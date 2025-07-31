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В Петербурге прошел дождь с крупным градом
В Петербурге прошел дождь с крупным градом - РИА Новости, 31.07.2025
В Петербурге прошел дождь с крупным градом
Дождь с крупным градом и порывами ветра после сильной жары начался в Калининском районе Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:11:00+03:00
2025-07-31T15:11:00+03:00
2025-07-31T15:11:00+03:00
санкт-петербург
александр колесов
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Дождь с крупным градом и порывами ветра после сильной жары начался в Калининском районе Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. Дождь вместе с крупными крупинками града, которые покрывают асфальт и газоны, начал идти около 14.30. Слышны раскаты грома. Такие же метеоявления наблюдаются в соседних районах: Красногвардейском и Выборгском. Главный синоптик города Александр Колесов своем Telegram-канале отметил, что максимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге в среду повысилась до +31,9 градусов, всего двух десятых градуса не дотянув до рекорда. "Сегодня-завтра ещё в районе плюс 30 градусов, но уже с кратковременными дождями. Еще немного тепла под плюс 30 градусов на следующей неделе, а там должно и отпустить", - добавил он.
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Дождь с крупным градом в Петербурге
Дождь с крупным градом пошел в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Еще накануне температура в городе поднималась выше +30.
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санкт-петербург, александр колесов, происшествия
Санкт-Петербург, Александр Колесов, Происшествия
В Петербурге прошел дождь с крупным градом
В Петербурге после долгой жары прошел дождь с крупным градом