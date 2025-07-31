https://ria.ru/20250731/gosduma-2032485783.html
В Госдуме попросили правительство объяснить рост цен на школьные товары
В Госдуме попросили правительство объяснить рост цен на школьные товары - РИА Новости, 31.07.2025
В Госдуме попросили правительство объяснить рост цен на школьные товары
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с просьбой предоставить информацию о причинах роста РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T01:14:00+03:00
2025-07-31T01:14:00+03:00
2025-07-31T11:53:00+03:00
общество
дмитрий чернышенко
госдума рф
нина останина
социальный навигатор
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с просьбой предоставить информацию о причинах роста цен на школьные товары в текущем году, а также о мерах, направленных на стабилизацию ситуации, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Останина в документе ссылается на данные аналитического сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" о значительном росте цен на школьные товары. Она отметила, что, согласно исследованию, средняя цена минимального школьного набора, включающего форму, рюкзак, кроссовки, футболку, дневник, комплект тетрадей и пенал, в июне - июле 2025 года достигла 16 219 рублей, этот показатель на 7% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. "Просим Вас, уважаемый Дмитрий Николаевич (Чернышенко - ред.), поручить проинформировать комитет о причинах роста цен в текущем году, а также о мерах, предпринимаемых государственными органами для стабилизации цен и поддержания доступности школьных принадлежностей. Также просим рассмотреть возможность введения дополнительных мер по поддержке семей с детьми в преддверии учебного года", - сказано в обращении. Парламентарий подчеркнула, что увеличение стоимости школьного набора может существенно ухудшить финансовое положение российский семей, в том числе многодетных.
https://ria.ru/20250722/shkola-2030520369.html
https://ria.ru/20250718/tovar-2029869397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, дмитрий чернышенко, госдума рф, нина останина, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Дмитрий Чернышенко, Госдума РФ, Нина Останина, Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуме попросили правительство объяснить рост цен на школьные товары
Депутат Останина попросила Чернышенко объяснить рост цен на школьные товары
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с просьбой предоставить информацию о причинах роста цен на школьные товары в текущем году, а также о мерах, направленных на стабилизацию ситуации, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Останина в документе ссылается на данные аналитического сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" о значительном росте цен на школьные товары. Она отметила, что, согласно исследованию, средняя цена минимального школьного набора, включающего форму, рюкзак, кроссовки, футболку, дневник, комплект тетрадей и пенал, в июне - июле 2025 года достигла 16 219 рублей, этот показатель на 7% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
"Просим Вас, уважаемый Дмитрий Николаевич (Чернышенко
- ред.), поручить проинформировать комитет о причинах роста цен в текущем году, а также о мерах, предпринимаемых государственными органами для стабилизации цен и поддержания доступности школьных принадлежностей. Также просим рассмотреть возможность введения дополнительных мер по поддержке семей с детьми в преддверии учебного года", - сказано в обращении.
Парламентарий подчеркнула, что увеличение стоимости школьного набора может существенно ухудшить финансовое положение российский семей, в том числе многодетных.