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Глава РФПИ назвал главную угрозу для доллара - РИА Новости, 31.07.2025
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00:02 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/dollar-2032482330.html
Глава РФПИ назвал главную угрозу для доллара
Глава РФПИ назвал главную угрозу для доллара - РИА Новости, 31.07.2025
Глава РФПИ назвал главную угрозу для доллара
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что угрозу для доллара РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T00:02:00+03:00
2025-07-31T00:02:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что угрозу для доллара представляют не страны БРИКС, а неэффективные санкции, с помощью которых такие люди, как бывший президент США Джо Байден, превращают американскую валюту в оружие. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. "Самую большую угрозу доллару США представляют не страны БРИКС, а такие люди, как Байден, которые превращают его в оружие с помощью бесконечных неэффективных санкций", - написал Дмитриев в социальной сети X. Трамп ранее заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Вашингтон угрожает ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом американский лидер отметил, что не уверен, подействуют ли эти пошлины на Россию. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран.
https://ria.ru/20250707/tramp-2027783460.html
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в мире, россия, сша, украина, кирилл дмитриев, джо байден, дональд трамп, брикс, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Украина, Кирилл Дмитриев, Джо Байден, Дональд Трамп, БРИКС, Российский фонд прямых инвестиций
Глава РФПИ назвал главную угрозу для доллара

Дмитриев: угрозу для доллара представляют не страны БРИКС, а бесконечные санкции

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что угрозу для доллара представляют не страны БРИКС, а неэффективные санкции, с помощью которых такие люди, как бывший президент США Джо Байден, превращают американскую валюту в оружие.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Трамп считает, что БРИКС хочет подорвать интересы США
7 июля, 21:38
"Самую большую угрозу доллару США представляют не страны БРИКС, а такие люди, как Байден, которые превращают его в оружие с помощью бесконечных неэффективных санкций", - написал Дмитриев в социальной сети X.
Трамп ранее заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Вашингтон угрожает ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом американский лидер отметил, что не уверен, подействуют ли эти пошлины на Россию.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран.
Купюры долларов США - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
МВФ: доллар США ослаб, вопреки ожиданиям укрепления из-за пошлин
29 июля, 16:28
 
В миреРоссияСШАУкраинаКирилл ДмитриевДжо БайденДональд ТрампБРИКСРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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