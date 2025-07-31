https://ria.ru/20250731/chernyshenko-2032729332.html

Чернышенко пообщался с финалистами конкурса "Большая перемена"

Чернышенко пообщался с финалистами конкурса "Большая перемена" - РИА Новости, 01.08.2025

Чернышенко пообщался с финалистами конкурса "Большая перемена"

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко принял участие в торжественной церемонии закрытия всероссийского конкурса "Большая перемена" и... РИА Новости, 01.08.2025

2025-07-31T22:57:00+03:00

2025-07-31T22:57:00+03:00

2025-08-01T13:32:00+03:00

общество

россия

дмитрий чернышенко

артек

большая перемена (конкурс)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко принял участие в торжественной церемонии закрытия всероссийского конкурса "Большая перемена" и пообщался с его финалистами, сообщили в аппарате вице-премьера. "Дмитрий Чернышенко также пообщался с финалистами конкурса "Большая перемена". Среди них: молодые ученые, медийщики, музыканты, победители и призеры олимпиад разных уровней, активисты Движения Первых", - следует из сообщения. Вице-премьер отметил, что в России есть все возможности для реализации потенциала детей и подростков во многом благодаря нацпроекту "Молодежь и дети". "Этот конкурс ("Большая перемена" - ред.) — поистине огромная перемена, потому что с этого года он стал частью национального проекта "Молодёжь и дети". Он объединил уже 7 миллионов участников со всей страны. Вы должны понимать, что вы здесь не просто победители — у вас есть миссия: всё, что вы здесь увидели и узнали, вы должны воплотить в жизнь", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении. Как рассказали в аппарате, в четверг, 31 июля, в Международном детском центре "Артек" прошёл заключительный этап конкурса "Большая перемена" для школьников 5-7 классов. В нем приняли участие более 700 учеников из 67 регионов России. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко приняли участие в торжественной церемонии закрытия конкурса и поздравили победителей.

https://ria.ru/20250731/chernyshenko-2032701365.html

https://ria.ru/20250731/chernyshenko-2032727918.html

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общество, россия, дмитрий чернышенко, артек, большая перемена (конкурс)