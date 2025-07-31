Рейтинг@Mail.ru
Украинского журналиста Гордона* могут не впустить в Россию - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:48 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/gordon-2032503406.html
Украинского журналиста Гордона* могут не впустить в Россию
Украинского журналиста Гордона* могут не впустить в Россию - РИА Новости, 31.07.2025
Украинского журналиста Гордона* могут не впустить в Россию
Украинского журналиста Дмитрия Гордона* могут не впустить в Россию, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T06:48:00+03:00
2025-07-31T06:48:00+03:00
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
общество
украина
дмитрий гордон*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756492523_0:102:1080:710_1920x0_80_0_0_a888c16b3d3d43fb565301e58d14973f.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Украинского журналиста Дмитрия Гордона* могут не впустить в Россию, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Имеются основания для неразрешения въезда в РФ", - сказал собеседник агентства. Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Гордона* по трем статьям. Журналисту вменяют публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и распространение фейков о ВС России. В 2024 году МВД России переобъявило журналиста в розыск. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется. Источник РИА Новости сообщил, что в конце января 2024 года в отношении Гордона* возбудили новое уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (статья 205.2 УК РФ). Росфинмониторинг 6 апреля в 2022 года внес украинского журналиста Дмитрия Гордона* в реестр террористов и экстремистов.* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20240701/gordon-1956612475.html
https://ria.ru/20240323/zakharova-1935383538.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756492523_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_18277c42b8105655ab7d4db2d0289cd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество, украина, дмитрий гордон*
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Общество, Украина, Дмитрий Гордон*
Украинского журналиста Гордона* могут не впустить в Россию

Украинского журналиста Гордона могут не впустить в Россию

© Фото : @gordondmytro/InstagramДмитрий Гордон
Дмитрий Гордон - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : @gordondmytro/Instagram
Дмитрий Гордон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Украинского журналиста Дмитрия Гордона* могут не впустить в Россию, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Имеются основания для неразрешения въезда в РФ", - сказал собеседник агентства.
Украинский журналист Дмитрий Гордон (справа на первом плане) - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Прокурор рассказала о деле против Гордона*
1 июля 2024, 13:17
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Гордона* по трем статьям. Журналисту вменяют публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и распространение фейков о ВС России.
В 2024 году МВД России переобъявило журналиста в розыск. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.
Источник РИА Новости сообщил, что в конце января 2024 года в отношении Гордона* возбудили новое уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (статья 205.2 УК РФ).
Росфинмониторинг 6 апреля в 2022 года внес украинского журналиста Дмитрия Гордона* в реестр террористов и экстремистов.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Захарова уличила украинских пропагандистов в злорадстве во время теракта
23 марта 2024, 22:50
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ОбществоУкраинаДмитрий Гордон*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала