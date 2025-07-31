https://ria.ru/20250731/frantsija-2032544453.html

Во Франции заявили о потере суверенитета ЕС из-за торговой сделки с США

Во Франции заявили о потере суверенитета ЕС из-за торговой сделки с США - РИА Новости, 31.07.2025

Во Франции заявили о потере суверенитета ЕС из-за торговой сделки с США

Признание правительства Франции в том, что точные условия торговой сделки между Евросоюзом и Соединенными Штатами остаются неизвестны, демонстрирует немощность... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T11:52:00+03:00

2025-07-31T11:52:00+03:00

2025-07-31T11:52:00+03:00

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ПАРИЖ, 31 июл - РИА Новости. Признание правительства Франции в том, что точные условия торговой сделки между Евросоюзом и Соединенными Штатами остаются неизвестны, демонстрирует немощность и потерю суверенитета, заявил в четверг лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. В среду официальный представитель кабмина Франции Софи Прима по итогам совета министров заявила, что точные детали торгового соглашения неизвестны. "Вот страна, которая потеряла свой суверенитет: его правительство даже не знает, что Еврокомиссия согласовывает по поводу ее торговли, энергетики, вооружения, промышленности, сельского хозяйства. Полная немощность", - написал Филиппо в соцсети X. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь прокомментировал сделку, заявив, что она показывает неспособность Европы добиться того, чтобы ее достаточно боялись, и тем самым получить лучшие условия. Он добавил, что ЕС может получить "новые уступки" в ходе обсуждений, которые пройдут для детальной "формализации" соглашения.

https://ria.ru/20250730/tramp-2032288134.html

https://ria.ru/20250730/zaharova-2032281967.html

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в мире, франция, сша, европа, флориан филиппо, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, еврокомиссия, евросоюз, патриот