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Во Франции заявили о потере суверенитета ЕС из-за торговой сделки с США - РИА Новости, 31.07.2025
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11:52 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/frantsija-2032544453.html
Во Франции заявили о потере суверенитета ЕС из-за торговой сделки с США
Во Франции заявили о потере суверенитета ЕС из-за торговой сделки с США - РИА Новости, 31.07.2025
Во Франции заявили о потере суверенитета ЕС из-за торговой сделки с США
Признание правительства Франции в том, что точные условия торговой сделки между Евросоюзом и Соединенными Штатами остаются неизвестны, демонстрирует немощность... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T11:52:00+03:00
2025-07-31T11:52:00+03:00
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флориан филиппо
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дональд трамп
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ПАРИЖ, 31 июл - РИА Новости. Признание правительства Франции в том, что точные условия торговой сделки между Евросоюзом и Соединенными Штатами остаются неизвестны, демонстрирует немощность и потерю суверенитета, заявил в четверг лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. В среду официальный представитель кабмина Франции Софи Прима по итогам совета министров заявила, что точные детали торгового соглашения неизвестны. "Вот страна, которая потеряла свой суверенитет: его правительство даже не знает, что Еврокомиссия согласовывает по поводу ее торговли, энергетики, вооружения, промышленности, сельского хозяйства. Полная немощность", - написал Филиппо в соцсети X. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь прокомментировал сделку, заявив, что она показывает неспособность Европы добиться того, чтобы ее достаточно боялись, и тем самым получить лучшие условия. Он добавил, что ЕС может получить "новые уступки" в ходе обсуждений, которые пройдут для детальной "формализации" соглашения.
https://ria.ru/20250730/tramp-2032288134.html
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в мире, франция, сша, европа, флориан филиппо, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, еврокомиссия, евросоюз, патриот
В мире, Франция, США, Европа, Флориан Филиппо, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Евросоюз, Патриот
Во Франции заявили о потере суверенитета ЕС из-за торговой сделки с США

Филиппо заявил о немощности и потере суверенитета ЕС из-за сделки с США

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии
Президент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии
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ПАРИЖ, 31 июл - РИА Новости. Признание правительства Франции в том, что точные условия торговой сделки между Евросоюзом и Соединенными Штатами остаются неизвестны, демонстрирует немощность и потерю суверенитета, заявил в четверг лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
В среду официальный представитель кабмина Франции Софи Прима по итогам совета министров заявила, что точные детали торгового соглашения неизвестны.
Президент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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"Вот страна, которая потеряла свой суверенитет: его правительство даже не знает, что Еврокомиссия согласовывает по поводу ее торговли, энергетики, вооружения, промышленности, сельского хозяйства. Полная немощность", - написал Филиппо в соцсети X.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь прокомментировал сделку, заявив, что она показывает неспособность Европы добиться того, чтобы ее достаточно боялись, и тем самым получить лучшие условия. Он добавил, что ЕС может получить "новые уступки" в ходе обсуждений, которые пройдут для детальной "формализации" соглашения.
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Захарова прокомментировала торговую сделку между ЕС и США
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В миреФранцияСШАЕвропаФлориан ФилиппоУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕврокомиссияЕвросоюзПатриот
 
 
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