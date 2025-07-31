Чернышенко пообщался с финалистами конкурса "Большая перемена"
В "Артеке" Чернышенко пообщался с финалистами конкурса "Большая перемена"
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с финалистами Всероссийского конкурса "Большая перемена" в Артеке. 31 июля 2025
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с финалистами Всероссийского конкурса "Большая перемена" в Артеке. 31 июля 2025
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко принял участие в торжественной церемонии закрытия всероссийского конкурса "Большая перемена" и пообщался с его финалистами, сообщили в аппарате вице-премьера.
"Дмитрий Чернышенко также пообщался с финалистами конкурса "Большая перемена". Среди них: молодые ученые, медийщики, музыканты, победители и призеры олимпиад разных уровней, активисты Движения Первых", - следует из сообщения.
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Вице-премьер отметил, что в России есть все возможности для реализации потенциала детей и подростков во многом благодаря нацпроекту "Молодежь и дети".
"Этот конкурс ("Большая перемена" - ред.) — поистине огромная перемена, потому что с этого года он стал частью национального проекта "Молодёжь и дети". Он объединил уже 7 миллионов участников со всей страны. Вы должны понимать, что вы здесь не просто победители — у вас есть миссия: всё, что вы здесь увидели и узнали, вы должны воплотить в жизнь", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.
Как рассказали в аппарате, в четверг, 31 июля, в Международном детском центре "Артек" прошёл заключительный этап конкурса "Большая перемена" для школьников 5-7 классов. В нем приняли участие более 700 учеников из 67 регионов России.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко приняли участие в торжественной церемонии закрытия конкурса и поздравили победителей.