https://ria.ru/20250731/gordon-2032503406.html

Украинского журналиста Гордона* могут не впустить в Россию

Украинского журналиста Гордона* могут не впустить в Россию - РИА Новости, 31.07.2025

Украинского журналиста Гордона* могут не впустить в Россию

Украинского журналиста Дмитрия Гордона* могут не впустить в Россию, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T06:48:00+03:00

2025-07-31T06:48:00+03:00

2025-07-31T06:48:00+03:00

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

общество

украина

дмитрий гордон*

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Украинского журналиста Дмитрия Гордона* могут не впустить в Россию, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Имеются основания для неразрешения въезда в РФ", - сказал собеседник агентства. Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Гордона* по трем статьям. Журналисту вменяют публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и распространение фейков о ВС России. В 2024 году МВД России переобъявило журналиста в розыск. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется. Источник РИА Новости сообщил, что в конце января 2024 года в отношении Гордона* возбудили новое уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (статья 205.2 УК РФ). Росфинмониторинг 6 апреля в 2022 года внес украинского журналиста Дмитрия Гордона* в реестр террористов и экстремистов.* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240701/gordon-1956612475.html

https://ria.ru/20240323/zakharova-1935383538.html

россия

украина

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россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество, украина, дмитрий гордон*