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В Петербурге прошел дождь с крупным градом

В Петербурге прошел дождь с крупным градом - РИА Новости, 31.07.2025

В Петербурге прошел дождь с крупным градом

Дождь с крупным градом и порывами ветра после сильной жары начался в Калининском районе Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T15:11:00+03:00

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санкт-петербург

александр колесов

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Дождь с крупным градом и порывами ветра после сильной жары начался в Калининском районе Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. Дождь вместе с крупными крупинками града, которые покрывают асфальт и газоны, начал идти около 14.30. Слышны раскаты грома. Такие же метеоявления наблюдаются в соседних районах: Красногвардейском и Выборгском. Главный синоптик города Александр Колесов своем Telegram-канале отметил, что максимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге в среду повысилась до +31,9 градусов, всего двух десятых градуса не дотянув до рекорда. "Сегодня-завтра ещё в районе плюс 30 градусов, но уже с кратковременными дождями. Еще немного тепла под плюс 30 градусов на следующей неделе, а там должно и отпустить", - добавил он.

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санкт-петербург

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Дождь с крупным градом в Петербурге Дождь с крупным градом пошел в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Еще накануне температура в городе поднималась выше +30. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-31T15:11 true PT0M13S

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санкт-петербург, александр колесов, происшествия