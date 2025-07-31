Французский политик прокомментировал торговую сделку ЕС и США
Политик Филиппо: ЕС не может договариваться с США от имени всех стран
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 31 июл - РИА Новости. Евросоюз не представляет интересы его стран-членов и не может договариваться с США вместо них, иначе выходит "катастрофа", заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя торговую сделку между ЕС и США.
"ЕС не может вести переговоры от нашего имени, мы видим результат: это катастрофа. ЕС не представляет наши национальные интересы", - заявил политик.
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По его мнению, "Франция должна восстановить свои торговые полномочия", для чего ей необходимо покинуть Евросоюз. Филиппо в этой связи отметил, что Великобритания "в одиночку и независимо заключила с Соединёнными Штатами более выгодное соглашение".
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа "не заставила достаточно ее бояться", чтобы заключить соглашение на более выгодных условиях. По его словам, обсуждение соглашения продолжится, и Франция намерена занять "жёсткую позицию".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.