные доходы в бюджеты стран. Например, Франция собрала порядка 700 миллионов евро за 2023 год, что подтверждает возможность эффективного администрирования такого инструмента в современных условиях", - отмечает Шендерюк-Жидков
.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская