https://ria.ru/20250731/filippo-2032518495.html

Французский политик прокомментировал торговую сделку ЕС и США

Французский политик прокомментировал торговую сделку ЕС и США - РИА Новости, 31.07.2025

Французский политик прокомментировал торговую сделку ЕС и США

Евросоюз не представляет интересы его стран-членов и не может договариваться с США вместо них, иначе выходит "катастрофа", заявил РИА Новости французский... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T09:36:00+03:00

2025-07-31T09:36:00+03:00

2025-07-31T09:36:00+03:00

сша

франция

великобритания

флориан филиппо

эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

евросоюз

патриот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

ПАРИЖ, 31 июл - РИА Новости. Евросоюз не представляет интересы его стран-членов и не может договариваться с США вместо них, иначе выходит "катастрофа", заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя торговую сделку между ЕС и США. "ЕС не может вести переговоры от нашего имени, мы видим результат: это катастрофа. ЕС не представляет наши национальные интересы", - заявил политик. По его мнению, "Франция должна восстановить свои торговые полномочия", для чего ей необходимо покинуть Евросоюз. Филиппо в этой связи отметил, что Великобритания "в одиночку и независимо заключила с Соединёнными Штатами более выгодное соглашение". Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа "не заставила достаточно ее бояться", чтобы заключить соглашение на более выгодных условиях. По его словам, обсуждение соглашения продолжится, и Франция намерена занять "жёсткую позицию". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

https://ria.ru/20250730/mid-2032378774.html

https://ria.ru/20250729/zhuravl-2032119755.html

сша

франция

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, франция, великобритания, флориан филиппо, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, евросоюз, патриот, еврокомиссия, в мире