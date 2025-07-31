https://ria.ru/20250731/dollar-2032482330.html

Глава РФПИ назвал главную угрозу для доллара

Глава РФПИ назвал главную угрозу для доллара - РИА Новости, 31.07.2025

Глава РФПИ назвал главную угрозу для доллара

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что угрозу для доллара РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T00:02:00+03:00

2025-07-31T00:02:00+03:00

2025-07-31T00:02:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что угрозу для доллара представляют не страны БРИКС, а неэффективные санкции, с помощью которых такие люди, как бывший президент США Джо Байден, превращают американскую валюту в оружие. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. "Самую большую угрозу доллару США представляют не страны БРИКС, а такие люди, как Байден, которые превращают его в оружие с помощью бесконечных неэффективных санкций", - написал Дмитриев в социальной сети X. Трамп ранее заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Вашингтон угрожает ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом американский лидер отметил, что не уверен, подействуют ли эти пошлины на Россию. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран.

https://ria.ru/20250707/tramp-2027783460.html

https://ria.ru/20250729/mvf-2032159701.html

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Дарья Буймова

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